베트남 짬침 국립공원의 숨은 보석, 해오라기가 전하는 습지의 생명력

베트남 짬침 국립공원에서 덤불해오라기와 열대붉은해오라기라는 희귀 조류를 만난 감동적인 탐조 여정과 함께, 파괴되어 가는 습지 생태계의 중요성과 보존의 필요성을 심도 있게 성찰한 기록입니다.

지난달 18일부터 23일까지의 일정으로 방문했던 베트남 짬침 국립공원 의 습지는 말 그대로 낯선 새들의 천국이었습니다. 평소 우리에게 익숙한 백로나 왜가리 같은 조류들도 곳곳에서 발견되었지만, 저의 시선을 오랫동안 붙잡아 둔 주인공은 한국에서는 좀처럼 그 모습을 드러내지 않는 해오라기들이었습니다.

특히 갈대숲 가장자리에서 짧고 강렬하게 솟구치듯 날아오르던 덤불해오라기와, 먼 거리에서 강렬한 붉은 몸빛의 잔상만을 남긴 채 시야에서 사라지던 열대붉은해오라기의 모습은 경이로움 그 자체였습니다. 해외 탐조의 진정한 묘미와 떨림은 바로 이러한 지점에서 시작됩니다. 우리나라에서는 평생 단 한 번 볼 수 있을까 말까 한 희귀한 새들을 다른 나라에서는 마치 일상적인 풍경처럼 만나는 경험, 그리고 때로는 이름조차 붙여지지 않은 낯선 존재들과 마주하는 순간들이 탐조인의 심장을 뛰게 만듭니다.

전 세계적으로 약 1만여 종에 가까운 조류가 서식하고 있지만, 대한민국에 서식하는 종은 약 600종 내외에 불과합니다. 전 세계의 방대한 조류 다양성에 비하면 우리나라는 그야말로 작은 우물 속에 갇혀 있는 것과 다름없습니다. 철새들은 국경이라는 인간의 경계를 무시하고 자유롭게 날아다니지만, 정작 우리가 보는 세상은 우물 안에서 바라본 작은 하늘에 불과하다는 생각이 들어 묘한 겸손함마저 느껴졌습니다. 이번 베트남 여정에서 가장 깊은 인상을 남긴 새를 꼽으라면 단연 덤불해오라기일 것입니다.

왜가리과에 속하는 작은 체구의 덤불해오라기는 갈대와 습지 식생 속에 몸을 숨기는 능력이 가히 예술적인 수준입니다. 이들은 외부로부터 위협을 느끼면 갑자기 목을 길게 세운 채 갈대 줄기처럼 완전히 움직임을 멈추는데, 이때 바람에 흔들리는 갈대의 리듬에 몸을 맡기면 사실상 육안으로는 덤불해오라기를 찾아내는 것이 불가능에 가까울 정도의 완벽한 위장이 완성됩니다. 국내에서도 이동 시기나 일부 번식 기록이 드물게 보고되기는 하지만, 대부분은 찰나의 비행 장면으로만 관찰되는 경우가 많습니다. 실제로 국내 탐조인들 사이에서는 날아가는 것을 아주 잠깐 보았다는 식의 경험담이 흔하게 공유되곤 합니다.

이는 그들의 보호색이 너무나 완벽하여 정지 상태에서는 발견하기 어렵기 때문입니다. 이번 짬침 국립공원 탐조에서도 처음에는 그저 비행하는 모습만 볼 수 있었습니다. 하지만 짬침의 광활한 습지에는 비교적 많은 개체수가 서식하고 있었고, 덕분에 운 좋게도 여러 차례 그들의 은신처에 다가갈 수 있었습니다. 사초과의 풀밭에서 조용히 먹이를 찾고 다시 은신하는 덤불해오라기의 모습을 카메라에 담았을 때의 전율은 단순한 기록을 넘어 제 인생의 사진이라 불러도 좋을 만큼 소중한 순간이었습니다.

