베트남 철수 의향 8%에 그친 한국기업, 비용 우위와 긍정적 전망이 핵심

한국무역협회 조사 결과 베트남 진출 한국기업 92%가 철수 의사가 없다. 최저임금 상승에도 비용 우위와 아세안 거점 효과, 긍정적 사업 전망이 잔류 이유다. 현지 환경 변화에 따른 비용-편익 분석이 필수적이다.

한국무역협회 국제무역통상연구원은 8일, 베트남에 진출한 한국기업의 경영 환경 변화와 대응 과제를 담은 보고서를 발간했다. 지난 7월부터 9월까지 베트남 내 사업 중인 한국기업 113곳을 대상으로 실시한 설문 조사 결과를 바탕으로 한 이 보고서에 따르면, 인건비 부담이 가중되는 상황에서도 베트남 잔류를 선택하는 기업이 절대 다수를 차지하고 있다.

원화 기준 최저임금 급등에도 잔류 92% 기록

베트남 현지 진출 기업의 92%가 향후 철수 의향이 없는 것으로 조사됐다. 반면 현실적인 제약으로 인해 베트남 사업을 정리할 의향이 있다는 기업은 전체의 8%에 해당하는 9곳에 그쳤다. 이는 낮은 임금 비용만 추구하던 과거의 패턴이 변화했음을 시사한다.

Also read [속보]이용수 할머니 '위안부 문제 해결해 줄 사람은 학생들...역사교육이 중요'

보고서는 이와 같은 잔류 현상이 발생한 배경으로 달러 환산 원 최저임금의 급격한 상승을 지목했다. 한국 무역협회 측에 따르면 베트남의 원화 환산 원 최저임금은 2010년 45.4달러에서 2024년 205.3달러로 상승했다. 연평균 상승률이 11.4%에 달하며 아시아 주요국 중 가장 높은 상승률을 기록한 수치다.

비용 우위와 아세안 거점 효과는 여전히 강력

잔류를 원한 기업들이 제시한 주요 이유(복수 응답)는 '타 국가 대비 비용 우위'가 87.5%로 가장 높았다. 이어 향후 수익성 개선 기대(58.7%), 아세안 거점 이점(55.8%), 현재 수익성 우수(45.2%), 자유무역협정(FTA) 등 무역협정 활용(21.2%), 베트남 정부의 유인(12.5%) 순이었다.

Advertisement

특히 '비용 우위'는 단순한 인건비 절감 효과를 넘어 생산성, 인력 확보 용이성, 조달 및 물류 여건 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. 베트남이 아시아 지역에서 부품과 중간재를 조달하여 미국과 유럽 시장에 완제품 및 부품을 공급하는 생산·수출 허브로서 기능하고 있기 때문이다.

기업들의 베트남 진출 목적도 다양하게 분포해 있다. 응답 기업 중 54.9%가 '내수 판매'를 가장 큰 목적으로 꼽았으며, 아세안 지역을 거점으로 한 수출(50.4%), 제3국 수출(38.9%), 한국 내 공급(25.7%)이 뒤를 이었다. 이는 베트남 시장이 단순한 생산 기지로서뿐만 아니라 중요한 소비자 시장으로서의 가치도 인정받고 있음을 보여준다.

긍정적 사업 전망과 업종별 편차 존재

베트남 시장에 대한 기업들의 전망도 대체로 긍정적이다. 향후 3~5년간 사업 개선을 예상한 기업이 59.3%로, 악화를 전망한 기업(12.4%)을 크게 웃돌았다. 또한 베트남을 앞으로도 핵심 해외 거점으로 볼 것이란 응답이 71.7%에 달해, 불확실하다고 본 기업(23.9%)이나 부정적으로 본 기업(4.4%)보다 압도적으로 많았다.

다만 업종별로는 큰 차이가 존재한다. 섬유, 의류, 신발 등의 제조업은 향후 사업 환경이 악화될 것으로 보는 전망이 53.8%로, 개선될 것이라고 본 15.4%를 크게 상회했다. 이는 노동 집약적 산업일수록 인건비 상승 충격을 더 민감하게 반응하고 있음을 의미한다.

Advertisement

비용-편익 분석과 지속적 점검이 핵심 과제

보고서는 베트남의 경영 환경 변화에 대응하기 위해 진출 기업들이 생산, 조달, 물류, 판매 등 각 기능별 비용과 수익 기여도를 꼼꼼히 점검할 것을 제안했다. 내수 및 서비스 기업은 고객 조사와 시험 판매를 통해 수요를 검증한 후 투자 및 판매 규모를 조정해야 한다.

또한 다른 국가로 생산 거점을 분산할 경우, 인건비 절감액만 비교하지 않고 포괄적인 비용을 비교 검토해야 한다고 강조했다. 임윤호 한국무역협회 국제무역통상연구원 연구원은 과거의 비용 우위나 성장 기대만으로 사업을 유지하기보다, 생산성, 현지 수요, 규제 대응 및 조직 운영을 지속해서 점검해야 한다고 조언했다.