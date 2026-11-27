메르세데스-벤츠의 시내 보조주행 기능 승인 소식이 전해진 가운데, 차량 탑재 기능의 유료 구독 모델이 소비자를 향한 '구독 함정'으로 비판받고 있다. 샤오펑과 현대차 등 글로벌 완성차 업체들의 유럽 시장 진출 전략과 함께 주요 쟁점을 분석한다.

메르세데스-벤츠의 도심 보조주행 시스템 'MB. 드라이브 어시스트 프로'가 독일의 공식 승인을 받으면서, 해당 기능을 유료로 판매하는 벤츠의 비즈니스 모델이 '구독 함정'이라는 지적을 받고 있다. 26일(현지시간) 독일 연방자동차청( KBA)은 이 기능을 승인했으며, 이에 따라 벤츠는 2027년 상반기 독일에서 정식 출시할 예정이다.

독일 KBA 승인, 수준2 보조주행 상세

독일 연방자동차청(KBA)은 메르세데스-벤츠의 보조주행 기능인 'MB. 드라이브 어시스트 프로'를 공식 승인했다. 이는 내비게이션 경로를 따라 시내와 국도, 고속도로에서 차선 변경과 교차로 회전, 신호 정지 및 출발을 도와주는 레벨2 자율주행 기능이다. 운전자가 운전대에서 손을 뗄 수는 있지만, 전방 주시는 계속 해야 한다는 조건이 붙어 있다.

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이번 승인은 시가지 주행을 포함한 자율주행 기능으로는 독일에서 처음으로 이뤄진 사례다. 벤츠는 오는 11월 슈투트가르트와 뮌헨에서 일부 고객에게 먼저 이 기능을 선보인 후, 2027년 상반기에 독일 전역에서 정식 출시할 계획이다. 아직 독일 내 판매 가격은 공개되지 않았으나, 미국에서는 3년 이용권으로 3950달러(약 580만원)를 받으며 기간이 끝나면 추가 요금이 발생한다. 유럽 시장에서도 1개월 무료 체험 기간을 제공한 후 유료로 전환될 것으로 알려졌다.

'디지털 엑스트라'와 소비자의 불편함

논란의 핵심은 벤츠가 차량에 탑재된 기능을 별도로 판매하는 온라인 상점 '디지털 엑스트라'이다. 벤츠는 차량 구매 시 일부 기능이 잠겨 있다가 소비자가 비용을 지불하면 활성화되는 방식을 취하고 있다. 이는 한 번 구매하거나 일정 기간 이용료를 내야 하는 형태로, 이미 차량에 필요한 하드웨어가 장착되어 있어도 기능을 사용하려면 추가 비용이 발생할 수 있다.

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벤츠는 이를 소비자의 선택권을 넓히는 정책이라고 설명한다. 새 차 구매자와 중고차 구매자의 필요성이 다르고, 소유 기간과 이용 목적도 다르기 때문에 필요한 기능만 선택할 수 있게 했다는 논리다. 그러나 소비자들은 이미 구매한 자동차에 기본 탑재된 기능을 쓰기 위해 다시 돈을 내야 하는 점을 불쾌하게 여기고 있다.

특히 일정 기간이 지나면 기능이 정지되는 구독형 상품은 차량 유지비를 증가시키고, 중고차 판매 시 기능이 다음 소유자에게 승계되는지가 불분명하다는 비판이 일고 있다. 유럽 전기차 전문매체 'Latest EV News' 역시 반복 결제가 유지비를 높이고 중고차 가치 산정을 어렵게 할 수 있다고 지적했다.

샤오펑과 테슬라, 유럽 시장 공세

중국 업체들도 유럽 시장에서 소프트웨어 구독 모델을 도입하며 경쟁을 벌이고 있다. 보조주행을 무료 제공하겠다는 약속을 뒤집은 샤오펑은 지난 25일 광저우 'AI 데이'에서 2027년 2분기부터 전 세계 신규 구매자에게 보조주행 기능을 유료 구독으로 판매한다고 밝혔다. 기존 주문 고객은 평생 혜택을 유지한다.

샤오펑은 이달 20일부터 28일까지 프랑스 파리에서 일반인을 대상으로 시내 보조주행 'NGP' 시승을 진행하고 있다. 안전요원이 동승하는 방식이지만, 시승 중 보행자에게 양보하지 않아 안전요원이 개입한 사례도 보고되어 현지화 및 안전성 검증 단계임을 보여준다. 샤오펑은 지속 가능한 사업 모델이 필요하다고 주장하며 2027년 상반기 해외 첫 인도를 목표로 하고 있다.

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미국에서 '풀셀프드라이빙(FSD)'을 구독제로 일원화한 테슬라 역시 유럽 시장 진입이 지연되고 있다. EU 집행위원회는 보조주행 시스템 이름 변경과 관련된 자동차기술위원회(TCMV) 회의를 12월1일에서 15일로 미뤘다. 27개 회원국 중 15개국 이상과 EU 인구 65% 이상의 찬성이 필요하며, 이번 표결에서 부결되면 기존 국가별 승인도 효력을 잃을 수 있다.

현대차의 과제와 유럽 시장의 향후 방향

현대차그룹도 유럽 시장에서 차량 기능 유료화를 시작했다. 기아는 유럽 '기아 커넥트 스토어'에서 대형 전기 SUV 'EV9'의 '원격 스마트 주차 보조2' 등을 별도로 판매하고 있다. 현대차는 2024년 차량 기능을 필요할 때 사서 쓰는 '기능 주문형(FoD)' 도입을 예고한 상태다.

그러나 현대차의 핵심 과제는 유료화의 핵심인 시내 보조주행 분야에서 벤츠, 샤오펑, 테슬라보다 늦다는 점이다. 이미 과금 구조는 갖췄으나, 실제 주행 능력이 뒤따르지 못하고 있어 소비자들의 신뢰를 얻기 쉽지 않을 것으로 예상된다. 유럽은 2024년 7월부터 신차에 긴급제동 등 기본 안전 기능을 의무화했기 때문에, 기본 기능과 유료 고급 기능의 경계 설정이 논란의 핵심이 될 전망이다.

중고차 시장에서 유료 기능이 차량에 남는지, 차주 계정에 묶이는지도 중요한 쟁점이다. 업계 관계자는 유럽 시장에 늦게 뛰어드는 만큼, 소비자들이 제기한 '구독 함정' 비판을 고스란히 떠안을 수 있다며, 요금보다 승인 일정과 기능 수준, 중고차 승계 규칙을 먼저 제시하는 것이 관건이라고 분석했다.