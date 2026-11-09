법인세 감면 약 30%, 상위 10개 기업에 집중…실효세율 16.6%

지난해 법인세 세액공제와 감면의 약 30%가 삼성전자와 SK하이닉스 등 매출 상위 10개 기업에 몰렸으며, 이들의 실효세율은 16.6%로 전체 법인 평균보다 낮았다고 국세청 자료 분석이 밝혔다. 대기업 중심 세제 지원의 실질 효과를 두고 국회에서도 검증 요구가 제기됐다.

국세청 자료를 분석한 결과, 지난해 법인세 세액공제와 감면액의 약 30%가 총매출액 상위 10개 기업에 집중된 것으로 나타났다. 삼성전자 와 SK하이닉스 등이 포함된 이들 기업은 대규모 세제 혜택을 받아 실제 법인세 부담률이 전체 법인 평균보다 낮았다. 이 분석은 사회민주당 한창민 국회의원실이 2025년 7월 8일 국세청 자료를 토대로 내놓은 것이다.

한창민 의원실 분석에 따르면 지난해 총매출액 상위 10개 기업의 실효세율은 16.6%로, 전체 법인 평균인 16.9%보다 0.3%포인트 낮았다. 실효세율은 실제로 납부한 세액을 과세표준으로 나눈 비율이다. 총매출액은 세법 기준에 따라 조정한 매출로, 기업의 전체 규모를 보여주는 지표로 쓰인다.

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상위 10개 기업 실효세율 16.6%의 산출 구조

상위 10개 기업의 과세표준은 58조 1972억 원이었다. 이 과세표준에 법정 세율을 적용한 세액공제 전 법인세는 13조 8932억 원으로 계산됐다. 세액공제 전 세액을 과세표준으로 나눈 비율은 23.9%다.

그러나 이들 기업은 세액공제와 감면을 합쳐 4조 2535억 원을 적용받았다. 이를 제외한 최종 법인세 부담액은 9조 6469억 원이며, 이 과정을 거쳐 실효세율은 16.6%까지 떨어졌다. 세액공제와 감면은 세액공제 전 세액의 30.6%에 해당해, 전체 법인 평균인 16.6%의 약 1.8배 수준이었다.

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지난해 전체 법인에 적용된 법인세 세액공제와 감면액은 총 14조 3555억 원이었다. 이 가운데 상위 10개 기업의 몫은 4조 2535억 원으로 29.6%를 차지했다. 결국 법인세 감면 혜택의 약 30%가 단 10개 기업에 집중된 셈이다.

대기업 집중 세액공제와 최저한세 적용 현황

최저한세 적용 대상 법인에서도 대기업 쏠림 현상은 뚜렷했다. 최저한세는 각종 세액공제와 감면을 받은 뒤에도 기업이 일정 수준 이상의 세금을 내도록 한 제도다. 지난해 최저한세 적용 법인은 14만 5736곳으로, 2021년 대비 2.8배에 달했다.

이들 최저한세 적용 법인이 받은 세액공제와 감면액은 총 6조 3002억 원이었다. 이 중 거의 절반인 3조 1354억 원(49.8%)이 상위 10개 기업에 몰렸다. 적용 대상 법인이 늘어나는 와중에도 혜택은 소수 대기업에 집중된 것으로 분석된다.

의원실은 이러한 격차가 대기업이 주로 활용하는 다양한 세액공제와 감면 제도의 영향을 받은 것으로 보인다고 설명했다. 정부는 최근 인공지능과 반도체 등 국가전략기술의 연구개발과 설비투자에 대한 세액공제를 꾸준히 확대해 왔다. 투자 규모가 클수록 공제받을 수 있는 금액도 커지는 구조다.

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법인세 감면 전망과 국회 검증 요구 쟁점

정부 문서인 '2027 조세지출예산서'에 따르면 다음 해 출자총액제한 기업집단 소속 기업에 대한 세금 감면액은 24조 6000억 원으로 추산된다. 이는 중소기업 감면액 20조 8000억 원보다 3조 8000억 원 많은 규모다. 대기업에 대한 세제 혜택은 앞으로도 상당 수준으로 유지될 전망이다.

국회 기획재정위원회 수석전문위원인 이정은 전문위원은 내년도 예산안 사전검토보고서에서 조세 지원이 투자가 이뤄졌을 세액 감면에 쓰인다면, 기업은 세 부담만 낮아지고 추가 투자 효과는 제한될 수 있다고 지적했다. 아울러 조세 지원이 실제 추가 투자와 연구개발로 이어졌는지는 재정 비용과 비교해 평가해야 한다고 덧붙였다.

한창민 의원은 실효성이 낮거나 대기업에 과도하게 집중된 세액공제와 감면 제도를 전면적으로 손봐야 한다고 주장했다. 정부가 세제 지원의 효과를 점검하고 제도를 조정할지 여부가 향후 국회 심사의 핵심 쟁점이 될 것으로 보인다.