또한, 탐조인들에게는 마치 전설 속의 존재처럼 여겨지는 미조, 열대붉은해오라기와의 만남은 이번 여행의 정점이었습니다. 미조란 본래의 서식 범위를 벗어나 우연히 다른 지역에서 기록되는 새들을 말하는데, 국내에서는 극히 드물게 나타나기에 그 발견 자체가 학술적으로나 개인적으로 큰 의미를 갖습니다. 하지만 한국에서 그토록 희귀한 이 새들도 본래의 고향인 베트남과 같은 곳에서는 흔한 번식종이거나 안정적인 서식 개체군을 이루며 살아갑니다. 베트남의 습지에서 처음 마주한 열대붉은해오라기의 모습은 저에게 형언할 수 없는 행복을 주었습니다.

우연히 하늘을 가로지르는 세 마리의 열대붉은해오라기를 발견하고 흥분한 상태로 셔터를 눌렀지만, 그들은 이미 빠르게 멀어지고 있었습니다. 결국 단 한 마리만이 사진 속에 포착되었지만, 그 찰나의 순간이 주는 감동은 무엇보다 컸습니다. 열대붉은해오라기는 국내에서 매우 드문 미조이자 일부 섬 지역을 통과하는 나그네새로 알려져 있습니다. 이후 차량으로 이동하며 논과 작은 습지에서 비행하는 모습을 세 차례 더 목격했지만, 도로 상황상 차를 세울 수 없었던 아쉬움이 남습니다.

하지만 이름만으로도 설렘을 주는 이 새를 직접 확인했다는 사실만으로도 충분히 만족스러운 경험이었습니다. 오히려 희미하게 스쳐 지나갔기에 기억 속에서는 더욱 선명하게 각인되는 역설적인 경험이었습니다. 열대붉은해오라기 역시 습지 은폐에 최적화된 생태를 가지고 있습니다. 특유의 붉은 갈색 몸빛은 말라버린 갈대와 습지의 식생 사이에서 거의 완벽한 위장막 역할을 합니다.

동남아시아와 남아시아 지역에 넓게 분포하고는 있지만, 전 세계적인 습지 감소와 무분별한 서식지 훼손은 이들에게 지속적인 위협이 되고 있습니다. 세계자연보전연맹의 적색목록에서는 현재 관심대상으로 평가받고 있으나, 지역별 개체군 감소에 대한 우려는 끊임없이 제기되고 있는 실정입니다. 덤불해오라기와 열대붉은해오라기는 모두 해오라기류 특유의 조심스럽고 은밀한 생태를 공유합니다. 자신을 드러내기보다 숨는 것에 능하고, 화려한 비행보다는 침묵에 가까운 정적인 움직임으로 생존을 이어갑니다.

그렇기에 이들의 존재는 역설적으로 습지의 건강성을 상징하는 지표가 됩니다. 이 두 종의 새가 여전히 이곳에 살아가고 있다는 것은, 갈대숲이 보존되어 있고 물길이 자연스럽게 이어지며, 계절의 변화라는 자연의 질서가 아직은 완전히 파괴되지 않았다는 증거이기 때문입니다. 베트남의 광활한 습지를 바라보며 저는 우리가 한국에서 잃어버린 풍경의 조각들을 떠올렸습니다. 넓게 펼쳐진 사초류와 갈대 군락, 그리고 그 사이를 유유히 흐르는 물길과 그 틈새를 스쳐 지나가는 작은 해오라기들.

정작 새들은 인간들이 이 습지를 개발 가능 면적이라는 경제적 가치로 계산하고 있다는 사실을 전혀 알지 못한 채, 그저 이곳을 생명의 은신처로 삼아 살아갑니다. 자연은 아주 가끔, 운이 좋고 겸손한 관찰자에게만 자신의 비밀스러운 존재를 허락합니다. 이제는 우리 사회도 인간의 편의를 위한 개발보다는, 해오라기들이 마음 놓고 숨어 지낼 수 있는 갈대숲과 사초지를 허락하는 성숙한 생태적 관점을 가져야 할 때입니다. 자연과 인간이 공존하는 진정한 의미의 습지 보존이 이루어질 때, 우리는 비로소 우물 밖의 더 넓은 세상과 생명의 신비를 계속해서 마주할 수 있을 것입니다





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베트남 탐조 짬침 국립공원 덤불해오라기 열대붉은해오라기 생태계 보존

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