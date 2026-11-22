법학적성시험(LEET) 만점자 이진우 씨 사망 이후 경찰이 부정행위 의혹 규명을 위해 수사를 지속하겠다고 밝힘. 증거 확보의 어려움과 법적 한계에 대해 상세히 분석.

경찰이 법학적성시험 (LEET·리트) 만점자 이진우 씨의 사망 이후에도 부정행위 관련 수사를 계속하겠다고 공식 발표했다. 이진우 씨는 지난 19일 서울 강남구 한 스튜디오에서 열린 수능 국어 실시간 공개 검증회 당시 자리에 모습을 보이지 않았고, 이후 사망 사실이 확인되었다. 경향신문 취재를 종합하면 경찰은 이번 사안이 지닌 중대성과 높은 국민적 관심을 고려해 진실 규명을 위한 조치를 이어갈 방침이다.

사망자 수사 전례 및 현재 진행 상황

피의자가 사망한 상태에서 수사를 지속하는 것은 경찰로서도 쉽지 않은 과제이나, 과거 유사한 전례가 존재한다. 경찰은 2024년 '살충제 커피 사건' 당시 수사를 통해 이미 사망한 진범을 밝혀낸 바 있다. 또한 박원순 전 서울시장과 장제원 전 의원의 성범죄 의혹 사건에서도 피의자 사망 뒤 수사를 이어갔다.

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그러나 이 두 가지 사례는 3개월에서 5개월가량 수사 기간이 소요되었음에도 결론을 내지 못해 최종적으로 '공소권 없음'으로 사건이 종결되었다. 이번 이진우 사건 역시 공소권 없음으로 종결될 가능성이 크지만, 경찰은 사안의 파장과 사회적 영향을 고려해 정밀 조사를 시도하고 있다. 경찰 관계자는 피의자 사망 상황 속에서 여러 방향을 검토 중이며, 관련자에 대한 임의 수사는 가능하다고 밝혔다.

증거 확보의 법적 한계 및 기술적 난관

수사의 가장 큰 난관은 강제수사의 불가능성이다. 이진우 씨의 휴대전화 포렌식 분석 등 핵심 증거물 분석 단계부터 실질적인 장벽에 부딪힌다. 사망한 피의자를 상대로 한 압수수색 등 강제수사는 법적으로 현실적으로 어렵다. 차영철 변호사는 유족이 소유하게 된 증거물에 대한 임의제출은 가능하나, 압수수색 영장 신청 시 공소권이 없다는 이유로 발부 자체가 어려울 것이라고 설명했다.

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유족 측으로부터 증거물을 임의적으로 제출받는 방식도 시도될 수 있으나, 유족 측의 협조 여부를 장담하기 어려운 상황이다. 맹조영 변호사(법률사무소 구현)는 공범을 피의자로 지정하면 강제수사가 가능할 수 있으나, 공범 혐의를 소명할 단서가 사망자의 휴대전화 등에 있을 가능성이 높다고 지적했다.

이로 인해 시험지나 답안지, 그리고 유족이 임의로 제출하는 자료만을 가지고는 구체적인 부정행위 수법을 확인하는 데 상당한 한계가 있을 것이라고 맹 변호사는 분석했다. 수사팀은 현재 이러한 한계를 극복하기 위해 다양한 각도에서 접근법을 모색하고 있는 것으로 알려졌다.

수능 시험지 보유 여부 및 Ai 성능 변수

이진우 씨의 과거 수학능력시험(수능) 관련 부정행위 의혹은 명확한 규명이 더욱 어려울 수 있다. 이 진우 씨는 2024학년도 수능과 2026학년도 수능 모두 의혹의 중심에 서 있었다. 2026학년도 수능의 경우 이진우 씨의 시험지가 보관 중인 것으로 확인되었다. 교육부는 과거 수능이라 하더라도 의혹이 제기되면 시험지를 조사하겠다는 입장을 밝힌 상태다.

하지만 2024학년도 수능의 시험지가 아직 남아있는지는 아직 확인되지 않았다. 시험지가 모두 확보된다 하더라도 시험지만을 검토해서 부정행위 여부를 단정 짓기는 어렵다. 2024학년도 수능 당시 생성형 인공지능(AI)의 성능이 현재보다 떨어졌기 때문에, 이진우 씨가 당시 획득한 점수가 실제 그의 실력일 수 있다는 반론이 제기될 소지가 있다.

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이 경우 공범의 여부와 그 책임 소재를 밝혀내는 것이 수사의 주요 관건이 될 것이다. 그러나 공범 혐의를 소명할 자료가 사망자에게만 집중되어 있을 경우, 수사팀의 입증이 매우 어려워질 수 있다. 경찰은 이러한 모든 변수를 종합적으로 고려하여 공소권 없음 처분 이전에 최대한의 진실 규명을 시도할 예정이다.