LEET 만점자 이진우 씨의 사망으로 인한 경찰 고발 사건이 공소권 없음으로 종결될 전망이다. 국가고시 AI 커닝 의혹에 대한 교육부의 진상조사단 구성 여부가 주목된다.

법학적성시험 LEET 만점자 이진우 씨가 19일 서울 강동구 한 숙박업소에서 심정지 상태로 발견되면서 관련 수사가 종결 수순을 밟을 전망이다.

이씨는 이날 오후 1시 12분께 서울 지하철 8호선 천호역 인근 모텔에서 발견됐으며, 심폐소생술을 시도해도 이미 사망한 상태로 확인됐다.

Also read 법학적성시험 만점자, 변호사가 고발키로…'AI 부정행위 규명해야'

핵심 피의자 사망에 형사수사 종결 불가피

생성형 인공지능 AI 부정행위 의혹에 휩싸였던 이진우 씨의 사망으로 인해 경찰의 고발 사건 수사는 '공소권 없음'으로 종결될 가능성이 매우 크다.

형벌을 부과할 대상이 사라졌기 때문에 형사 절차를 이어갈 실익이 없다는 것이 법조계의 지배적인 의견이다.

Advertisement

법조계, 추가 수사 진행 불가능성 강조

현직 변호사들은 핵심 피의자가 사망한 이상 추가 인지수사 등 수사기관이 취할 수 있는 조치가 사실상 제한적이라고 지적했다.

일부 전문가들은 성명불상의 공범을 피의자로 설정해 수사를 이어갈 가능성을提及했으나, 소명된 범죄 사실이 없어 압수수색 영장 신청 등은 어렵다고 전망했다.

공범 추정과 교육부 진상조사단 출범 기대

공청회 한 간부는 AI 발전 이전인 2024년도 수능에서도 부정행위가 의심되는 만큼 이씨에게 공범이 있을 것으로 추정했다.

이처럼 국민적 불신이 커진 상황에서 교육부를 비롯한 정부 차원의 진상조사단 출범 가능성이 점쳐진다.

Advertisement

세무사 시험 커닝 자수와 증거보전 조치

이보다 앞서 제63회 세무사 시험 수석합격자가 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다고 자수하며 '국가고시 AI 커닝' 의혹이 불거졌다.

서울시교육청은 경찰로부터 이씨의 2026학년도 수능 문답지에 대한 증거보전 요청을 받고 영훈고에 이를 폐기하지 말고 보관하도록 안내한 상태다.