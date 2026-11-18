2027학년도 법적성시험 지원자 1만7184명으로 전년 대비 9.8% 감소. 세무사 시험 수석 합격자 이진우 씨의 수능 AI 부정행위 의혹이 고발로 비화되는 배경과 영향 분석.

19일 서울 종로구 성균관대학교에서 2027학년도 법학적성시험이 실시되었다. 이날 시험장 인근에는 시험을 마친 수험생들이 속속 keluar고 있으며, 올해 지원자 수는 총 1만7184명으로 집계되었다. 이는 전년 대비 9.8% 감소한 수치로, 법적성시험 의 경쟁 구도가 급변하고 있음을 시사한다. 특히 여성 수험생의 비율이 55.0%를 기록하며 역대 최고치를 달렸다.

2027 학년도 법적성시험 지원 동향

2026년 7월 19일 기준 통계에 따르면, 법적성시험은 여전히 주요 로스쿨 진입 관문으로서의 지위를 유지하고 있다. 그러나 전체 지원 인원의 감소는 시험의 난이도 상승이나 입시 환경 변화 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과로 보인다. 1만7184명의 지원자 중 여성의 비율이 55.0%에 도달한 점은 법조계 진출을 희망하는 여성 인력이 꾸준히 증가하고 있음을 보여주는 긍정적인 지표이기도 하다.

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성균관대학교를 비롯한 전국 각지의 시험장은 시험 준비에 최선을 다한 수험생들로 가득 찼다. 시험 종료 후 수험생들의 표정은 각기 달랐겠지만, 전반적인 지원자 감소 추세는 향후 로스쿨 입학 경쟁의 치열함이 어떻게 재편될지 관전 포인트가 되고 있다. 올해 시험 결과와 함께 이러한 지원 동향의 변화는 교육계와 법조계 모두에게 중요한 시사점을 제공할 것으로 예상된다.

수능 만점자 이진우 씨의 AI 부정행위 의혹

시험과 별개로 교육계의 핫이슈는 올해 세무사 시험 수석 합격자이자 수능 만점자 이진우 씨를 둘러싼 논란이다. 이진우 씨가 대학수학능력시험(CSUAT) 과정에서 생성형 인공지능(AI)을 활용하여 부정행위를 했다는 의혹이 제기된 것이다. 이는 18일 고발장 제출을 앞두고 있어 상황은 더욱 긴박하게 돌아가고 있다. 주요 언론들은 이 사건이 단순한 추측을 넘어 법적 절차로 이어질 가능성에 주목하고 있다.

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의혹의 발단은 고려대 학생 사이에서 circulating된 정황이다. 이진우 씨로 추정되는 인물이 지난해 수능 직전에 고려대 학생에게 생명과학2 과목을 과외로 가르쳤다는 주장이 제기된 것이다. 고려대 커뮤니티에는 수능 며칠 전 '과학칼럼을 쓰는 데 도움이 필요하다'는 내용으로 생명과학2 과외를 구하는 게시글이 올라왔고, 이에 응한 남성의 계좌 이체 내역에 이진우 씨의 개명 전 이름이 발견되면서 의혹이 증폭되었다.

만약 과외받은 남성이 실제 이진우 씨라면, 그는 시험 며칠 전까지 기본 개념도 정확히 숙지하지 못한 상태였을 가능성이 크다. 그럼에도 불구하고 그는 수능에서 만점에 가까운 고득점을 달성했으며, 최근에는 세무사 시험에서도 수석으로 합격했다. 이러한 성적의 급격한 상승과 변화는 주변인들로부터 '생성형 AI' 등의 디지털 도구를 활용한 부정청탁이나 cheat 행위였을 것이라는 강한 추측을 낳게 했다.

시대인재의 공식 입장과 이진우 씨의 해명

이 진우 씨의 수능 성적표에는 OMR 카드에 입력한 이름 대신 개명 후의 이름이 합성되어 공개되었다. 이에 대해 이진우 씨는 "개명 전 이름이 노출되는 것이 싫었다"는 취지로 해명했다. 또한 공개 검증 과정을 통해 대중의 의혹을 자신의 실력으로 정면 돌파하겠다는 의지를 피력했다. 그는 사업 실패를 겪은 뒤 3주간 도보로 전국을 일주하는 과정에서 스마트폰을 잃어버리고 수십 ㎞를 걸으며 아날로그 환경에서 인지적인 변화를 겪었다고 주장한다.

이와 관련하여 '시대인재' 측도 성명을 통해 "시험 공정성이라는 사안의 심각성을 감안했을 때, 의혹 해소를 위해 사실관계 검증이 우선돼야 한다고 판단했다"고 공식 입장을 밝혔다. 시험 주관 기관의 중립적이고 투명한 검증 절차가 요구되는 시점이다. 시대인재의 이번 조치는 사회적 신뢰를 회복하기 위한 필수적인 조치로 평가받지만, 여전히 사건의 전말에 대한 정확한 진실 규명이 필요한 상황이다.

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법적 절차 진행과 교육계의 파장

현재 이 진우 씨에 대한 고발은 18일을 전후하여 진행될 예정이며, 이는 형사적 절차로 이어질 수 있는 중요한 전환점이 된다. 수능 및 사법시험과 같은 국가 공인 시험에서의 부정행위 의혹은 단순히 개인의 문제를 넘어 교육 시스템 전체의 공정성에 대한 불신으로 확대될 위험이 크다. 특히 생성형 AI 기술의 급속한 보급으로 인해 새로운 형태의 부정행위가 어떻게 감지되고 차단되어야 할지에 대한 사회적 논의가 절실하다.

2027학년도 법적성시험이 마무리된 지금, 교육계와 입시 기관은 이러한 논란이 향후 시험 제도와 채점 시스템에 어떠한 영향을 미칠지 면밀히 모니터링하고 있다. 이 진우 씨 사건의 최종 결론은 향후 유사한 사건들의 선례가 될 수 있으며, AI 기술이 교육 평가에 미치는 영향에 대한 규범 마련의 계기가 될 것이다. 관련 당국의 정확한 수사와 입증 과정이 투명하게 진행되기를 기대해 본다.