자금난에 빠진 파운데이션 퓨처 인더스트리에 베이스그룹이 1억5천만달러를 투자한다고 로이터가 보도했다. 에릭 트럼프가 고문인 이 기업과의 거래는 트럼프 일가와의 유착 의혹을 더욱 깊게 할 전망이다.

금융 정보 제공 기업인 베이스그룹 이 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남인 에릭 트럼프 가 고문으로 재직 중인 휴머노이드 로봇 개발 기업 파운데이션 퓨처 인더스트리에 대규모 자금을 투입할 준비를 하고 있다. 로이터 통신 은 19일(현지 시간) 자 보도를 통해 베이스그룹 이 해당 기업에 1억5천만달러(약 2천억원) 규모의 투자를 추진 중이라고 전했다.

이 같은 소식은 최근 몇 주간 직원 급여 지급이 지연되며 자금난에 직면한 파운데이션의 생존과 직결된 사안이다. 베이스그룹의 투자 행보는 트럼프 일가와 이미 논란 속에 있던 관계에 또 다른 금융적 연결고리를 형성하게 되며, 이로 인해 미국 의회 차원의 감시와 조사 관심이 더욱 고조될 가능성이 크다.

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베이스그룹의 1억5천만달러 투자와 메커니즘

베이스그룹은 파운데이션의 장기적인 가치와 성장 잠재력을 높이 평가했다는 입장이다. 베이스그룹 대변인은 성명을 통해 휴머노이드 로봇 공학 분야의 전략적 중요성을 인정하면서도 추가 질문에 대해서는 답변을 보류했다. 이는 투자 결정이 단순한 자금을 넘어서는 구조적인 파트너십 형성의 일환임을 시사한다.

파운데이션의 최고경영자(CEO)인 산케트 파탁은 내부 이메일을 통해 김성집 베이스그룹 회장이 휴머노이드 로봇 공학을 회사 전반의 인력난과 사업적 돌파구로 보고 있다고 전달했다. 파탁 CEO는 이번 거래가 일회성 자금 지원이 아닌 장기적인 동반자 관계로서의 의미를 갖는다고 강조하며, 베이스그룹이 파운데이션의 기술력을 정교하게 평가하고 있음을 밝혔다.

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파운데이션은 영화 '터미네이터'에 등장하는 휴머노이드 병사 로봇과 유사한 첨단 장비를 개발하는 기업으로知られている. 실리콘밸리 출신의 엔지니어인 파탁은 2024년 4월 파산한 핀테크 스타트업 시냅스를 이끌다가 몇 달 뒤 이 회사를 창립했다. 현재 파운데이션은 피치북에 따르면 트라이브 캐피털 등 투자사에서 1,100만달러를 추가로 조달한 상태다.

트럼프 일가 유착 의혹과 의회의 감시망

트럼프 대통령의 차남 에릭 트럼프가 파운데이션의 최고전략고문으로 재직하면서 이 투자案은 복잡한 이해충돌 문제를 내포하고 있다. 에릭 트럼프는 트럼프 그룹 부사장으로 부동산 개발을 주도해 왔으며, 최근에는 암호화폐와 방산 분야로 사업 영역을 확장하고 있다. 그는 지난 4월 폭스뉴스에 출연해 파탁 CEO와 함께 미국이 중국에 앞서 휴머노이드 기술 분야에서 주도권을 잡기 위해 이 회사에 합류했다고 설명한 바 있다.

미국 의회는 이미 베이스그룹과 트럼프 일가 간의 관계를 예의주시하고 있다. 지난 8월 미국 민주당 상원의원들은 공개서한을 통해 베이스그룹이 2025년 트럼프 오거니제이션에 지급한 200만달러가 알루미늄 관세 면제를 위한 로비 활동과 연관이 있는지 의문을 제기했다. 의원들은 만약 이 자금 이동이 대가성 거래라면 트럼프 행정부의 가장 심각한 부패 사례가 될 수 있다고 경고했다.

베이스그룹은 2017년부터 트럼프 그룹과 협력 관계를 유지해 왔다. 당시 베이스그룹의 자회사인 트럼프와이너리 포도주 수입 계약은 양자 관계의 시작점이었으며, 이후 양사는 한국 시장에서도 협력을 넓혀왔다. 에릭 트럼프는 지난해 2월 서울에서 열린 한·미 사업 협력 서밋에 초청되었고, 8월에는 베이스그룹과 함께 한국에 골프장을 건설하는 계획을 발표한 바 있다.

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방산 계약 수주와 향후 전망

파운데이션은 미 국방부로부터 방위 기술 계약 수주를 목표로 하고 있다. 에릭 트럼프의 고문 참여는 단순히 홍보 효과에 그치지 않고, 실제 방산 계약 입찰 과정에서 유리한 고지를 점령하려는 전략적 움직임으로 해석된다. 미 의회가 이번 투자를 감시망에 올린 이유는 국방 예산과 관련 기업 간의 돈독한 관계가 공정한 경쟁을 해칠 수 있다는 우려에서 비롯되었다.

파운데이션은 최근 몇 주 동안 직원들에게 급여를 지급하지 못하는 등 심각한 유동성 위기에 처해 있다. 로이터 통신은 내부 이메일을 인용해 회사의 운명이 베이스그룹의 자금 조달에 전적으로 달려 있다고 전했다. 이는 베이스그룹이 단순히 투자를 하는 것을 넘어, 사실상 파운데이션의 구명줄 역할을 수행하며 양사의 경제적 결합을 불가역적으로 만드는 계기가 될 전망이다.

이번 1억5천만달러 투자案이 구체화될 경우, 베이스그룹과 트럼프 일가 사이의 금전적 이해관계는 더욱 명확해지고 복잡한 형태로 진화할 것이다. 관련 기업들의 군사 및 국가안보 분야 확장이 트럼프 행정부의 정책 기조와 맞물리면서, 향후 미국 내 정치와 비즈니스 간 경계가 더욱 흐려질 수 있다는 분석이 제기되고 있다. 미 의회의 추가 조사와 입법적 대응이 뒤따를 가능성이 높은 상황이다.