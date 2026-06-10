법원 증거보전, 검·경 합동수사본부 진용...투표용지 부족 사태 수사 시작

법원은 사태 관련 증거보전에 나섰고, 검·경 합동수사본부도 진용을 갖추고 본격적인 수사에 착수했습니다. 서울 동부지방법원은 오늘 오후 3시부터 30분가량 신청인인 김정철 전 개혁신당 서울시장 후보와 함께 서울 잠실7동 제2투표소 현장에서 검증을 진행했습니다.

법원은 사태 관련 증거보전에 나섰고, 검·경 합동수사본부 도 진용을 갖추고 본격적인 수사에 착수했습니다. 서울 동부지방법원은 오늘 오후 3시부터 30분가량 신청인인 김정철 전 개혁신당 서울시장 후보와 함께 서울 잠실7동 제2투표소 현장에서 검증을 진행했습니다.

이 상자를 증거로 확보하기 위해 상자가 처음 발견됐던 해당 투표소를 찾아 확인하는 절차를 거친 겁니다. 또 다른 증거보전 대상인 송파구 투표소 10곳에서 투표함을 보관하는 장면 등을 촬영한 CCTV 영상, 선관위 직원들의 단체 대화방 내용 등은 현장 방문 대신 전자 자료로 제출받을 계획입니다. 이 상자는 선거 무효 소송이 진행될 경우 선관위의 준비 과실을 입증할 증거가 될 수 있어 보전 가치가 크다는 분석인데요. 검증을 마치고 나온 김정철 최고위원은 현장이 치워져 상자를 확보하지 못했다며, 중요한 증거인 만큼 선관위에 이 상자가 어디에 있는지 알려달라는 내용의 사실조회를 신청하겠다고 밝혔습니다.

앞서 이 상자에 표기된 '1,900매'가 해당 투표소 선거인 수의 49.3%에 해당하는 수치라는 점이 알려지면서 선과위가 인쇄 당시 50% 하한도 지키지 않았다는 논란이 일었습니다. 김정철 최고위원이 증거보전을 신청한 대상에는 투표함과 투표지도 있었는데, 이건 왜 기각된 거죠? 법원 결정문을 보면 투표함과 투표지 등은 당선인의 임기 동안 선관위에서 보관하는 것이 원칙이라는 점을 들며 증거보전 필요성이 부족하다고 판단했습니다. 이번에 증거보전 대상이 된 투표용지 보관 상자는 선거가 끝나면 폐기되는 경우가 대부분입니다.

그렇다고 투표함과 투표지가 소송에서 증거가 될 수 없다는 뜻은 아닙니다. 선거소청이 접수되면 선관위는 60일 안에 소청에 대한 결정을 내려야 합니다. 물론 선거 결과에 영향이 미쳤다고 판단될 때에만 선거에 대해 무효나 일부 무효 결정이 나오게 됩니다. 이번에는 계속되는 개표소 봉쇄 시위 상황 짚어보겠습니다.

오늘로 엿새째 이어지고 있는 거죠? 저희 YTN 취재진도 매일 현장을 찾아 시민들의 시위 상황을 취재하고 있습니다. 구호가 '부정선거 재선거'로 바뀌면서 참가자들 사이에서는 정치색을 빼고 재선거만 외치자는 주장과 부정선거 의혹을 앞세워 강경하게 대응하자는 주장이 맞서며 실랑이가 벌어지기도 했습니다. 대한체육회 경기단체연합회 관계자들은 오늘 오전 9시쯤 업무 용품과 은행 업무에 필요한 노트북과 OTP 등을 가지고 나오기 위해 경기장 안에 있는 사무실로 들어가려 했습니다.

시위 참가자들은 어제 퇴근시간대에도 법원의 증거보전 명령이 내려진 장소라며 대한체육회 관계자들의 출입을 막았습니다. 상황이 이렇다 보니 경찰도 엄정 대응하겠다고 밝혔는데, 현장 관리 어떻게 이뤄지고 있습니까? 경찰은 오늘 기동대 6개 중대, 경력 400명가량을 배치해 혹시 모를 돌발 상황에 대비하고 있습니다. 다만 참정권 훼손과 직결된 이번 사안을 엄중하게 인식하고 있다며 시민들의 자유로운 의사 표현은 기본권으로서 존중한다는 입장입니다.

합수본은 검찰에서 12명, 경찰에서 15명이 파견돼 모두 27명 규모로 구성됐고, 본부는 서울중앙지방검찰청에 두기로 했습니다. 부본부장에는 김형원 서울중앙지검 공공수사 2부장검사와 고태완 충남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장이 임명됐습니다. 먼저 수사를 진행하고 있던 경찰은 곧 선관위 관계자를 불러 조사하기로 했죠? 직원들을 상대로 선거 당일 자치구 선관위에서 투표용지가 부족했던 경위 등을 조사한다는 계획입니다.

또, 선거 종사자들의 단체 대화방과 투표소 내부 CCTV 등도 확보해 분석하고 있습니다. 앞으로 투표용지 부족 사태에 관한 수사는 어떻게 진행될까요? 투표용지 부족 사태가 단순한 행정적 과실이나 수요 예측 실패로 일어났을 경우 형사 처벌은 어렵기 때문입니다. 따라서 조만간 압수수색 등 강제수사를 통해 증거자료 확보에 나설 거란 전망도 나옵니다





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법원 증거보전 검·경 합동수사본부 투표용지 부족 사태 선거 무효 소송 선관위

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