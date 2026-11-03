법관대표회의, 조희대 대법원장 국정조사 등 핵심 안건 논의 예고

내월 7일 고양시 사법연수원에서 열리는 전국법관대표회의 정기회의에서 더불어민주당의 조희대 대법원장 국정조사 추진과 사법독립 침해 우려 안건이 상정될 전망이다.

다음 달 7일 경기 고양시 일산에 위치한 사법연수원 에서 전국법관대표회의 정기회의가 개최된다. 더불어민주당 이 조희대 대법원장 에 대한 국정조사를 추진하는 가운데, 법조계 내부에서는 사법부의 독립성과 행정 현안에 대한 강력한 의견 표명 움직임이 감지되고 있다.

정기회의 일정 및 온라인 병행 진행 방식 확정

전국법관대표회의 운영위원회는 3일 공식 공지를 통해 오는 12월 7일 오전 10시에 정기회의를 연다고 밝혔다. 이번 회의는 과거와 달리 대면 회의와 온라인 접속을 병행하는 온·오프라인 hybrid 방식으로 치러진다. 전국법관대표회의는 각급 법원에서 선출된 대표 판사들이 참여하는 기구로, 사법행정 전반에 대한 의견을 표명하거나 법관 독립성을 수호하기 위한 건의를 제시하는 역할을 수행한다. 이 회의는 연간 두 차례인 매년 4월과 12월에 규칙적으로 개최된다.

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사법독립 위기론 확산과 법관들의 공개적 우려 표명

최근 법원 내부 커뮤니티를 중심으로 조희대 대법원장에 대한 정치적 압박과 사법독립 침해 우려가 잇따라 제기되면서 파장이 확산되고 있다. 남준우 서울회생법원 부장판사는 코트넷에 '침묵은 동의를 뜻한다'는 제목의 글을 게시하며, 대법관 재제청 사태 등을 논의하기 위한 임시회의 소집을 촉구했다. 또한 지난달 30일 성찬용 인천지법 부천지원 판사는 조지 오웰의 소설 '동물농장'을 인용하여 여권의 사법독립 침해를 날카롭게 비판했다. 성 판사는 사법부 수장인 대법원장이 빈번한 공격과 비난에 시달리고 있으며, 의미가 불분명한 입법과 여론전이 난무하는 상황에서 형사사법 체계가 왜곡될 우려가 크다고 지적했다.

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법관들의 동조 댓글과 임시회의 소집 가능성 점쳐

성찬용 판사의 지적에 대해 조미연 청주지법원장은 댓글을 통해 조용히 있는 사이 법관들이 검찰처럼 공중분해되지 않을 것이라고 장담할 수 없다며 목소리를 내야 한다고 주장해 공감을 얻었다. 이 게시물에는 조 대법원장을 비롯해 평판사, 지방법원 부장판사, 고법 부장판사 등 20개가 넘는 '공감', '동의', '지지' 댓글이 달렸다. 평소 공식 입명 자제를 원칙으로 하는 법관들이 이처럼 잇달아 공개적으로 우려를 표명하면서 법원 내 분위기가 무겁게 가라앉고 있다. 다만 이번 정기회의에서 구체적인 상정 안건은 아직 정해지지 않은 상태다.

안건 상정 절차와 차기 사법행정 방향성 전망

법관 대표들이 내부 커뮤니티 게시판에 특정 안건을 제안할 경우, 의장은 이달 30일까지 4인 이상의 동의를 얻은 안건을 정기회의에 상정할 수 있다. 또한 회의 당일 현장에서는 다른 구성원 9인의 동의를 얻어 안건 상정을 요구할 수도 있다. 일각에서는 법관대표회의의 즉각적인 소집을 요구하며, 정기회의 전 임시회의가 열릴 가능성도 점치고 있다. 임시회의는 구성원 5분의 1 이상의 요청이 있거나 의장이 필요성을 인정할 때 소집될 수 있다. 사법행정과 법관 독립에 대한 법조계 내부의 치열한 논의가 차기 사법 행정의 방향성을 결정짓는 중요한 변수가 될 것으로 예상된다.