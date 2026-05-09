법원, 박은정 의원 해임 처분 취소 판결... '비례의 원칙 위반' 및 '과도한 징계' 인정

서울행정법원이 과거 검찰 재직 시절 징계로 해임된 조국혁신당 박은정 의원에 대해 해임 처분을 취소하라는 판결을 내리며, 징계 수위가 지나치게 무거웠음을 인정했습니다.

서울행정법원 이 조국혁신당 박은정 의원을 대상으로 내려졌던 법무부의 해임 처분이 부당하다며 이를 취소하라는 판결을 내렸습니다. 이번 판결은 과거 검찰 재직 시절 소위 '윤석열식 찍어내기 수사' 혹은 '표적 감사' 논란에 휩싸였던 박 의원이 법무부 장관을 상대로 제기한 징계처분 취소 소송에서 나온 결과입니다.

서울행정법원 행정4부(재판장 김영민)는 지난 8일, 2024년 3월 6일 대통령이 결정한 원고 박은정 의원에 대한 해임 처분을 취소한다고 판시하며 박 의원의 손을 들어주었습니다. 이번 판결의 핵심은 징계 사유의 유무보다는 그에 따른 처분의 수위가 적절했는가 하는 비례의 원칙 위반 여부에 있었습니다. 사건의 발단은 지난 2020년 6월로 거슬러 올라갑니다. 당시 법무부 감찰관으로 근무하고 있던 박은정 의원은 한동훈 당시 대구지검장과 채널A 기자 사이의 유착 의혹을 감찰하는 업무를 수행하고 있었습니다.

이 과정에서 박 의원은 서울중앙지검 형사1부로부터 한동훈 지검장의 통화 내역과 수사 보고서 등 관련 수사 자료들을 제공받았습니다. 문제는 해당 자료들이 동일한 의혹을 수사하고 있던 형사부의 수사 기록이었다는 점입니다. 박 의원은 이렇게 확보한 수사 자료를 당시 윤석열 검찰총장에 대한 감찰 및 징계 절차에 활용하였고, 이를 법무부 감찰위원회에 제출하였습니다. 이러한 행위는 이후 정권 교체 과정에서 수사 자료를 감찰 목적으로 유용한 부적절한 행위라는 비판을 받게 되었으며, 특히 보고서의 일부 내용을 사후에 수정하거나 삭제하도록 지시했다는 의혹까지 더해지며 논란이 증폭되었습니다.

윤석열 정부가 들어선 이후 법무부 검사징계위원회는 지난 2024년 2월, 박 의원에게 검사 징계 중 가장 무거운 수위인 해임 처분을 결정하였습니다. 검찰 내 징계 단계는 가벼운 순서대로 견책, 감봉, 정직, 강등, 그리고 해임으로 나뉘는데, 해임은 공무원으로서의 신분을 완전히 박탈하는 가장 강력한 처분입니다. 당시 징계위원회는 박 의원이 형사 사건 관련 자료를 무단으로 취득하여 감찰 절차에 이용하고 이를 외부로 유출한 점, 그리고 수사 보고서를 임의로 수정하도록 한 점 등이 검사로서의 품위를 심각하게 훼손하고 직무상 의무를 위반한 중대한 사안이라고 판단하였습니다.

이에 따라 2024년 3월, 당시 윤석열 대통령이 이 해임 처분을 최종 승인하며 박 의원은 검찰직을 상실하게 되었습니다. 당시 박 의원은 자신의 SNS를 통해 이번 처분이 정치적 보복에 의한 징계이며, 반드시 법원에서 뒤집힐 것이라고 주장하며 강력하게 반발해 왔습니다. 하지만 서울행정법원은 이번 판결에서 징계 사유의 일부는 인정하면서도 처분의 결과인 '해임'은 과도하다고 보았습니다. 재판부는 박 의원이 법무부 감찰위원회에 수사 자료를 제출한 행위 외에 나머지 행위들이 징계 사유가 될 수 있다는 점은 인정하였습니다.

그러나 이러한 행위들이 사적인 이익을 추구하거나 직무의 공정성을 고의로 훼손하려는 의도에서 비롯되었다기보다는, 감찰 업무를 수행하는 과정에서 발생한 판단의 착오나 절차상의 미숙함으로 인한 실수였을 가능성이 높다고 판단하였습니다. 결과적으로 재판부는 '원고에게 내려진 해임 처분은 달성하려는 행정 목적에 비해 지나치게 무거우며, 이는 행정법상의 비례의 원칙을 위반한 것'이라고 명시하였습니다. 즉, 징계 사유가 있다 하더라도 검사직을 완전히 박탈하는 해임이라는 극단적인 처분은 적절하지 않았다는 취지입니다. 이번 법원 판결과 더불어 박 의원은 검찰 수사에서도 혐의를 벗은 상태입니다.

검찰은 지난해 10월, 박 의원이 주도했다고 알려진 '찍어내기 감사' 의혹과 관련하여 박 의원에게 무혐의 처분을 내린 바 있습니다. 또한 당시 함께 수사 대상이 되었던 이성윤 더불어민주당 의원(전 서울중앙지검장)에 대해서도 동일하게 무혐의 처분을 내리며 해당 사건에 대한 형사적 책임이 없음을 분명히 하였습니다. 이번 행정법원의 판결로 인해 박 의원은 법적으로 징계의 부당함을 인정받게 되었으며, 이는 향후 공직자 징계 절차에서 비례의 원칙이 어떻게 적용되어야 하는지에 대한 중요한 선례가 될 것으로 보입니다.

또한 이번 결과는 정치권과 법조계 내에서 계속되고 있는 전 정권과 현 정권 간의 법적 공방 및 보복성 징계 논란에 새로운 국면을 가져올 것으로 전망됩니다





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박은정 서울행정법원 해임취소 비례의원칙 조국혁신당

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