벤조디아제핀 처방 4년째 증가…'강북 모텔 연쇄살인' 악용, 관리 강화 시급

벤조디아제핀 계열 약물 처방량이 4년째 증가하면서 오남용에 대한 우려가 커지고 있다. 특히, '강북 모텔 연쇄살인' 사건과 같이 범죄에 악용되는 사례가 발생하면서 관련 규제 강화의 필요성이 제기된다. 식약처와 심평원의 철저한 관리 감독이 시급하다.

벤조디아제핀 (Benzodiazepine) 계열 약물의 처방이 최근 몇 년간 꾸준히 증가하며, 오남용 에 대한 우려가 커지고 있다. 특히, ' 강북 모텔 연쇄살인 ' 사건과 같은 범죄에 악용된 사례가 발생하면서 사회적 경각심이 높아지고 있으며, 관련 규제 강화의 필요성이 제기되고 있다. 국회 보건복지위원회 소속 서미화 의원이 건강보험심사평가원에서 제출받은 자료에 따르면, 2024년 벤조디아제핀 계열 약물 처방량은 8억 6335만 개로 전년 대비 0.9% 증가했다. 2021년부터 2024년까지의 누적 증가량은 5347만 개에 달하며, 알프라졸람, 로라제팜 등 주요 성분들의 처방량 증가가 두드러지고 있다. 이러한 처방량 증가는 단순한 오남용 문제를 넘어 범죄 연루 가능성까지 높이며 심각한 사회 문제를 야기할 수 있다는 점에서 더욱 주목해야 할 필요가 있다.

벤조디아제핀은 불안, 불면, 경련 등 다양한 증상 완화에 사용되는 향정신성의약품으로, 적절한 사용 시 긍정적인 효과를 볼 수 있지만, 의존성 및 내성 위험이 있어 반드시 의료 전문가의 진단과 처방에 따라 신중하게 사용해야 한다. \벤조디아제핀 계열 약물의 처방 증가는 다양한 사회적 맥락과 연결되어 있다. 급증하는 현대인의 스트레스, 불안, 불면 증세는 관련 약물 처방 수요를 증가시키는 주요 요인 중 하나다. 하지만, 이러한 수요 증가가 반드시 합리적인 사용으로 이어지는 것은 아니다. 특히, 의료진의 과도한 처방, 환자의 자가 사용, 불법적인 유통 등 다양한 경로를 통해 오남용 문제가 심화될 수 있다. '강북 모텔 연쇄살인' 사건과 같이 벤조디아제핀이 범죄에 악용되는 사례는 약물 오남용의 심각성을 단적으로 보여주는 사례다. 이 사건의 피고인은 벤조디아제핀 계열 약물을 음료에 섞어 피해자에게 투약, 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의로 기소되었다. 또한, 힙합 오디션 프로그램 출연자 윤병호가 구치소에서 벤조디아제핀을 투약한 사례, 약물 운전자에게서 벤조디아제핀 성분이 검출된 사례 등도 벤조디아제핀 오남용의 위험성을 보여준다. 이러한 사건들은 벤조디아제핀 계열 약물에 대한 철저한 관리 감독의 필요성을 강조한다. 식품의약품안전처(식약처)와 건강보험심사평가원(심평원)은 처방 및 사용 실태를 면밀히 분석하고, 오남용을 방지하기 위한 제도 개선 방안을 마련해야 한다. \벤조디아제핀 계열 약물 오남용 방지를 위한 구체적인 대책 마련이 시급하다. 첫째, 의료진의 처방 기준 강화가 필요하다. 벤조디아제핀 처방 시, 환자의 증상, 병력, 약물 복용 이력 등을 면밀히 파악하고, 불필요한 장기 처방을 자제해야 한다. 둘째, 환자 교육 강화가 중요하다. 벤조디아제핀의 올바른 사용법, 부작용, 의존성 위험 등에 대한 정보를 제공하고, 자가 투약 및 불법적인 약물 사용에 대한 경각심을 높여야 한다. 셋째, 약물 유통 관리 강화가 필요하다. 불법적인 약물 유통 경로를 차단하고, 약물 오남용 관련 범죄에 대한 처벌을 강화해야 한다. 넷째, 사회적 인식 개선 노력이 필요하다. 벤조디아제핀과 관련된 잘못된 정보와 오해를 바로잡고, 약물 오남용에 대한 사회적 경각심을 높여야 한다. 서미화 의원은 벤조다이아제핀계 약물 처방에 대한 식약처와 심평원의 철저한 관리감독을 촉구하며, 오남용을 넘어 범죄에 악용되는 심각성을 강조했다. 벤조디아제핀 처방량 증가는 단순한 의료적 문제를 넘어 사회 전체의 건강과 안전을 위협하는 심각한 문제로 인식되어야 하며, 정부, 의료계, 관련 기관, 시민 사회의 적극적인 협력을 통해 효과적인 해결 방안을 모색해야 할 것이다





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