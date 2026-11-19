올해 로스킬(LPET) 만점자이자 CSAT 의혹을 받은 이진우 씨가 서울 강동구 모텔에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 사인의 명백성 여부와 관계없이 수사를 계속 진행하며, 교육부는 과거 시험지 보존을 지시했다.

올해 법학전문대학원 학위과정 학사편입학 자격시험(LOSkill, 이하 로스킬)에서 수학 영역 만점을 기록한 이진우 씨가 19일 서울 강동구 한 모텔에서 숨진 채 발견됐다. 서울경찰청 에 따르면, 경찰은 같은 날 오후 1시 12분쯤 이 씨가 심장마비 증상을 보인 채 모텔 방 안에서 처절한 상태로 발견됐다고 밝혔다. 경찰은 이 씨의 사망 원인이 자살로 추정되는 유서 한 장이 남아 있었음에도 불구하고, 수사 중이라는 점을 명시하며 관련 사실 관계를 철저히 규명할 계획이다.

이진우 씨 사망과 CSAT 검증 취소 배경

이진우 씨는 로스킬 만점자에 이어 지난 해 치러진 대학수학능력시험(CSAT)에서도 전 과목 만점을 받는 등 exceptional한 학력을 보였다. 그러나 이 씨는 앞서 자신이 작성한 로스킬 답안지 사진이 소셜 미디어(SNS)에 올라오면서 채점 오류나 부정행위 의혹을 받은 바 있다. 특히 25번부터 29번까지의 정답과 직전 문제의 오답 선택지가 일치하는 등 정황상 의심을 사는 부분이 있었기 때문이다.

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이러한 의혹을 씻기 위해 이 진우 씨는 2027학년도 CSAT 한국어 영역 해답 과정을 실시간 생중계로 검증하겠다는 계획을 공개했다. 이 계획에 따르면 이 씨는 강남구의 지정된 스튜디오에서 오전 8시까지 해답 풀이 과정을 공개할 예정이었으나, 정각을 넘긴 후에도 appearances이 없었기 때문이다. 주최 측은 오전 8시 37분쯤 연락이 끊겨 검증 행사를 강제로 취소했으며, 이 사건 직후 경찰은 이 진우 씨의 실종 신고를 접수하고 수색에 나섰다.

부정행위 의혹과 관련 경찰 수사 진행 상황

경찰은 이 진우 씨가 지난 해 CSAT 시험지에서 시각 자료를 AI 프롬프트로 변환해 입력하는 등 부정행위를 시도했다는 신고를 접수한 바 있다. 또한 이 씨는 올해 4월 고려대학교에 입학한 후 올해 서울대학교 치의학전문대학원에 재학 중이었지만, 지난 해 CSAT 직전까지 과학 과목의 기초 개념을 충분히 이해하지 못했다는 정황도 확인되었다. 이러한 정황들은 이 씨가 시험 문제를 AI에 의존해 해결하려 했다는 의혹을 더욱 키웠다.

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이 진우 씨는 이같은 혐의로 직무유기죄, 업무방해죄, 그리고 최근 출간한 도서와 관련된 사기혐의 등으로 경찰에 신고되어 조사를 받고 있었다. 서울경찰청 서울지방경찰청 형사범죄수사부는 이 진우 씨가 자살했다는 소식이 알려진 날인 19일 이후에도 '피고인의 사망'을 이유로 수사를 종료하지 않겠다고 밝혔다. 수사 당국은 이 사안이 단순한 자살 사건으로 치부되어서는 안 된다고 판단하며, 사건의 진실규명을 위해 모든 증거를 수집할 계획이다.

교육부 고시 및 CSAT 시험지 보존 조치

이 진우 씨의 사망에도 불구하고 관련 부정행위 의혹의 수사는 계속될 전망이다. 경찰은 이 진우 씨의 사망 여부와는 별개로, 그가 제출한 과거 시험지에 대한 증거 보존을 위해 서울특별시교육청에 요청했다. 서울의 한 고등학교에 보관되어 있던 지난 해 CSAT 시험지는 증거물로 지정되어 철저하게 관리되고 있다. 또한, 이 사건과 관련하여 교육부는 CSAT 관련 의혹을 철저히 조사하기 위해 관련 시험지 보관 상태를 유지하라는 긴급 지시를 내린 상태이다.

정부는 이 진우 씨가 지난 해 CSAT 시험 과정에서 부정행위가 있었는지 여부를 확인하기 위해 별도의 사실확인 조치를 취할 계획도 있다. 경찰과 교육부 등의 대응은 단순한 개인의 사건을 넘어, 한국 사회의 주요 국가고사 시스템에 대한 신뢰를 다시 한번 확인하는 과정이 되고 있다. 이 사건의 최종적인 처리는 수사당국의 추가 조사를 통해 명확해질 예정이다.