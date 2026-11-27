뱅크샐러드가 개최한 세미나에서 AI 에이전트의 금융 업무 수행 시 책임 소재와 소비자 보호 장치 마련 필요성이 제기됐다. 기술적·제도적 안전망 구축이 시급하다는 목소리가 나온다.

뱅크샐러드 는 27일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '코리아 핀테크 위크 2026' 행사에서 '금융 AI 에이전트, 서비스 혁신과 소비자 보호'를 주제로 세미나를 개최했다. 이 자리에서는 AI 기술이 금융 업무의 대리인으로서 작동하는 시대에 발생할 수 있는 사고와 그에 따른 법적, 기술적 책임 소재 문제를 심도 있게 논의했다.

AI 대리 행동 시 책임 소재 및 기술적 한계

세미나의 핵심 논점은 AI 에이전트가 이용자의 요청에 따라 금융 결정을 실행했을 때 발생한 손실에 대한 책임 주체를 누구에게 규정해야 하느냐는 것이다. 좌장을 맡은 이정운 뱅크샐러드 법무이사는 마이데이터 인프라가 AI 에이전트와 결합하면 이용자의 목적을 이해하고 필요한 방법을 실행해주는 'AI 비서'가 탄생한다고 설명했다.

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토론은 구체적인 가상 사고 사례를 통해 진행되었다. 30대 이용자가 보험료 절감을 위해 "필요한 보장만 남기고 내려달라"고 요청하자, AI 에이전트는 뇌혈관질환 진단비 특약을 해지하고 가족력이 있는 대장암 특약으로 조정했다. 그 결과 월 3만원의 보험료가 절감되었지만, 이용자는 1년 뒤 뇌경색으로 쓰러려 진단비를 받지 못하는 상황에 직면했다.

이러한 사례는 AI가 효율성만 추구하다가 보험의 본질인 위험 대비 기능을 상실할 수 있음을 보여준다. 송민경 구글 클라우드 리스크&컴플라이언스 리드는 AI가 보험료 최소화라는 측정 가능한 목표는 최적화했지만, 최악의 상황에 대비한다는 보험의 본질을 놓쳤다고 지적했다.

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그는 3대 질병 진단비처럼 되돌리기 어려운 보장 결정을 내릴 때는 AI의 자동 처리를 배제하고 사람이 최종 판단을 내려야 한다고 제안했다. 이는 기술적 효율성과 소비자 안전 사이의 균형을 찾기 위한 중요한 제언으로 받아들여졌다.

이용자 승인 면책과 시스템 리스크 대응 방안

강현정 김앤장 법률사무소 변호사는 AI 에이전트 사업자가 이용자의 마지막 승인을 얻는 것을 면책 근거로 삼는 데 대해 신중한 입장을 보였다. 그는 실질적 통제권이 없는 이용자에게 단순 버튼 조작만 맡기고 책임을 전가하는 것은 경계해야 할 사항이라고 밝혔다.

강 변호사는 에이전트가 지켜야 할 구체적인 행위 기준을 마련하고, 이를 어길 경우 주의의무 위반으로 추정하는 법적 장치를 제안했다. 이는 AI 사업자의 책임을 명확히 하여 소비자 보호를 강화하는 방향이다.

반면 황윤영 카카오모빌리티 부사장은 자율주행차 분야에서 시스템과 운전자 간 책임 분배 논의가 오래 이어진 점을 예로 들었다. 중요한 의사결정은 이용자가 직접 수행하도록 하고, 이에 따라 책임을 나누는 방안을 고려해볼 수 있다고 제안했다.

또 다른 사례로 SNS에 퍼진 저축은행 영업정지 거짓 소문으로 인해 AI 자산관리 에이전트들이 밤새 일제히 예금을 인출하여 시중은행으로 이동한 경우가 제시되었다. 이로 인해 저축은행은 유동성 위기에 빠졌고, 이를 통해 운영자금을 마련하려던 중소기업까지 피해를 보는 2차 피해가 발생했다.

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송민경 리드는 에이전트의 자금 이동 속도는 빨라졌으나 사실 확인 속도는 따라가지 못한다고 지적했다. 그는 공신력 있는 기관이 AI가 즉시 확인할 수 있는 정보원을 제공해야 한다고 주장하며, 정보의 정확성이 신속성보다 우선해야 함을 강조했다.

정부의 공동 검증 체계 및 뱅크샐러드의 안전망 구축

이경선 정보통신정책연구원 연구위원은 개별 기업이 다른 에이전트의 행동이나 시장 전체에 미치는 영향을 파악하기 어렵다고 밝혔다. 따라서 정부가 에이전트 문제를 사전에 찾아내고 예방하는 공동 검증 체계와 이상 징후를 탐지해 대응하는 상시 관리·감독 체계가 필요하다고 강조했다.

금융위원회는 지난 8월 '마이데이터 발전방안'을 내놓으며 AI 에이전트가 금리인하요구권 대리 행사처럼 소비자 권리를 대신 실행할 수 있도록 제도 개선에 나서고 있다. 이에 따라 업계도 관련 서비스 준비에 속도를 내고 있다.

뱅크샐러드는 이러한 변화에 선제적으로 대응하기 위해 AI 에이전트 시대에 걸맞은 소비자 보호 기준을 마련하고 있다. 금융 거래에서 작은 계산 실수도 큰 손실로 이어질 수 있다는 점을 인식하고 있다.

특히 뱅크샐러드는 AI가 사실과 다른 답을 내놓는 '환각(할루시네이션)' 현상을 3단계에 걸쳐 걸러내는 장치 등 AI 에이전트 안전망 관련 특허 3건을 출원한 바 있다. 이는 기술적 안전장치 마련을 통해 신뢰할 수 있는 금융 AI 서비스를 제공하겠다는 의지를 보여주는 사례다.