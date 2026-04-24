베이징 모터쇼 2026: 중국 자동차 산업의 혁신과 기술 경쟁 심화

‘오토 차이나 2026’(베이징 모터쇼)에서 중국 전기차 기업들의 고급화 전략, 기술 혁신, 그리고 치열한 시장 경쟁 현황을 심층적으로 분석합니다. 화웨이, 비야디, 샤오미 등 주요 기업들의 신차 공개와 기술 트렌드를 살펴봅니다.

24일 베이징국제전시관에서 화려하게 개막한 ‘ 오토 차이나 2026’( 베이징 모터쇼 )는 단순한 자동차 전시를 넘어 기술 혁신의 무대로 자리매김하고 있습니다. 중동 정세 불안으로 인한 에너지 위기 속에서 중국 전기차 기업들의 약진이 두드러지는 가운데, 세계 최대 자동차 시장을 선점하기 위한 글로벌 자동차 기업들의 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있습니다.

특히 이번 모터쇼에서는 중국 기업들이 야심차게 준비한 신차들을 대거 선보이며 시장 선점에 대한 자신감을 드러냈습니다. 판매 현장에서는 라이브 커머스를 통해 적극적으로 신차를 홍보하는 판매원들의 열띤 모습이 인상적이었으며, 이는 중국 전기차 시장의 생존 경쟁이 얼마나 치열한지를 보여주는 단면입니다. 이번 모터쇼의 가장 큰 특징 중 하나는 중국 전기차 브랜드들의 ‘고급화’ 전략입니다. 과거 ‘저가 공세’로 시장 점유율을 확대하던 전략에서 벗어나, 고가 브랜드 론칭 및 플래그십 모델 공개를 통해 고급차 시장에 진출하고 있습니다.

세계 최대 전기차 기업인 비야디(BYD)는 고가 브랜드 ‘양왕’의 커스터마이즈 슈퍼카 ‘U9X’와 플래그십 SUV ‘다탕’을 공개하며 고급화 전략을 선도하고 있습니다. 또한, 지커 역시 플래그십 다목적차량(MPV) ‘009’의 신형 모델을 선보이며 고급화 경쟁에 합류했습니다. 샤오미 창업자 레이쥔 회장은 직접 신차 발표회에 등장하여 순수 전기 슈퍼카 ‘비전 그란 투리스모’ 콘셉트카를 공개하며 자동차 시장에 대한 샤오미의 야심을 드러냈습니다. 이러한 고급화 추세는 판매 감소와 경쟁 심화로 수익성 악화에 직면한 중국 전기차 기업들의 생존 전략으로 해석되고 있습니다.

중국 경제매체 차이신에 따르면 중국 자동차 판매 이익률은 지난해 4.1%로 역대 최저 수준을 기록했으며, 올해 1~2월에는 2.9%까지 하락한 것으로 추산됩니다.

‘오토 차이나 2026’은 자동차 기술 기업들의 존재감 또한 두드러졌습니다. 운영체제(OS), 반도체, 배터리와 관련된 기술 기업들의 전시장이 완성차 부스들 사이에 배치되어, 베이징 모터쇼가 단순한 자동차 전시회를 넘어 ‘기술 전시회’로 진화하고 있음을 보여줍니다. 특히 중국 최대 정보통신 기업 화웨이는 지능형 주행 시스템 첸쿤, 차량 운영체제인 훙멍(하모니) 등 전시 부스를 각각 꾸렸으며, 화웨이와 자동차 제조기업이 협력하여 만든 자동차를 선보이는 부스까지 합하면 화웨이 관련 부스만 7곳이 넘었습니다.

이 외에도 중국자동차반도체연맹, 자율주행 기술기업인 포니에이아이(AI) 등 400개 기업이 참여하여 다양한 자동차 기술을 선보였습니다. 전시회를 방문한 쑹궈춘은 “지난 전시회보다 중국 브랜드의 신차 및 기술 공개가 훨씬 더 많아졌으며, 거의 모든 브랜드가 인공지능(AI)을 차량 운영시스템에 접목하여 ‘지능화’ 추세가 강화되고 있다”고 평가했습니다. 이번 베이징 모터쇼는 중국 자동차 산업의 혁신적인 변화와 미래 기술의 발전 방향을 엿볼 수 있는 중요한 자리였습니다





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