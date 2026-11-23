스콧 베선트 미 재무장관이 엔비디아의 대중국 수출 통제 준수 여부와 젠슨 황 전 CEO 사임 배경에 대해 밝혔다. 규정 준수 문화 조사가 핵심이다.

스콧 베선트 미국 재무장관은 엔비디아 의 미국산 대중국 수출 제한 조치 준수 여부를 확인하는 것이 현재 가장 중요한 관건이라고 밝혔다. 22일(현지시각) 미 시비에스 방송 '페이스 더 네이션'에 출연한 베선트 장관은 엔비디아 가 관련 규정을 얼마나 철저히 준수했는지 입증할 자료를 아직 제출받지 못했다고 말했다. 이는 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자 사임 이후, 그의 복귀를 요구하는 목소리가 높아지는 시점에 이루어진 중요한 입장 표명이다.

수출통제 지침 준수 자료 제출 요구 및 현황

베선트 장관은 엔비디아가 인공지능 칩 공급 계약을 체결하고 이행하는 과정에서 미국 정부의 수출 통제 지침을 따랐는지를 입증할 자료를 열흘 이내에 제출하도록 지난 15일 요구했다고 재차 밝혔다. 이 요구는 앞서 폭스뉴스와의 인터뷰에서도 언급된 바 있다. 아직 엔비디아로부터 이에 대한 답변이나 관련 자료가 접수되지 않은 상태이며, 미국 정부로서는 해당 기업의 행위가 법적 가이드라인을 준수했는지 여부를 규명하는 데 주력하고 있다. 이러한 조치는 엔비디아가 중국 시장에 대한 반도체 판매 제한 조치를 우회하려 했다는 의혹이 제기된 후 본격화되었다.

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젠슨 황 복귀 논란 및 부적절한 관계 의혹 배제

젠슨 황 전 회장의 복귀 가능성에 대해 베선트 장관은 책임 소재 파악이 우선이라고 강조했다. 그는 젠슨 황이 엔비디아 내부 규정 미준수에 대해 악의적인 책임을 지고 있는지 여부를 먼저 살펴봐야 한다고 밝혔다.与此同时, 베선트 장관은 젠슨 황과 중국 정보기관 연루 의혹을 받는 앨리스 황 간의 혼외 관계 의혹은 별개의 문제라고 명시적으로 구분 지었다. 그는 해당 의혹을 유언비어로 치부하며 젠슨 황이 앨리스 황의 spy(간첩) 의심 사실을 알지 못했을 것이라고 판단했다. 이는 젠슨 황의 사임이 규정 위반 때문이었지, 개인적 스캔들이 아니었음을 암시하는 해석이다.

엔비디아 기업 문화 조사 및 내부 감사 현황

미국 정부는 엔비디아 내부에 규정 준수를 소홀히 여겨온 기업 문화가 존재했는지를 파악하는 데 집중하고 있다. 베선트 장관은 임시 경영진, 주요 이사진, 그리고 그들 변호사와 접촉하며 회사의 내부 환경을 조사 중이라고 말했다. 이사회는 규정 미준수 문화가 존재했는지 확인하기 위해 매우 신속하게 움직이고 있으며, 하부 조직의 일탈인지 최고 경영진의 관여인지 철저히 조사해야 한다고 강조했다. 위원회들이 이 문제를 매우 신속하게 처리하고 있으며 포괄적이고 확실한 해답을 내놓을 것이라고 그는 확신했다.

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악수식 거래 관행 및 자금 추적이 가능한가

엔비디아가 공식 문서 대신 손만 잡고 거래하는 '악수 거래' 관행을 사용해 규제 회피를 했다는 지적에 대해, 베선트 장관은 대규모 거래에서는 추적 불가능한 악수식이 존재하지 않는다고 반박했다. 100페이지에 달하는 문서는 아니더라도, 거래를 뒷받침하는 청구서와 자금 이동 내역이 존재하기 때문에 무슨 일이 일어났는지 이해하는 것이 가능하다고 설명했다. 이는 엔비디아가 중국과의 불법적 판매 의혹에 대해 투명하게 답변할 수 있는 재정적 기록이 이미 확보되어 있음을 의미한다.

트럼프 대통령의 복귀 촉구와 베선트 장관의 입장

진행자는 엔비디아 차기 CEO를 외부에서 영입해야 한다는 베선트 장관의 과거 발언이 도널드 트럼프 대통령의 젠슨 황 복귀 촉구 발언과 배치된다고 지적했다. 이에 대해 베선트 장관은 자신을 외부 전문가라고 언급하며 젠슨 황이 이미 외부 전문가라고 반박했다. 그는 젠슨 황이 사임한 뒤 복귀 목소리가 커지는 가운데, 내부 규정 준수 문제가 해결되지 않는 한 명확한 입장은 유지할 수 없다고 밝혔다. 엔비디아의 향후 행보는 미국 정부의 최종 조사 결과와 이사회 내부 문화 개혁의 진전에 따라 좌우될 전망이다.