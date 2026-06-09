범정부 협력으로 10대 청소년 자살 예방 대책 강력 추진

교육부, 복지부 등 관계부처가 청소년 자살 문제 해결을 위해 협력하여 종합 대책을 발표하였다. 자살률 감소 목표와 함께 교육 확대, AI 모니터링, 보도 규제 등을 포함하며, 현장 의견과 근본 원인 해결이 필요하다는 지적도 제기되었다.

청소년 자살 문제에 대응하기 위해 교육부, 보건복지부, 성평등가족부, 행정안전부, 경찰청 등 관계부처가 협력하여 범정부적 대책을 수립하였다. 이는 지난 5월 6일 국무회의에서 논의된 '9대 분야별 자살 예방 대책'의 일환으로, 10대 청소년 자살 률 감소를 목표로 하고 있다.

최근 통계에 따르면 지난해 10대 자살자는 396명으로, 9년 전 대비 45% 증가했으며, 여성 청소년의 자살 비율이 52.3%로 남성보다 높고 상반기에 특히 많았다. 정부 분석에서 자살 동기는 '정신과적·정신적 문제'가 55.6%로 가장 높았고, '관계 문제(가정·남녀)'가 13.2%를 차지했다. 중등도 이상 정신과 진료를 받은 청소년은 약 13만 2천명으로 추정된다. 정부는 청소년 자살이 충동성과 학업 스트레스, 가정·학교 갈등, 온라인 유해 정보 등 복합적 원인에 의해 발생한다고 보고, 2024년 기준 10만 명당 8명인 청소년 자살률을 2030년 6.5명, 2035년 4.2명 이하로 낮추는 목표를 설정했다.

이를 위해 학교 내 사회정서교육을 17차시로 확대하고, 체육·예술교육을 통한 자존감 및 정서 회복을 지원하며, '마음 시피알(CPR) 교육' 등을 통한 생명지킴이 교원·청소년 양성을 확대할 계획이다. 또한 AI를 활용한 온라인 모니터링 강화, 청소년 자살 보도에 대한 규제 강화를 추진 중이다. 그러나 교총과 전국교직원노동조합은 대책이 근본 원인 분석과 학교 현장 고려가 부족하며, 입시 경쟁 완화와 학교 공동체 회복 같은 근본 과제에 국가역량을 집중해야 한다고 지적했다





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