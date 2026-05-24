법원, 호텔 생화 꽃장식용역 부가가치세 부과 취소 판결

대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 조선호텔앤리조트가 서울 남대문세무서장을 상대로 낸 소송에서 원고 패소한 원심을 지난달 확정했다. 호텔은 호텔 예식장에서 결혼식을 진행하는 고객에게 예식용역을 공급하면서 별개 사업장을 통해 생화 꽃장식을 제공했다. 고객은 고가의 생화 대금을 별도 지급했다. 호텔 측은 꽃장식이 부가가치세법상 면세 대상인 ‘가공되지 않은 농산물(생화)’에 해당한다며 관련 세금을 신고하지 않았다. 법원은 꽃장식이 재화의 공급이 아니라 예식장업 용역의 공급이라고 판단했다.

일러스트 | NEWS IMAGE 결혼 예식장에서 설치한 생화 꽃장식 은 고유의 ‘재화(농산물)’에 해당할까, 별도의 ‘ 용역의 공급 ’에 해당할까. 1억5000여만원대 부가가치세 부과를 놓고 벌어진 소송전에서 법원이 과세당국의 손을 들어줬다. 24일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 조선호텔앤리조트가 ‘ 부가가치세 부과 처분을 취소해달라’며 서울 남대문세무서장을 상대로 낸 소송에서 원고 패소한 원심을 지난달 확정했다.

조선호텔리조트는 호텔 예식장에서 결혼식을 진행하는 고객에게 예식 용역을 공급하면서 별개 사업장을 통해 생화 꽃장식을 제공했다. 고객은 고가의 생화 대금을 별도 지급했다. 호텔 측은 꽃장식이 부가가치세법상 면세 대상인 ‘가공되지 않은 농산물(생화)’에 해당한다며 관련 세금을 신고하지 않았다. 이에 대해 과세당국은 부가세 대상이 맞다며 1억5000여만원을 경정·고지했는데, 호텔 측이 이에 불복해 소송을 냈다.

법원은 1심과 2심에 이어 대법원까지 일관되게 호텔 측의 패소로 판결했다. 쟁점은 꽃장식 공급이 부가세 과세 대상인 ‘용역의 공급’에 해당하는지, 부가세가 면세되는 ‘재화의 공급’에 해당하는지였다





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부가가치세 용역의 공급 재화의 공급 생화 꽃장식 법원 판결

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