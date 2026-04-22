베일에 싸인 이란 최고 지도자 모즈타바 하메네이, 이것은 정권의 치밀한 생존 전략인가

취임 후 6주 넘게 모습을 드러내지 않는 모즈타바 하메네이 이란 최고 지도자의 행보가 단순한 건강 문제를 넘어 정권의 안정을 위한 전략적 통치술이라는 분석이 제기되었습니다.

이란의 새로운 최고 지도자로 등극한 모즈타바 하메네이가 공식 석상에 모습을 드러내지 않는 이른바 두문불출 행보가 국제 사회와 전문가들 사이에서 정교하게 계산된 이란 정권의 생존 전략이라는 분석이 제기되고 있다. 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 연합 공습으로 인해 아버지였던 아야톨라 알리 하메네이가 사망한 이후, 모즈타바는 최고 지도자직을 승계했으나 6주가 넘는 기간 동안 철저히 베일에 싸여 있다. 그는 대중 앞에 직접 나서서 연설하거나 현장을 방문하는 대신, 측근 고위 관리들을 통한 성명 대독이나 인공지능 기술을 활용한 가상 영상 메시지 등을 통해 국정을 운영하는 방식인 그림자 통치를 이어가고 있다. 이러한 비정상적인 통치 행태를 두고 일각에서는 건강상의 문제나 부상 치료 때문이라는 관측이 지배적이지만, 전문가들은 이것이 정권의 위기 관리 능력과 직결된 고도의 정치적 장치라고 입을 모으고 있다.

국제위기그룹의 이란 프로젝트 디렉터인 알리 바에즈는 이란 정권이 모즈타바라는 인물을 보이지 않는 최고 지도자로 활용함으로써 얻는 이득이 상당하다고 분석했다. 그에 따르면 이란 지도부는 대외적인 정책 결정이나 내부적인 갈등 상황에서 모즈타바의 존재를 전략적으로 부각하거나 감추는 방식을 취하고 있다. 예를 들어 미국과의 복잡한 외교 협상이 교착 상태에 빠지거나 정권 내부에서 강한 비판 여론이 형성될 때, 이란 당국은 이것이 최고 지도자인 모즈타바의 확고한 의지라고 주장하며 비판의 화살을 분산시킨다. 이는 모즈타바의 부재가 결과적으로 정권 전체를 보호하는 가장 강력한 방패 역할을 하고 있음을 의미한다. 실체가 모호한 지도자는 비판하기가 어렵다는 정치적 맹점을 파고든 것이다. 동시에 이번 사태는 이란 내부 권력 구조의 근본적인 재편을 암시한다는 분석도 설득력을 얻고 있다. 과거 최고 지도자가 절대적인 권위를 행사하던 시대와 달리, 이제는 이슬람혁명수비대가 실질적인 국정 운영의 주도권을 쥐고 최고 지도자를 얼굴 마담으로 내세우는 형태의 과두제적 통치 체제로 변모하고 있다는 것이다. 역사학자 샤흐람 콜디는 이란 내부 권력의 추가 이미 최고 지도자 개인에게서 혁명수비대라는 조직으로 완전히 기울었다고 진단했다. 결과적으로 모즈타바는 실무적인 정책 결정 과정에는 깊숙이 관여하지 않은 채, 중요한 현안에 대한 사후 승인이나 상징적인 결정권만 행사하는 허수아비 지도자로 전락했을 가능성이 높다. 이처럼 이란 정권은 모즈타바의 불분명한 상태를 통해 외부의 공격은 차단하고 내부 권력은 공고히 다지는 이중적인 생존 전략을 구사하고 있으며, 향후 이러한 그림자 통치가 언제까지 지속될 것인지에 대해 국제 사회의 이목이 집중되고 있다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이란 모즈타바하메네이 이슬람혁명수비대 그림자통치 국제정세

United States Latest News, United States Headlines