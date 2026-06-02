법무부, 치매 네팔인 라마씨의 인도적 체류 자격 부여와 경제적 지원 검토

법무부는 치매를 앓고 있는 네팔인 라마씨(86)의 체류 자격을 인도적 사유로 기타(G‑1‑99) 비자로 변경하고, 치료 및 생활비 지원 방안을 검토한다. 이는 딸 김유나의 신청으로 이루어졌으며, 협의회를 거쳐 비자 발급이 진행될 예정이다.

일러스트와 함께 전해지는 이번 사안은 제미나이 법무부 가 치매를 앓고 있는 네팔인 라마씨 (86세)의 국내 체류 자격을 인도적 사유로 부여하기로 결정한 내용이다. 라마씨는 네팔에서 고독사 위기에 처해 있었으며, 한국에 거주하는 딸 김유나(귀화 한국인)가 간병을 위해 어머니를 한국으로 데려왔다.

지난해 12월 라마씨를 한국에 모시고 난 뒤, 기존의 단기방문(C‑3) 비자가 만료될 무렵 김씨는 체류 자격 변경을 요청했지만, 4월 27일 출입국·외국인청은 이를 거부하였다. 이에 따라 라마씨는 다시 네팔로 돌아가면 치료를 받을 수 없고, 혼자 사망할 위험에 놓일 수 있다는 절박한 상황이었고, 김씨는 경제적 부담까지 크게 늘어나 치료 포기까지 고민할 정도로 어려움을 겪었다. 법무부는 라마씨의 사정을 검토한 뒤, 5월 29일 외국인 인권보호 및 권익증진 협의회를 소집해 기타(G‑1‑99) 비자를 발급하기로 결정했다.

협의회는 법무부 산하의 민관합동 심의기구로, 인도적 사유가 있는 외국인에 대한 체류 자격 변경 등을 심의할 수 있다. 이번 결정에 따라 서울출입국·외국인청 세종로 출장소는 김유나에게 체류 자격 변경 신청을 재개하도록 안내했으며, 신청서가 접수되는 대로 비자를 발급할 방침이다. 김유나는 "어머니를 도울 수 있도록 정부가 배려해 주어 감사하다"며 "가능한 빠른 시일 내에 신청 절차를 마치겠다"고 소감을 밝혔다. 또한 법무부는 라마씨가 한국에 머무는 동안 필요한 치료비와 생활비를 지원할 방안도 모색 중이다.

구체적으로는 사회통합협의회가 운영하는 기금을 활용하거나, 법무부 직원들이 자발적으로 적은 금액을 적립해 만든 '천사 공익신탁 기금'으로 지원할 가능성을 검토하고 있다. 천사 공익신탁 기금은 범죄 피해자 및 인도적 지원이 필요한 대상에게 사용되는 특별 기금으로, 이번 사안에 적용될 경우 라마씨와 같은 취약 외국인에게 실질적인 도움을 제공할 수 있을 것으로 기대된다





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법무부 인도적 비자 치매 환자 네팔인 라마씨 경제적 지원

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