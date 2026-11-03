법인 대표자 및 4촌 이내 친족 직장 내 성희롱 과태료 부과

정부, 남녀고용평등법 시행령 개정안 의결. 사업주뿐 아니라 법인 대표자와 4촌 이내 친족도 직장 내 성희롱 과태료 부과 대상이 된다.

정부는 2024년 7월 3일 개최된 국무회의에서 직장 내 성희롱 가해 처벌 대상을 현행 사업주에서 법인 대표자 와 그 친족까지 대폭 확대하는 내용의 '남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법' 시행령 개정안을 의결했다.

성희롱 과태료 부과 대상 및 금액

이번 시행령 개정안의 핵심은 기존에는 사업주에게만 부과되던 직장 내 성희롱 과태료 부과 대상을 법인 대표자, 사업주, 그리고 법인 대표자의 4촌 이내 친족 중 상급자나 근로자로 넓히는 것이다. 이에 따라 이달 27일부터 성희롱 가해 혐의가 입증될 경우 법인 대표자에게는 300만원의 과태료가 부과되며, 친족인 상급자나 근로자에게는 200만원의 과태료가 적용된다.

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성희롱 행위가 반복되거나 다수에게 발생한 경우 처벌 수위는 한 단계 높아진다. 한 사람에게 여러 차례 성희롱을 하거나 2명 이상에게 성희롱을 한 경우에는 행위자의 신분을 구분하지 않고 모두에게 500만원의 과태료가 부과된다. 또한 최근 3년 이내 성희롱으로 과태료 처분을 받은 사람이 다시 성희롱을 할 경우에는 최대 1천만원의 과태료가 부과되어 재범 방지 효과를 높인다.

육아기 근로시간 단축 통지 의무화

성희롱 처벌 강화와 함께 정부는 육아기 근로시간 단축 제도의 활성화를 위한 조치도 함께 의결했다. 이번에 새로 신설된 조항에 따르면 사업주는 근로자가 육아기 근로시간 단축을 신청할 경우, 신청한 날부터 14일 이내에 서면이나 전자 방식 등으로 해당 노동자에게 의무적으로 통지해야 한다.

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이러한 의무화 조치는 근로자가 단축 근무 여부를 명확히 확인하고, 돌봄 일정과 근무 계획을 사전에 준비할 수 있도록 하여 제도의 실효성을 높이기 위한 것이다. 기존에는 통지 기간이나 방식이 명확히 규정되지 않아 업무 관행상 지연되거나 누락되는 사례가 빈번했으나, 이제는 법적 의무사항으로 준수해야 한다.

재취업지원서비스 적용 사업장 단계적 확대

아울러 이날 국무회의에서는 '고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법' 시행령 개정안도 함께 의결되어 재취업지원서비스의 적용 범위가 단계적으로 확대된다. 현행 1,000인 이상 사업장에서만 의무적으로 재취업지원서비스를 제공하던 것을 내년 7월 이후부터는 500인 이상 사업장으로 확대한다.

또한 2029년 7월부터는 300인 이상 사업장으로도 적용 범위를 넓혀 대기업뿐 아니라 중견·중소기업 노동자들도 재취업지원서비스를 받을 수 있는 기회를 대폭 늘린다. 이는 고령 근로자의 재취업을 촉진하고 연령 차별로 인한 고용 불평등을 해소하기 위한 정부의 지속적 노력의 일환이다.