법무부 장관, 검찰 보완수사권 전면 폐지 주장에 신중 논의 촉구

정성호 법무부 장관은 보완수사권 완전 폐지가 피해자 보호에 큰 공백을 만들 수 있다며, 실질적 대안과 비용 부담 문제를 제기하고 입법자들의 현장 논의를 요구했다.

정성호 법무부 장관은 검찰 보완수사권 전면 폐지 주장에 대해 신중한 논의를 촉구했다. 그는 12일 충북 진천에서 열린 전국 교도관 무도대회 현장에서 기자들과 만나, 검찰이 1차 수사 단계에서 아무 조치를 취하지 않을 경우 피해자 보호 가 어떻게 이루어질지, 실질적인 대안이 있는지를 묻고 싶다고 강조했다.

장관은 일부 정치검사의 부적절한 행태가 검찰에 대한 불신을 야기하고는 있지만, 대부분 형사 사건에서는 검사가 한 번 더 조사함으로써 경찰이 자제하는 효과가 있다고 설명했다. 이러한 입장은 보완수사권을 완전 폐지하자는 여당 일각의 주장에 맞서는 의미심장한 발언이다. 정청래 더불어민주당 대표가 페이스북에 "보완수사권 완전 폐지"라는 문구를 올린 뒤, 기자들이 보완수사권 폐지 여부를 묻는 질문을 던지자 정 장관은 이에 대해 구체적인 우려를 제기했다. 그는 "지연된 정의는 정의가 아니다"라며, 보완수사권이 사라지면 피해자 보호가 공백으로 전락할 수 있다고 경고했다.

특히 성범죄, 아동범죄, 장애인 대상 범죄 등 증거 확보가 어려운 사건에서 보완수사권이 없으면 사건 입증이 어려워질 것이라고 지적했다. 여성·장애인·노인 등 사회적 약자에 대한 범죄가 발생했을 때, 말할 수 없는 피해자들이 어떻게 구제받을 수 있을지에 대한 고민이 필요하다고 강조했다. 또한 장관은 보완수사권이 사라진 뒤 피해자가 이의신청을 통해 구제받는 절차가 현실적으로 비용 부담을 초래한다는 점을 비판했다. 이의신청 단계에서 변호사를 선임해야 하고, 금액이 수백만 원에 달할 수 있다는 점을 들어 사법 민영화 위험성을 지적했다.

그는 "국가가 해야 할 일을 변호사에게 떠맡기는 꼴"이라며, 입법자들이 현장의 이야기를 듣고 충분히 논의하기를 바란다고 말했다. 보완수사권 폐지를 전제로 새로운 형사사법체계를 구축하고 부작용이 발생하면 보완한다는 주장에 대해서도 "다 없애고 다시 시작한다는 것은 무책임한 발상"이라며, 억울한 피해자가 한 사람이라도 나오지 않도록 하는 것이 최우선이라고 역설했다. 정 장관은 10월에 출범 예정인 중대범죄수사청(중수청)과 공소청의 인력 구성과 운영 일정에도 우려를 표했다. 그는 중수청에 검사와 수사관이 대거 배치될 예정이지만, 아직 인원 확정이 이루어지지 않아 조직 구성이 미흡하다고 지적했다.

중수청은 고위공직자범죄수사처(공수처)보다 규모가 10배 이상 클 것으로 예상되는데, 몇 달 안에 완전 가동될지 확신할 수 없다는 점을 강조했다. 마지막으로 정유미 검사장을 차장·부장급으로 강등한 인사 처분에 대해 1심 판결이 부당하다고 평가했으며, 해당 판결이 확정될 경우 공무원 인사 전반에 큰 파장을 일으킬 수 있기에 항소를 통해 명확히 할 것이라고 밝혔다





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