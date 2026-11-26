이재명 정부가 검찰총장 후보 추가 천거를 발표하며 역대 첫 사례를 만들었다. 인사 검증 동의자 부족으로 절차가 지연되며 내년 1월 이후 임명이 유력시된다.

이재명 정부 출범 후 첫 검찰총장 을 임명하는 절차에서 역대 전례 없는 추가 천거가 진행된다. 법무부 는 공소청 수장인 검찰총장 제청 대상자 천거를 이달 30일부터 다음 달 9일까지 추가로 진행한다고 26일 밝혔다. 이는 검찰총장 후보추천위원회 제도가 2013년 도입된 이후 2024년까지 총 8차례 천거가 이뤄졌음에도 불구하고, 추가 천거를 실시한 것은 이번이 처음인 사례이다.

추천위 기능 보장을 위한 추가 천거 배경

법무부는 이번 추가 천거의 배경으로 검찰총장후보추천위원회가 실질적인 추천 기능을 보장할 필요가 있기 때문이라고 설명하였다. 지난 천거 절차 종료 후 천거 결과를 포함한 제반 사정 등을 종합적으로 검토한 끝에 시행하기로 결정한 것이다. 한 추천위 관계자는 현재까지 천거와 관련해 회의를 열지 않았으며, 법무부로부터 추가 천거에 대해 통지받았을 뿐 구체적인 이유를 알지 못한다고 전했다. 인사 관련 사항을 중간 과정까지 공개하는 것이 원칙상 적절하지 않고 전례에도 부합하지 않기 때문이다.

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법적으로 추천위는 최소 3명 이상의 후보를 법무부 장관에게 추천해야 한다. 그러나 현저히 적은 수의 후보자만 인사검증을 동의함에 따라, 추천위가 실질적인 기능을 수행하기 어렵다는 판단이 작용했다. 한 고위 검사 출신 변호사는 현재 인사검증에 동의한 후보자가 3명뿐이라면 추천위가 실질적 기능을 한다고 보기 어렵다고 지적하였다. 따라서 추천위가 적어도 3명보다는 더 많은 후보를 천거받아 이 중 최소 3명을 추려내기 위해 추가 절차가 진행되고 있다는 해석에 힘이 실리고 있다.

후보자들의 검증 거부와 유력 인물 현황

인사 검증에 대한 후보자들의 수동의 부진이 눈에 띈다. 이번Additional 천거는 현 정부가 지난 9월 이정현 대행을 공소청 차장직에 임명하면서 사실상 검찰총장 임명을 염두에 둔 것이라는 분석과 연결된다. 이 같은 배경으로 인해 거론되는 다른 후보들이 인사검증에 선뜻 응하지 않았다는 것이다. 지금까지 유력하게 거론되어 온 인물은 이정현 직무대행과 박철우 서울중앙지방공소청장(55세, 30기), 퇴직자 중에서는 예세민 대표변호사(52세, 28기, 예세민법률사무소) 등이다. 이정현 대행이 임명된 시점이 9월이었음에도 불구하고, 거론되는 다른 후보들은 모두 그보다 후배 기수라는 점이 변수로 작용했다.

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반면, 앞서 법무부 장관 직무 대행인 이진수 차관과 성상헌 서울남부지방공소청장 등도 유력 후보군으로 꼽혔으나, 이들은 인사검증에 동의하지 않겠다는 뜻을 밝혀 배제된 상황이다. 이러한 후보자 확보의 난항은 검찰 내부의 긴장감과 정치적 고려가 복합적으로 작용한 결과로 보이며, 추천위원회가 실질적인 추천을 하기 위해선 더 넓은 범위의 후보자를 확보해야 하는 압박을 받게 되었다.

검찰총장 임명 지연과 후속 인사 일정

추가 천거 절차의 진행으로 검찰총장 임명까지는 상당한 시간이 소요될 전망이다. 당초 이달 말께 추천이 이뤄질 것으로 예상되었으나, 12월 9일 추가 천거를 마감한 이후에나 추천 절차를 진행할 수 있게 되었다. 이에 따라 인사청문회를 거치면 연말 내지 1월 초에야 검찰총장 임명이 가능할 것으로 보인다. 검찰총장 임명 이후 뒤따를 공소청 후속 인사도 늦어져 내년 1월에나 진행될 것으로 예상된다.

역대 최초인 추가 천거 절차는 이재명 정부의 검찰 개혁 방향과 인사 운영에 대한 영향을 미칠 전망이다. 추천위원회가 실질적인 기능을 수행하여 적절한 후보를 선정하기까지의 과정이 얼마나 빠르게 마무리될지가 관건이다. 또한, 검찰 총장의 임명 시기가 지연됨에 따라 공소청의 조직 운영 및 주요 수사 사안 처리에도 영향을 줄 수 있어, 검찰 내부의 동향을 면밀히 지켜볼 필요가 있다. 이번 사례는 향후 검찰총장 인사 과정에서 참고 사항으로 남게 될 것이다.