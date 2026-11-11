버니 모레노 공화당 상원선관위원장 추대, 쿠팡 규제 보복 압박 가중

버니 모레노 의원이 공화당 상원선거위원회 위원장에 추대되며 미국 내 쿠팡 차별 주장과 통상 보복 요구가 정치적으로 강화되고 있다.

미국 오하이오주 출신의 버니 모레노 공화당 상원의원이 현지시간 10일 공화당 상원선거위원회(NRSC) 위원장으로 선출됐다. 모레노 의원은 단독 출마해 표결 없이 추대되었으며, 향후 2028년 선거를 총괄하게 된다. 그는 최근 한국 정부가 쿠팡을 상대로 불공정한 규제를 펼친다며 미국 정부에 강력한 대응을 촉구하고 있어 이 같은 정치적 승진은 미국 내 쿠팡 관련 논란에 새로운 국면을 열 것으로 보인다.

모레노 의원, 쿠팡 차별 주장하며 무역법 301조 동원 요구

모레노 위원장은 지난 8월 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표에게 서한을 보내 한국 정부의 행보를 비판했다. 그는 서한에서 한국 정부가 쿠팡을 대상으로 '규제 십자군 전쟁'을 벌이고 있다고 명시하며, 필요시 무역법 301조를 근거로 공식 조사를 착수하고 비례적 대응 조치를 준비할 것을 요구했다. 또한 서한에서는 한국전쟁 당시 미군 약 3만7000명이 숨졌다는 점을 언급하며 한국이 배은망덕하게 정부를 무기화하는 것을 용납하지 않겠다는 강한 입장을 드러냈다.

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정치후원회 자금 흐름과 공화당 지도부 교체 배경 분석

모레노 의원이 이끌게 된 NRSC는 쿠팡 정치후원회(COUPAC)가 기부금을 지원해 온 기관이기도 하다. 미 연방선거위원회(FEC) 자료에 따르면 COUPAC은 지난해 4월 29일과 올해 1월 2일에 걸쳐 NRSC에 각각 1만5000달러씩 총 3만달러를 기탁했다. 다만 COUPAC은 민주당 상원선거위원회(DSCC)에도 동일한 금액을 보낸 것으로 확인되어 특정 정당에 대한 일방적인 지지라기보다는 포괄적인 후원 전략으로 해석된다. 하원 공화당도 이날 짐 조던 법사위원장을 차기 원내대표로 선출하며 친트럼프 성향의 지도부가 공고해졌다.

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과징금 부과 이후 쿠팡 법적 대응과 공화당의 보고서 발표

한국 공정거래위원회는 쿠팡이츠가 입점 음식점에 최혜대우를 요구해 경쟁을 제한했다며 지난달 29일 쿠팡에 과징금 3008억원을 부과하기로 결정하고 지난 9일 이를 발표했다. 쿠팡은 과거 유사 사례 대비 600배가 넘는 거액이라며 법적 대응을 예고했다. 이와 맞물려 짐 조던 공화당 의원은 지난 2월 쿠팡에 소환장을 발송했고, 7월에는 한국 정부가 쿠팡 등 미국 기업을 차별한다는 내용의 보고서를 제출한 바 있다. 이러한 공화당 내 움직임은 중간선거 결과 상·하원 다수당이 민주당으로 넘어가는 내년 1월까지 지속될 전망이다.

차기 의회 구성과 쿠팡 사태의 향후 전망 및 영향력

공화당은 지난 3일 치러진 중간선거에서 상·하원 다수당 자리를 모두 민주당에 내줬다. 이로 인해 내년 1월 새 의회가 개원하면 하원 법사위원장 자리도 민주당으로 넘어가게 되며, 현재 짐 조던 위원장이 물러나게 된다. 그러나 모레노 의원이 이끄는 NRSC와 기존에 축적된 쿠팡 관련 정치적 논의는 미국 대외 경제 정책 및 한미 통상 관계에 지속적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히 USTR의 조사 개시 여부와 함께 국내 규제 강화 조치가 어떻게 상호작용할지 주목된다.