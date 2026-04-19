베이징 로봇 하프마라톤 대회: 아너 샨뎬, 인간 기록 추월하며 우승

제2회 베이징 로봇 하프마라톤 대회에서 아너의 샨뎬 로봇이 50분 26초로 우승하며 인간 세계 기록을 앞질렀다. 이는 로봇 기술의 빠른 발전과 중국의 로봇 상용화 노력을 보여주는 사례로, 교육, 헬스케어, 판매 서비스 등 다양한 분야에서의 로봇 활용이 기대된다.

제2회 베이징 로봇 하프마라톤 대회에서 아너의 샨뎬 로봇이 21km 코스를 50분 26초 만에 완주하며 우승을 차지했다. 이는 지난해 대회 우승 기록인 2시간 40분을 크게 단축한 것으로, 인간 마라토너의 세계 기록을 추월하는 획기적인 성과다.

대회는 다양한 환경 요소를 포함한 21.0975km의 코스에서 로봇의 주행 안전성과 인식 능력을 평가하기 위해 개최되었으며, 총 105개팀, 300대 이상의 로봇이 출전하여 지난해 대비 양적 성장을 보여주었다. 특히 참가 로봇의 40%가 자율주행 모드를 선택하며 기술적인 발전을 입증했다.

아너의 샨뎬 로봇은 169cm의 키와 0.95cm의 긴 다리를 가진 인간형 로봇으로, 자체 개발한 액체 냉각 시스템과 최적화된 디자인을 통해 장시간 작동에도 안정적인 성능을 유지했다. 이러한 기술력을 바탕으로 아너는 올해 안에 샨뎬 로봇을 휴대폰 대리점 등에 배치하여 판매 및 서비스 업무에 투입할 계획이다.

이번 대회는 로봇의 단순한 이벤트 참여를 넘어, 중국 로봇 산업의 상용화 원년을 알리는 중요한 기회가 되었다. 로봇은 교육, 헬스케어, 판매 서비스 등 다양한 분야에서 인간의 삶과 산업 현장에 본격적으로 투입될 것으로 기대된다. 중국 정부는 로봇 산업 육성에 적극적인 투자를 아끼지 않고 있으며, 관련 시장 규모는 지속적으로 성장할 전망이다.

2024년 기준 중국 로봇 산업 매출은 2400억 위안(약 50조 원)에 달했으며, 2030년까지 휴머노이드 로봇 시장은 8700억 위안(약 187조 원) 규모로 성장할 것으로 예측된다. 한편, 코스 중간에 배치된 로봇 교통경찰은 이미 중국 일부 도시에서 시범 운영 중이며, 올해 베이징에서도 선보일 예정이다. 이는 로봇이 단순한 기술 시연을 넘어 실생활에서 다양한 역할을 수행할 수 있음을 보여주는 사례다.

아너는 이번 대회 우승 비결로 로봇의 디자인과 자체 개발한 액체 냉각 시스템을 꼽았다. 169cm의 키와 0.95cm의 긴 다리는 뛰어난 운동선수의 체형을 모방한 것으로, 이는 인간형 로봇의 역동적인 움직임을 구현하는 데 중요한 역할을 했다. 또한, 장시간 작동 시 발생하는 열을 효율적으로 관리하기 위한 자체 액체 냉각 장치는 관절 부분의 고장을 방지하고 로봇의 내구성을 높이는 데 기여했다. 아너의 고출력 액체 펌프는 분당 4리터 이상의 냉각수를 방출하며, 고속 회전과 외부 충격에도 견딜 수 있는 견고함을 자랑한다.

아너는 이러한 기술력을 바탕으로 샨뎬 로봇을 올해 안으로 자사 매장에 배치하여 실제 판매 및 서비스 업무에 투입할 계획이다. 이는 로봇 기술의 실험실 단계를 넘어 상용화 단계로 진입하는 중요한 발걸음이다. 중국은 지난해 로봇 양산 단계를 목표로 삼았으나, 올해는 본격적인 상용화 원년으로 삼고 일상과 산업 현장에 로봇을 투입하는 데 주력하고 있다. 교육, 헬스케어, 판매 서비스 등이 우선적으로 로봇이 투입될 분야로 꼽히고 있다.

중국 공업정보화부에 따르면, 2024년 중국 로봇 산업 매출은 2400억 위안(약 50조 원)에 달했으며, 2025년 상반기에는 전년 동기 대비 27.8% 증가한 37만 대의 산업용 로봇이 생산되었다. 중국 관영 글로벌타임스는 중국전자학회 발표를 인용하여 2030년까지 휴머노이드 로봇 시장이 8700억 위안(약 187조 원) 규모로 성장할 것으로 예측했다. 이러한 성장세는 중국이 로봇 기술 개발뿐만 아니라, 이를 실제 산업 및 일상생활에 적용하는 데에도 적극적임을 시사한다.

로봇 하프마라톤 대회는 이러한 중국의 로봇 기술 발전과 상용화 노력을 보여주는 대표적인 행사로 자리매김하고 있다.





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