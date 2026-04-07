벤츠, 한국 시장에 직판제 도입…가격·재고 본사 관리, 판매 방식 혁신

메르세데스-벤츠가 기존 딜러 위탁 판매 방식을 버리고 본사 주도의 직접 판매 체제를 도입한다. 13일부터 시행되는 ‘리테일 오브 더 퓨처(RoF)’를 통해 가격 결정, 재고 관리 등 판매 전반을 본사가 직접 관리하며, 이는 수입차 시장의 새로운 시도로 평가받고 있다. 소비자 가격 변화와 딜러 역할 변화, 서비스 품질 유지 등이 주요 과제로 떠오른 가운데, 경쟁 브랜드들의 연쇄적인 변화를 이끌어낼 수 있을지 주목된다.

기존 딜러 위탁 판매 방식을 벗어나 메르세데스-벤츠 가 본사 주도의 직접 판매 체제를 도입하며, 자동차 판매 시장에 큰 변화가 예상된다. 벤츠는 오는 13일부터 새로운 판매 방식인 ‘ 리테일 오브 더 퓨처 (RoF)’를 시행하며, 이는 딜러사 위탁 판매에서 본사가 차량의 가격과 재고를 직접 관리하는 방식으로의 전환을 의미한다. 독일 3사 (벤츠, BMW, 아우디) 수입차 브랜드 중 한국 시장에서 직판제 를 도입하는 것은 벤츠가 처음이며, 한국은 독일, 스웨덴, 호주, 태국 등에 이어 세계 13번째 직판제 도입 국가가 된다. 이번 변화는 소비자들에게는 차량 구매 과정과 가격에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 업계 전체에도 큰 파장을 불러일으킬 것으로 보인다. 특히 벤츠의 이번 시도가 성공적으로 안착할 경우, 경쟁 브랜드들의 유사한 판매 구조 개편을 촉발하여 수입차 시장 전반에 걸쳐 큰 변화를 가져올 가능성이 높다. \소비자들의 가장 큰 관심사는 직판제 도입에 따른 차량 가격 변화다.

딜러 간 경쟁이 사라지면서 할인 혜택 축소로 인한 실구매가 상승에 대한 우려가 제기되고 있다. 하지만 벤츠 측은 시장 상황을 고려하여 매달 혹은 시즌별로 최적 가격인 ‘원&베스트 프라이스’를 전국 동일가로 제시할 예정이라고 밝히며, 무조건적인 가격 상승을 막고 소비자들의 부담을 최소화하겠다는 입장을 밝혔다. 벤츠코리아 관계자는 “무조건 정가로만 팔면 시장에서 외면받을 것”이라며 시장 상황을 가장 잘 아는 딜러사들과 소통하여 가격 정책을 유연하게 운영할 것이라고 강조했다. 한편, 직판제 도입은 차량 인도 효율성 향상에도 기여할 것으로 보인다. 본사가 재고를 통합 관리함으로써 실시간 재고 확인이 가능해지고, 소비자는 원하는 모델을 보다 신속하게 확보할 수 있게 될 전망이다. 기존 딜러사들은 도매업자에서 서비스 대행사로 역할이 바뀌면서 수익 구조 또한 변화를 겪게 된다. 차량 판매 마진 대신 차량 인도에 따른 수수료를 받게 되면서 서비스 품질 저하에 대한 우려도 제기되고 있지만, 벤츠는 딜러사들이 안정적인 수익을 보장받을 수 있도록 지원하여 긍정적인 판매 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 계획이다.\수입차 업계는 벤츠의 이번 판매 방식 변화에 주목하며, 향후 시장 변화에 촉각을 곤두세우고 있다. 테슬라와 폴스타가 온라인 기반 정찰제를 시행한 사례는 있었지만, 벤츠와 같이 기존 딜러망을 중심으로 하는 전통적인 판매 방식을 전격적으로 전환하는 것은 이례적인 경우다. 벤츠의 시도가 성공적으로 자리 잡을 경우, BMW, 아우디 등 경쟁 브랜드들이 가격 주도권을 본사로 가져오기 위한 판매 구조 개편에 나설 가능성이 높다. 이는 수입차 시장의 경쟁 구도를 변화시키고, 소비자들에게는 더욱 다양한 구매 선택지를 제공하는 결과를 가져올 수 있다. 업계 관계자들은 영업 직원의 전문성을 유지하면서 서비스 질 저하에 대한 우려를 어떻게 해결할지가 이번 시도의 성패를 가르는 중요한 요소라고 지적하고 있다. 벤츠의 직판제 도입은 단순한 판매 방식의 변화를 넘어, 수입차 시장의 미래를 가늠하는 중요한 시험대가 될 것으로 예상된다. 이번 변화를 통해 벤츠는 소비자 만족도를 높이고, 시장 경쟁력을 강화하는 동시에, 수입차 업계 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을지 귀추가 주목된다. 벤츠는 직판제 시행 이후에도 오프라인 전시장을 유지하며, 소비자 접점을 확대해 나갈 계획이다





maekyungsns / 🏆 15. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

메르세데스-벤츠 직판제 리테일 오브 더 퓨처 가격 재고

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

미, ‘방위비 13억달러 요구’ 공개로 50% 증액 굳히기 압박미국, 13억 달러 청구서 새로 내밀어트럼프 연일 “한국이 많이 내기로”한국 “13% 증액이 가능한 최고 수준”일각선 ‘미 요구, 5년 걸쳐 수용’ 검토

더 많은 것을 읽으십시오 »

전국서 사망 13명·실종 13명...이재민 천 명 넘어사망 13명·실종 13명·부상 7명…이재민 1,025명 집계 / 농경지 피해 5,751ha…주택·도로 등 시설피해 2,958건 / 철도 6개 노선·도로 44곳·국립공원 탐방로 통제

더 많은 것을 읽으십시오 »

폭우에 전국서 사망 13명·실종 13명·이재민 1,025명오늘도 서울, 경기 등 중부지방에 강한 비가 예보돼 있습니다. 지금까지 13명이 숨지고 13명이 실종됐는데, 피해는 더 늘어날 수도 있습니다. 지금까지 피해 상황을 정반석 기자가 종합해서 전해드립니다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

'그 골절 난 모른다'···정인이 양부모 '교묘한 부인'입양한 정인이를 수개월간 학대해 사망에 이르게 한 양부모의 변호인이 13일 서울남부지법 형사합의 13부 심리로 열린 첫 재판이 열린 뒤 취재진을 만나 혐의의 상당 부분을 부인했다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

최저임금 6차 수정안 노사 격차 835원…다음주 최종 결정노동계와 경영계가 13일 최저임금위원회 13차 전원회의에서 내년 최저임금 6차 수정안을 제시했다. 노사 간극은 835원으로 좁혀졌다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

이한범 나오니, 덴마크 미트윌란 또 이겼다 '13전 13승'덴마크 프로축구 미트윌란 수비수 이한범(23)이 2경기 연속 선발출전해 팀의 연승에 기여했다. 한 명이 퇴장당해 수적 열세에 놓인 후반 막판 10분 사이에, 칠레 출신 다리오 오소리오가 페널티킥을 얻어낸 데 이어 3번째 골까지 터트렸다다. 지난달 28일 노르셸란전에서 2달 만에 선발출전해 5-0 승리에 기여했던 이한범은 이날 2경기 연속 중앙수비로 선발출전했다. - 이한범,덴마크,덴마크 프로축구,미트윌란,한국축구대표팀

더 많은 것을 읽으십시오 »