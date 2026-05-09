베이커리 시장의 대전환, 헬시플레저 열풍이 불러온 건강빵 전성시대

저당과 고단백, 고식이섬유를 앞세운 파리바게뜨의 파란라벨과 뚜레쥬르의 SLOW TLJ가 건강빵 시장에서 괄목할 만한 성장을 이루며 베이커리 업계의 새로운 표준을 제시하고 있습니다.

최근 대한민국 소비 시장의 핵심 키워드로 자리 잡은 헬시플레저 (Healthy Pleasure) 트렌드가 베이커리 업계에 거대한 변화의 바람을 일으키고 있습니다. 과거의 건강 관리가 엄격한 식단 제한과 고통스러운 인내를 수반했다면, 이제는 맛과 즐거움을 유지하면서도 건강을 챙기려는 스마트한 소비 문화가 정착된 것입니다.

특히 빵을 좋아하는 이들에게 있어 밀가루와 설탕은 항상 경계 대상이었으나, 최근 베이커리 업계가 저당, 고단백, 고식이섬유라는 세 가지 핵심 가치를 내세운 건강빵 라인업을 강화하면서 이러한 갈증이 해소되고 있습니다. 특히 혈당 스파이크에 민감하고 체중 조절과 자기 관리에 철저한 2030 세대는 단순히 칼로리가 낮은 제품을 넘어 영양 성분이 최적화된 기능성 빵에 열광하고 있으며, 이는 베이커리 시장의 주류가 단순한 기호식품에서 건강식으로 이동하고 있음을 시사합니다.

국내 베이커리 업계의 양대 산맥인 파리바게뜨는 이러한 흐름을 정확히 읽어내어 지난해 2월 건강 베이커리 전문 브랜드인 파란라벨을 론칭하며 시장 선점에 나섰습니다. 파란라벨은 건강빵의 새로운 기준을 제시한다는 슬로건 아래, 원료 선정부터 영양 설계까지 철저하게 건강 지향적으로 접근했습니다. 일반적인 빵 제품들과 차별화하여 당 함량을 획기적으로 낮추고 식이섬유와 폴리페놀 함량을 높임으로써, 소비자들이 느끼는 심리적 부담감을 최소화한 것이 성공 요인으로 분석됩니다.

실제로 파란라벨은 출시 후 단 10개월 만에 2,000만 개의 판매고를 올렸으며, 올해 1분기에도 600만 개가 추가로 판매되며 누적 판매량 2,600만 개라는 경이로운 기록을 세웠습니다. 대표 제품인 호두 호밀 사워도우는 100g당 당 함량을 4.5g 미만으로 낮췄으며, 오트그레인 깜빠뉴는 풍부한 식이섬유를 함유해 식단 관리자들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. 또한 흑보리 깜빠뉴와 저당 케이크 라인업에 폴리페놀을 첨가해 건강 기능성을 극대화했으며, 현재 22종의 다양한 라인업을 통해 소비자의 선택권을 넓히고 있습니다.

뚜레쥬르 역시 이에 맞서 지난해 5월 SLOW TLJ라는 건강빵 브랜드를 출시하며 공격적인 행보를 보이고 있습니다. SLOW TLJ의 핵심 전략은 저당, 저칼로리, 고단백, 고식이섬유라는 네 가지 설계 원칙을 바탕으로 빵의 본질적인 맛과 건강의 균형을 맞추는 것입니다. 특히 주목할 점은 매출 성장세입니다. 올해 1분기 매출이 전년 4분기 대비 약 30%나 급증하며 시장의 뜨거운 반응을 증명했습니다.

뚜레쥬르는 초기 식사빵 위주였던 건강빵의 범위를 디저트와 간식빵으로 확대하는 전략을 취했습니다. 라이트하게 즐기는 다크 초코 케이크나 쫀득 쑥 단팥빵과 같은 저당 디저트 제품들을 새롭게 선보이며, 건강빵은 맛이 없거나 퍽퍽하다는 기존의 편견을 깨뜨리는 데 집중하고 있습니다. 이는 소비자들이 일상 속에서 간식을 즐길 때 느끼는 죄책감을 덜어줌으로써 구매 빈도를 높이는 효과를 가져왔으며, 결과적으로 건강빵의 대중화를 앞당기는 계기가 되었습니다. 업계 전문가들은 앞으로의 건강빵 시장이 더욱 세분화되고 고도화될 것으로 전망하고 있습니다.

이제 소비자들은 단순한 저칼로리를 넘어 자신의 건강 상태나 목적에 맞는 맞춤형 기능성 빵을 원하고 있습니다. 예를 들어 근력 성장을 원하는 이들을 위한 초고단백 빵이나, 장 건강을 고려한 프리바이오틱스 함유 빵 등 더욱 구체적인 영양 설계가 도입될 가능성이 큽니다. 파리바게뜨는 이미 권은비, 김민주와 같은 모델을 기용해 어려운 건강 관리를 파란라벨로 쉽게 시작하자는 메시지를 전달하며 브랜드 인지도를 높이고 있으며, 빵을 넘어 샌드위치, 케이크, 음료까지 카테고리를 확장하겠다는 계획을 가지고 있습니다.

이는 건강빵이 일시적인 유행이 아니라 하나의 지속 가능한 식습관으로 자리 잡게 하려는 장기적인 전략으로 풀이됩니다. 결국 베이커리 업계의 이러한 변화는 식품 산업 전반의 헬스케어 융합 현상을 보여주는 사례라고 할 수 있습니다. 맛이라는 기본 가치 위에 건강이라는 기능적 가치를 더한 하이브리드 전략은 소비자들에게 새로운 만족감을 제공하고 있습니다. 저당과 고단백이라는 트렌드는 단순히 다이어트를 위한 수단을 넘어, 고령화 사회에서의 당뇨 관리와 젊은 층의 예방적 건강 관리라는 시대적 요구가 맞물린 결과입니다.

앞으로 파리바게뜨와 뚜레쥬르가 선보일 혁신적인 제품들이 건강빵 시장의 파이를 얼마나 더 키울 수 있을지, 그리고 이것이 일반 베이커리 제품의 제조 방식에 어떤 영향을 미칠지 업계의 관심이 집중되고 있습니다. 이제 빵은 단순히 배를 채우는 음식을 넘어, 내 몸을 위한 영양 설계의 일부가 되어가고 있습니다





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