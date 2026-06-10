법원, 부마민주항쟁기념식 '늑대가 나타났다' 공연 무산 사건서 국가 배상 일부 인정

행정안전부가 부마민주항쟁기념식에서 가수 이랑의 노래 '늑대가 나타났다' 공연을 무산시킨 검열 의혹 사건과 관련해 법원이 국가와 재단, 공연대행업체에 배상 책임을 일부 인정하는 판결을 내렸다. 이 판결은 예술인의 표현 자유 침해 시 국가 배상 가능성을 보여준다.

행정안전부 가 2022년 제43주년 부마민주항쟁 국가기념식 에서 가수 이랑의 노래 ' 늑대가 나타났다 ' 공연을 무산시킨 사건과 관련해 법원이 국가와 기념재단, 공연대행업체의 배상 책임을 일부 인정하는 판결을 내렸다.

서울중앙지법 민사37단독 이효진 판사는 10일 이랑씨와 강상우 감독이 행안부 등을 상대로 낸 9400만원 손해배상소송에서 정부와 부마민주항쟁기념재단이 공동으로 300만원을, 공연대행업체가 1700만원을 배상하라고 판결했다. 사건의 발단은 행안부가 기념식 3주前인 2022년 9월 말 재단에 해당 곡을 행사에서 제외할 것을 요청하면서 시작됐다. 이 곡은 사회적 약자를 늑대나 마녀로 비유한 노래로, 2022년 한국대중음악상 올해의 음반상을 수상한 작품이었다.

행안부는 노래 가사가 브이아이피(VIP) 즉 대통령을 상징한다는 이유로 교체를 지시한 것으로 알려졌으나, 원고 측은 이는 노래 본연의 의미를 왜곡한 것이라고 주장했다. 이에 이랑씨와 강 감독은 항의하며 기념식에서 하차 및 사임했고, 소송을 제기했다. 원고들은 행안부가 예술인권리보장법을 위반해 예술가의 창작·표현 자유를 침해했다고 판단을 요청했으며, 재단은 국고 지원을 받는 관계로 행안부 지시를 따랐으나 배상 책임이 있다고 맞섰다. 또한 공연대행업체는 계약한 용역비를 지급하지 않고 일방적으로 금액을 조정통보한 점도 문제로 제기했다.

법원은 원고들의 주장을 일부 받아들여 피고 세 곳에 위자료와 용역비 지급을 명령했다. 이번 판결은 국가기관이 문화예술 행사에 개입해 예술가의 권리를 침해한 경우 국가 배상 책임이 인정될 수 있는 가능성을 보여준다는 점에서 주목된다.

'늑대가 나타났다'는 2022년 한국대중음악상에서 수상하며 음악적 완성도와 메시지를 인정받은 곡으로, 행안부의 검열 의혹 당시 '늑대'가 대통령을 상징한다는 해석이 제기되면서 논란이 확산된 바 있다





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