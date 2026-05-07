법원 12.3 계엄은 내란으로 확정... 한덕수 전 총리 항소심 징역 15년 선고

서울고법이 12.3 비상계엄을 내란으로 규정하고, 가담 혐의를 받는 한덕수 전 총리에게 징역 15년을 선고했습니다. 재판부는 한 전 총리가 헌법 절차를 형식적으로 꾸며 내란 행위에 중요한 임무를 수행했다고 판단했습니다.

서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부는 윤석열 전 대통령이 단행한 12.3 비상계엄 과정에 가담한 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 선고에서 징역 15년을 선고하며 12.3 비상계엄이 명백한 내란 행위였다는 점을 다시 한번 분명히 했습니다.

이번 판결은 1심 법원이 내린 내란 판단을 유지하면서도 한 전 총리의 형량을 징역 23년에서 15년으로 감경한 것이 특징입니다. 재판부는 한 전 총리가 내란이라는 중대한 범죄 행위에서 핵심적인 역할을 수행했다고 판단하며, 특히 계엄 선포 전의 일련의 과정들이 헌법적 절차를 무시한 채 형식적인 외관만을 갖추기 위한 시도였다고 지적했습니다. 재판 과정에서 가장 쟁점이 된 부분은 한 전 총리가 실제로 내란에 가담할 고의가 있었는지, 아니면 대통령의 독주를 막으려 노력했는지 여부였습니다.

한 전 총리 측은 자신이 대통령을 만류하려 했으며, 다른 국무위원들을 소집한 이유 역시 계엄 선포를 막기 위한 나름의 조치였다고 주장했습니다. 하지만 재판부는 이러한 주장을 모두 배척했습니다. 재판부는 한 전 총리가 국무회의 부의장이라는 막중한 지위에 있었음에도 불구하고, 단순히 정족수인 11명을 채우는 형식적인 절차에만 집중했을 뿐 실질적인 반대 의견을 수렴하거나 대통령에게 의견을 제시하도록 독려하는 등의 조치를 전혀 취하지 않았다고 보았습니다.

오히려 이상민 전 행정안전부 장관과 공모하여 국회 진입을 봉쇄하고 특정 언론사에 대한 단전과 단수 조치를 논의하는 등 내란의 실행을 돕는 중요 임무에 종사했다는 점을 유죄의 근거로 삼았습니다. 또한 한 전 총리는 비상계엄 선포가 내란에 해당하는지 몰랐다고 주장했으나, 재판부는 이를 받아들이지 않았습니다. 한 전 총리가 계엄 선포 약 2시간 전 대통령 집무실에서 구체적인 계획을 전달받았고, 대국민 담화문과 포고령 초안까지 확인했다는 점을 고려할 때, 군 병력과 경찰력을 동원한 이번 조치가 폭동으로 이어질 가능성과 내란의 성격을 충분히 인식했을 것이라고 판단했습니다.

다만 1심에서 인정되었던 작위의무에 대한 부작위, 즉 총리로서 계엄을 만류하거나 언론사 조치를 제지해야 할 의무를 다하지 않았다는 혐의에 대해서는 이번 항소심에서 무죄로 판단했습니다. 이는 부작위범으로서의 성립 요건을 엄격하게 적용한 결과이며, 이미 국무회의 형식을 꾸며낸 행위 자체로 중요임무종사죄가 성립하므로 별도의 부작위 혐의까지 인정할 필요는 없다는 취지로 풀이됩니다. 형사적 책임 외에도 재판부는 한 전 총리가 저지른 사후 은폐 시도에 대해 엄중히 꾸짖었습니다.

계엄 선포 이후 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 사후 계엄선포문에 서명하고, 이후 수사가 시작되자 해당 문건을 폐기하라고 지시한 점, 그리고 대통령 탄핵 심판 과정에서 관련 문건을 받은 적이 없다고 거짓 증언한 위증 혐의 등이 모두 유죄로 인정되었습니다. 재판부는 한 전 총리가 1970년대부터 공직 생활을 시작하며 과거의 위헌적 비상계엄과 내란 사태가 사회에 끼치는 막대한 피해를 누구보다 잘 알고 있었음에도 불구하고, 행정부 2인자로서의 책무를 저버리고 권력의 잘못된 행보에 동조했다는 점을 양형의 핵심 이유로 꼽았습니다.

결과적으로 2심 재판부는 한 전 총리가 50여 년간 공직자로 헌신한 점과 내란을 사전에 치밀하게 모의했다는 직접적인 증거가 부족하다는 점을 고려하여 1심의 징역 23년보다는 낮은 15년을 선고했습니다. 하지만 이는 여전히 무거운 형량이며, 국가의 헌법 질서를 파괴하려 한 행위에 가담한 고위 공직자에게 엄격한 책임을 물은 판결이라 할 수 있습니다. 한 전 총리 측은 판결 직후 법리적 오해가 있다며 상고 의사를 밝혔고, 특검팀 역시 판결문을 면밀히 분석하여 상고 여부를 결정하겠다고 밝혀 법정 공방은 대법원까지 이어질 전망입니다.

이번 판결은 단순한 개인의 처벌을 넘어, 국가 비상사태 시 고위 공직자가 가져야 할 헌법적 가치와 책임감에 대해 우리 사회에 무거운 질문을 던지고 있습니다





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한덕수 12.3비상계엄 내란죄 서울고법 항소심

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