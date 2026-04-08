벚꽃 엔딩 앞당겨질 듯…주말 비바람에 벚꽃 절정 '일찍' 마무리

전국적인 비와 강풍 예보로 벚꽃 절정 시기가 앞당겨질 것으로 예상. 특히 남부지방은 벚꽃잎 대부분 떨어질 전망. 9일과 10일 비가 내리고 쌀쌀한 날씨, 주말에는 기온 급상승 예상.

봄비가 내리는 6일 서울 영등포구 윤중로에서 열린 여의도 벚꽃축제를 찾은 시민들이 벚꽃길을 걷고 있습니다. 뉴스1\9일부터 전국에 많은 비와 강풍이 예보되면서 만개한 벚꽃이 예상보다 일찍 질 가능성이 커졌습니다. 기상청은 8일 정례 브리핑을 통해 9일부터 서해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향으로 전국에 걸쳐 비가 내릴 것으로 예상했습니다. 특히 제주도와 남해안 지역을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강하고 많은 비가 쏟아질 것으로 전망했습니다. 이창재 기상청 예보분석관은 9일 오전 서쪽 지방부터 비가 시작되어 점차 전국으로 확대될 것이라고 설명했습니다. 10일 오전부터는 점차 그치겠으나 중부지방은 낮까지 비가 이어질 것으로 보입니다. 강한 남풍과 함께 수증기가 유입되는 제주와 남부 지역에는 호우특보 수준의 폭우가 예상됩니다.

9일 낮에는 제주에 시간당 30~50㎜, 전라 해안에 20~30㎜의 강한 비가 집중될 것으로 보이며, 저녁에는 경남 해안에도 20~30㎜의 비가 내리면서 호우특보가 확대될 가능성이 있습니다. 예상 누적 강수량은 제주 산지에 최대 250㎜, 남해안에 120㎜ 이상을 기록할 것으로 전망됩니다. 서울 등 중부지방에는 10~60㎜의 비교적 적은 비가 예상됩니다. 비가 내리는 동안 돌풍과 천둥·번개가 동반될 것으로 예상되며, 이창재 분석관은 제주도, 남해안, 서해안 지역에 매우 강한 바람이 불 것으로 예상되므로 항공기 운항 여부를 사전에 반드시 확인할 것을 당부했습니다.\이번 비바람으로 인해 전국 벚꽃의 개화 절정 시기가 앞당겨질 것으로 예상됩니다. 특히 남부지방의 경우, 이미 벚꽃이 만개한 지 시간이 어느 정도 흘렀기 때문에 비바람에 의해 꽃잎이 쉽게 떨어질 가능성이 높습니다. 우진규 기상청 통보관은 이와 같은 전망을 내놓았습니다. 비가 내리는 동안 쌀쌀한 날씨가 이어질 것으로 예상됩니다. 9일 서울의 아침 기온은 6도를 기록하고, 낮에도 11도에 머물 것으로 보입니다. 10일 비가 그친 후 기온이 급격히 상승하여 평년 수준을 회복하고, 주말에는 낮 기온이 평년보다 3도 이상 높아 따뜻한 날씨를 보일 것으로 예상됩니다. 서울의 경우 일요일인 12일에는 낮 기온이 24도까지 오를 것으로 예상됩니다. 이창재 분석관은 내륙 지역을 중심으로 일교차가 크게 나타날 수 있으므로 건강관리에 유의할 것을 당부했습니다.\벚꽃 엔딩과 함께 갑작스러운 기온 변화에 유의해야 합니다. 벚꽃 절정 시기가 짧아지면서 봄나들이 계획에 차질이 생길 수 있습니다. 특히 남부 지방은 벚꽃이 대부분 질 것으로 예상되어 아쉬움을 자아낼 것으로 보입니다. 비가 그친 후에는 따뜻한 날씨가 예상되지만, 일교차가 커 건강 관리에 신경 써야 합니다. 갑작스러운 기온 변화는 감기 등 호흡기 질환을 유발할 수 있으므로, 외출 시에는 겉옷을 챙기는 등 체온 관리에 유의하는 것이 좋습니다. 또한, 건조한 날씨로 인해 발생할 수 있는 피부 건조, 가려움증 등에도 유의해야 합니다. 기온 변화에 따른 적절한 건강 관리와 봄철 건강 관리에 대한 정보 습득이 필요합니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

벚꽃 강풍 기온 날씨

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

화를 낼 수 있는 것은 부모만이 아니다화를 낼 수 있는 것은 부모만이 아니다 10대 화 분노조절 부모교육 자녀양육 김지현 기자

Read more »

시간은 금, 시계는 돈이다...중고로 팔면 2.5배 버는 명품시계올해 여러분이 특히 눈여겨봐야 할 시계 트렌드와 시계를 모아 정리했습니다.\r명품 시계 트렌드

Read more »

���¹�, 10�� 10�� �Դ� ���ر� ���Ǵ� ���������� ���¹��� 10�� 10�� �Դ��Ѵ�. �Ҽӻ� ���÷��̿������θ�Ʈ�� ���� ��ī�並 ���� �����¹��� ���� 10�� 10�� �Ʒüҿ��� ���ʱ����Ʒ��� ���� �� �ر� ���Ǵ뿡�� ������ �ǹ��� ������ �������̶�� ������.

Read more »

���帲��ī���̡� ���� 10�� �����̺� �ǳ���, ����� �����ս� �� �͡�[���ͺ��]���帲��ī���̡� ���� 10�� �����̺� �ǳ���, ����� �����ս� �� �͡�[���ͺ��] - ��Ÿ������, �ۼ���-��ҿ�, ����-musics, ���-���� ���� �޷��� 10���� �ҳ���� �ἱ�� �յΰ� ���θ� ������. ���� 10�� ���� ����: �帲��ī���̡�(���� ���帲��ī���̡�) ���̺� �ǳ��� ������ 10���� ȭ�� ���ͺ並 �����ߴ�.

Read more »

세월호참사 10년, 우리는 안녕한 사회를 원한다4.16세월호참사를 기억하는 청년들이 모여 '4.16 10 10 10 프로젝트' 진행

Read more »

����ȣ 10�ֱ�, �� ��������ȸ ���������� ���� ��Ǯ�̡������� �� ������� ��10�� ������ �귯�� �׳��� ��ݰ� ������ ������ �ʴ´١��� ����ȣ 10�ֱ� ��ȸ�� ������.������ȣ ���硯 10�ֱ⸦ ����...

Read more »