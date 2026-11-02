벨기에 더베버르 총리 사임 의사 표명, 예산 협상 난항에 정부 붕괴 위기

벨기에 바르트 더베버르 총리가 예산 삭감 협상 난항 속에 필립 국왕에게 사임 의사를 밝혔다. 7천200억 유로에 달하는 공공부채와 재정 위기가 이어지며 벨기에 정부 붕괴 우려가 커지고 있다. 정치 불안과 긴축 반발이 겹치며 사회 갈등도 확대되는 양상이다.

막대한 국가부채와 재정 적자 에 시달리고 있는 벨기에 정부 가 내년 예산 협상까지 난항을 겪으면서 붕괴 위기에 직면했다. 바르트 더베버르 벨기에 총리는 2일(현지시간) 예산 삭감 문제를 둘러싼 밤샘 연립정부 협상에서 타협점을 찾지 못하자 필립 국왕 에게 사임 의사를 밝혔다. 로이터 등 외신이 전한 내용이다.

벨기에 왕실은 더베버르 총리가 이날 필립 국왕과 90분간 면담한 뒤 사직서를 제출했다고 발표했다. 왕실은 국왕이 총리의 사퇴 의사를 수락할지 여부를 검토하는 한편, 오는 3일부터 연정 내 다른 정당 지도자들과 해당 사안을 협의할 계획이라고 밝혔다.

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벨기에 재정 위기의 현황과 수치

벨기에 정부는 현재 유로존 최상위 수준의 국가 부채와 재정 적자를 안고 있다. 벨기에의 공공부채는 현재 7천200억 유로(약 1천64조원)에 달해 유럽연합(EU) 내에서 그리스, 이탈리아, 프랑스에 이어 네 번째로 높은 수준이다.

국내총생산(GDP) 대비 부채비율도 약 110%로, EU 평균인 82.9%를 크게 웃돈다. 재정적자 규모 역시 GDP 대비 5.3%로, EU의 권고치인 3%를 훌쩍 넘어 유로존에서 최고 수준으로 나타났다.

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이런 가운데 10년 만기 국채 수익률도 4.4%를 넘나들며 15년 만에 최고 수준으로 치솟았다. 정부가 국채 발행으로 재원을 조달하는 부담이 커지면서 재정 건전화의 필요성이 더욱 부각되고 있다.

연정 내부 견해차와 정당별 입장

더베버르 총리는 지난 몇 개월 동안 국가 재정 안정을 위해 100억 유로(약 15조원) 규모의 예산 삭감과 증세 등의 방안을 놓고 협의를 추진해 왔다. 그러나 연정 내부의 견해차를 좁히지 못하면서 결국 사임 의사를 밝히는 상황에 이르렀다.

더베버르 총리가 이끄는 우파 민족주의 정당 새플레미시 연대(N-VA)와 자유주의 정당 개혁운동당(MR)은 재정 건전화를 위해 의료 부문을 포함한 큰 폭의 정부 지출 삭감을 추진해 왔다. 두 정당은 지출 축소를 통해 재정 적자를 줄여야 한다는 입장이다.

반면 사회주의 및 중도 성향의 연정 파트너들은 재원 확보를 위해 부유층에 대한 세금 인상을 요구하며 맞서 왔다. 연정의 일원인 중도 정당 레장가제 소속의 막심 프레보 부총리는 더베버르 총리와 국왕의 면담 직후에도 부유층 증세를 다시 요구했다. 프레보 부총리는 연정 구성 정당들이 협상 테이블로 돌아와 예산 논의를 재개해야 한다고 촉구했다.

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사회 불안과 향후 정국 일정

야당과 노동조합, 경제 단체들도 예산 위기를 피하기 위해 협상이 재개돼야 한다는 데 한목소리를 냈다. 정치권과 사회 주요 주체들이 모두 협상 재개를 요구하면서, 정국의 향방은 연정 내 타협 여부에 달린 상황이다.

혹독한 긴축 조치 예고에 각계의 반발이 거세지면서 사회 불안도 커지고 있다. 이웃 나라 프랑스처럼 노동자와 학생들의 시위가 분출할 조짐을 보이고 있어, 긴축 정책을 둘러싼 갈등이 거리 시위로 번질 가능성이 제기된다.

향후 일정은 다음과 같다. 벨기에 왕실은 국왕이 오는 6일 더베버르 총리를 다시 만날 것이라고 밝혔다. 왕실은 '지정학적 불확실성이 크고, 경제적 어려움이 심각한 상황에서 벨기에는 장기적인 정치적 위기를 감당할 수 없다'며 신속한 정국 안정의 필요성을 강조했다. 3일부터 시작되는 연정 내 정당 지도부 협의와 6일의 국왕 면담 결과에 따라 사임 수락 여부와 예산 협상의 방향이 가려질 전망이다.