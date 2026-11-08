버섯은 식물 아냐 '균계' 독립…송이 고르는 법과 해산물 조합 과학

버섯은 식물도 동물도 아닌 균계 생물이다. 생물학적 분류, 송이와 트러플의 재배 차이, 독버섯 주의사항, 그리고 감칠맛 상승을 위한 해산물 조합법을 상세히 분석한다.

경남 함양군 백전면의 한 야산에서 농민들이 채취한 자연산 송이를 들어 보이고 있다. 이 지역에서는 버섯으로 끓인 국이 묘하게 고깃국 같은 깊은 맛을 낸다. 이는 단순한 식감의 문제가 아니라 명확한 과학적 원리에서 기인한다. 식물의 세포벽이 섬유소로 구성되어 있는 반면, 버섯 세포벽의 주성분은 새우나 게 껍질과 유사한 키틴이기 때문이다.

이러한 생화학적 특징 덕분에 버섯의 내부 성분은 식물보다는 동물과 더 비슷하다. 숭실사이버대학교 환경안전공학과 곽재식 교수는 버섯이 속 성분에 있어 동물과 은연중에 닮았다고 설명하며, 채소 칸에 놓여 있지만 엄연히 채소가 아니라고 지적했다.

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림네 분류 체계를 넘어선 '균계'의 독립

한겨레 유튜브 프로그램 '제철과몰입'에서는 쌀과 두족류에 이어 세 번째 편으로 버섯을 다뤘다. 방송인 권주현씨가 패널로 출연한 안주현 서울 중동고 교사(생물학 박사)에게 '버섯은 식물인가요?'라고 묻자, 안 교사는 단호하게 '버섯은 동물도 식물도 아니다'라고 답했다. 이는 생물 분류학의 역사적 변화와 맥을 같이한다.

초기에는 스웨덴의 식물학자 린네가 생물을 동물계와 식물계로만 나눴다. 그러나 이러한 이분법으로 설명하기 어려운 생물이 발견되면서 생태학자 휘터커는 생물을 다섯 계로 재분류했다. 이 과정에서 버섯은 곰팡이와 함께 '균계'로 독립하게 되었다. 곽 교수는 빵 발효에 쓰이는 효모나 무좀을 유발하는 균도 같은 균계임을 부연했다.

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거대 균사체와 지구의 청소부 역할

우리가 흔히 '버섯'이라고 부르는 포자를 맺는 부분은 빙산의 일각에 불과하다. 버섯의 실체는 땅속 넓게 뻗어 있는 균사체이다. 미국 오리건주의 한 숲에서는 서울 여의도 면적의 약 세 배인 9제곱킬로미터 넓이에서 동일한 유전체를 가진 균사체가 발견되기도 했다. 이는 단일 개체로서 지구상에서 가장 넓은 생명체 중 하나임을 의미한다.

버섯은 생태계에서 '지구의 청소부'로서 핵심적인 역할을 수행한다. 나무는 세균이 거의 분해하지 못하는 단단한 성분인 리그닌을 포함하고 있다. 버섯과 곰팡이는 이 리그닌까지 분해하여 흙으로 환원시키는 유일한 존재이다. 곽 교수는 버섯이나 곰팡이가 없었다면 지구가 거대한 나무 더미에 파묻혔을 것이라고 경고했다.

항암 효과 과장 경계와 독버섯 구분의 어려움

버섯의 건강 기능성에 대해서는 신중한 접근이 필요하다. 권주현氏が 항암 효과에 대해 질문하자 안주현 교사와 김진영 식품 상품기획자(MD)는 버섯 추출물이 암세포에 영향을 준다는 연구는 있으나, 먹어서 암을 치료하거나 예방할 수 있다고 단정할 수 없다고 밝혔다.

김 기획자는 베타글루칸 등의 성분이 좋다는 사실은 인정하지만, 실제 섭취 효능에 대해서는 명확하지 않다고 덧붙였다. 그는 1970년대 일본에서 비롯된 '의식동원'(음식과 약의 뿌리가 같다) 개념이 과장되었다며, 음식을 약과 동일시해서는 안 된다고 강조했다. 또한 곽재식 교수는 독버섯을 완벽하게 구분할 방법이 사실상 없다고 지적했다.

느타리버섯과 외형이 유사한 독버섯이 다수 존재하며, 10년간 채집을 해온 사람도 낯선 산에서는 독버섯을 섞어 오곤 한다. 조선 후기 학자 이덕무가 '앙엽기'에 기록한 '시시버섯'(먹으면 평생 웃게 됨)이나, 게임 '슈퍼마리오'의 빨간 점박이 버섯 모델이 된 광대버섯류는 소량 섭취 시에도 치명적일 수 있다.

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송이와 트러플 재배의 어려움과 고르는 법

전문가들은 산에서 직접 버섯을 캐지 않고 시장에서 구매할 것을 권한다. 시장에서는 송이버섯과 트러플(송로버섯)이 가장 비싸다. 표고나 느타리는 자른 나무토막의 잔여물을 분해하며 자라는 반면, 송이와 트러플은 살아 있는 나무뿌리와 공생 관계를 맺어야만 생존한다. 이 때문에 재배가极易하며 시간이 오래 걸린다.

김진영 식품 상품기획자에 따르면 트러플의 경우 접종에서 수확까지 6~7년의 장기간이 소요된다. 송이 또한 갓이 완전히 피지 않은 것이 고급으로 치나, 김 기획자는 이는 선물용일 뿐 실제 식용으로는 갓이 핀 것이 더 낫고 가격도 저렴하다고 조언했다.

양양 송이가 유명하지만, 실제 생산량은 경북 영덕, 청송, 안동, 울진 등에 집중되어 있어 산지에서 직구매하는 것이 경제적이다. 김 기획자가 꼽는 맛의 최상위는 '땅지만가닥버섯'이다. 이 버섯은 가을철 소나무와 참나무가 혼합된 숲에서 여러 대가 한 덩이로 뭉쳐 나며, 일본에서는 '향은 송이, 맛은 시메지(땅지만가닥버섯)'라고 할 정도로 씹을수록 구수한 맛이 난다.

버섯과 해산물의 감칠맛 상승 과학

버섯은 해산물과 짝을 이룰 때 최대의 맛을 발휘한다. 이는 버섯과 해산물이 서로 다른 감칠맛 성분을 함유하고 있어 상승 작용을 일으키기 때문이다. 김진영 식품 상품기획자는 충북 영동에서 능이버섯을 넣은 다슬기탕을 먹었을 때 기존의 맛과 차원 다른 깊이를 느꼈다고 전한다.

곽재식 교수는 이러한 현상을 '소고기다시다와 멸치다시다를 동시에 쓰는 셈'이라고 비유했다. 버섯이 육류 국물 같은 감칠맛을, 다슬기가 해산물 국물 같은 감칠맛을 내어 한 그릇 안에서 두 가지 풍미가 중첩되는 효과를 창출한다는 설명이다.