밴쿠버 시장 선거 좌파 돌풍, 지역 정당과 독창적 선거제도의 영향력

피트 프라이 당선으로 밴쿠버 시의회가 좌파로 장악됐다. ABC밴쿠버의 몰락과 비례성 높은 선거제도가 지역 정치 지형을 어떻게 바꿨는지 분석한다.

지난달 17일 캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버시에서 치러진 시장 및 시의원 선거 결과, 중도우파 진영이 무너지고 좌파 단일 후보가 승리하며 역사적인 정권 교체가 이루어졌다. 기존 시장을 역전시킨 피트 프라이 녹색당 후보는 총 47.78%의 득표율을 기록하며 32.73%를 얻은 켄 심 전 시장을 큰 차이로 누르고 새 시장에 당선되었다.

좌파 연합의 압승과 기존 우파 세력의 몰락

이번 선거의 가장 큰 특징은 시의회 의석 배분에서 드러난다. 그동안 밴쿠버 정치를 주도해 온 중도우파 정당 'ABC밴쿠버'는 전체 10석 중 단 한 석만 확보하는 참패를 당했다. 반면, 진보 성향의 정당들이 의석을 싹쓸이하며 새로운 정치 구도를 형성했다.

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민주적 사회주의를 표방하는 '진보유권자연합'(COPE)은 4석을 차지했으며, 피트 프라이가 속한 녹색당 역시 4석을 얻었다. 또한 사회민주주의 성향을 띤 '원시티'가 나머지 1석을 획득하여, 시의회 구성이 사실상 좌파 정당들의 연합으로 재편되었다.

연방 정당과 독립된 밴쿠버 특유의 정치 구조

밴쿠버의 정치 지형은 캐나다 연방 하원의 주요 정당들과는 별개의 흐름을 보인다. 이번 선거에 진출한 정당들 중 연방 정당과 직접적인 조직적 유대감을 가진 곳은 녹색당뿐이며, COPE와 원시티 등은 전국 정당과 무관한 순수 지역 정당이다.

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캐나다는 연방제 국가로서 각 주와 도시는 전국 정치에 대해 상당한 자율성을 인정받는다. 그러나 밴쿠버처럼 오래전부터 지역 정당들이 시의회를 장악하고 전국 정당의 영향력이 미미한 경우는 드물다. 특히 1968년 창당한 COPE는 신민주당보다 더 급진적인 사회민주주의 입장을 내세우며 밴쿠버 좌파 정치의 대명사로 자리 잡아 왔다.

소선거구제 탈피한 독창적 투표 시스템의 역할

밴쿠버의 선거 제도는 미국이나 영국 등 다른 영미권 국가들이 고수하는 소선거구제와 다르다. 인구가 60만 명이 넘는 시 전체를 단일 선거구로 설정하고, 10명의 시원을 선출하는 방식을 채택했다.

각 정당은 최대 10명의 후보 명부를 제출할 수 있으며, 유권자는 자신이 지지하는 후보 10명에게 표를 던진다. 이때 10위까지의 득표자가 모두 시의로 당선되는 방식으로, 특정 정당에 대한 지지 성향이 의석으로 비교적 명확하게 반영된다.

전략적 연합과 향후 한국 정치에 주는 시사점

이번 선거에서 COPE, 녹색당, 원시티는 출혈 경쟁을 막기 위해 시장 선거에는 단일 후보를 내고, 시의원 선거에서는 각 당 최대 5명씩 후보를 공천하기로 전략적 합의를 맺었다. 이 결과 좌파 진영으로 쏠린 민심이 의석으로 고스란히 구현되었다.

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이 같은 결과는 비례대표제보다는 비례성이 낮을 수 있으나, 소선거구제를 따르는 연방 선거와는截然不同的인 풍경을 보여준다. 이는 지방 자치제가 단순한 권한 이양이 아닌, 지역의 고유한 제도 설계와 정당 자유를 보장해야 함을 시사하며 한국 사회의 선거 제도 개선 논의에도 중요한 질문을 던지고 있다.