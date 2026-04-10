밴스 부통령, 이란에 ‘장난치지 말라’ 경고…파키스탄서 종전 협상

J.D. 밴스 미국 부통령이 이란과의 종전 협상을 위해 파키스탄으로 출발하며 이란에 강경한 메시지를 전달했다. 그는 협상에 대한 기대를 내비치면서도, 만약 이란이 진솔하지 않다면 단호하게 대응할 것임을 시사했다. 이번 협상은 이스라엘의 레바논 공격으로 인해 휴전이 위협받는 가운데 진행될 예정이며, 트럼프 대통령은 회담에 대해 낙관적인 전망을 내놓았다.

10일(현지 시각), J.D. 밴스 미국 부통령이 이란과의 종전 협상 을 위해 파키스탄 이슬라마바드로 출발하기에 앞서 전용기 탑승 전 취재진에게 발언하며 이란을 향해 강경한 메시지를 전달했다. 그는 이란을 향해 “장난치지 말라”고 경고하며, 협상에 대한 기대를 드러냈다. 밴스 부통령은 파키스탄 으로 향하는 전용기에 탑승하며 “협상을 기대하고 있으며, 긍정적인 결과를 예상한다”고 말했지만, “물론 두고 봐야 한다”며 신중한 입장을 보였다. 밴스 부통령은 만약 이란이 진솔하게 협상에 임한다면 미국도 기꺼이 손을 내밀 것이지만, 만약 속이려 든다면 협상팀의 대응은 호의적이지 않을 것이라고 경고했다. 이번 협상은 2주간의 휴전 합의에도 불구하고 이스라엘 의 레바논 공격, 그리고 이에 대한 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 가능성으로 인해 휴전이 위협받는 가운데 이루어질 예정이다.

밴스 부통령은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 회담에 대해 “꽤 명확한 지침을 제시했다”고 언급했지만, 구체적인 내용은 밝히지 않았다. 미국과 이란 대표단은 11일 이슬라마바드에서 종전을 위한 협상을 가질 예정이며, 이번 회담에는 밴스 부통령을 비롯해 트럼프 대통령의 중동 특사인 스티브 윗코프, 사위 재러드 쿠슈너 등이 미국 대표단으로 참석한다. 이란 측에서는 모하바드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 대표단을 이끌 것으로 알려졌다. AP통신은 미국 정부 고위급 인사가 이란 정부와 직접 소통하는 것은 이례적인 사례라고 평가했다. 1979년 이슬람 혁명 이후 서방과 적대적인 관계를 유지해 온 이란은 미국 정상급 인사와의 직접적인 접촉을 꺼려왔다. 과거 버락 오바마 대통령 당선 이후, 중도파였던 하산 로하니 이란 대통령에게 전화하여 핵 프로그램에 대해 논의한 적은 있지만, 이처럼 고위급 인사가 직접 협상에 참여하는 것은 매우 드문 경우이다.\이번 협상은 복잡한 국제 정세 속에서 진행될 예정이다. 지난 7일, 미국과 이란은 극적으로 휴전에 합의하며 공격 중단 및 호르무즈 해협 2주간 개방 등에 합의했지만, 이스라엘의 레바논 공격으로 인해 휴전이 발효되자마자 위협받는 상황이 발생했다. 이란과 중재국인 파키스탄은 레바논도 휴전 대상이라고 주장하는 반면, 미국과 이스라엘은 레바논은 휴전 대상이 아니라는 입장을 고수하고 있다. 이러한 상황 속에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 “레바논에 휴전은 없다”고 밝히며 친이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 공격을 지속할 것을 천명했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 네타냐후 총리에게 레바논 공격 자제를 요청했지만, 이스라엘은 이후에도 레바논 공습을 이어갔다. 이러한 이스라엘의 행보는 미국-이란의 종전 협상에 또 다른 변수로 작용할 수 있으며, 미국과 이스라엘 간의 긴밀한 관계에도 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다. 트럼프 대통령은 이란과의 종전 회담에 대해 “매우 낙관적”이라고 밝히며, 이란 지도자들이 회담 자리에서는 언론에 하는 것과는 다르게 훨씬 합리적인 태도를 보일 것이라고 기대감을 드러냈다. 그는 이란이 동의해야 할 모든 것들에 대해 합의할 수 있기를 희망하며, 긍정적인 결과를 예상했다. 이러한 트럼프 대통령의 낙관적인 전망은 복잡한 중동 정세 속에서 종전 협상이 성공적으로 이루어질 수 있을지에 대한 기대와 우려를 동시에 불러일으키고 있다.\이번 협상은 단순히 두 국가 간의 관계를 넘어 중동 지역 전체의 안정을 위한 중요한 시금석이 될 수 있다. 이란의 핵 프로그램, 헤즈볼라를 비롯한 이란의 지원을 받는 무장 단체 문제, 그리고 호르무즈 해협의 안보 등 다양한 이슈들이 협상의 주요 의제로 다루어질 것으로 예상된다. 밴스 부통령의 강경한 메시지와 트럼프 대통령의 낙관적인 전망 사이의 균형을 맞추는 것이 협상의 성공 여부를 가르는 중요한 요소가 될 것이다. 또한, 이스라엘의 레바논 공격과 그에 따른 지역 내 긴장 고조는 협상 과정에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 국제 사회의 적극적인 중재 노력이 필요할 것으로 보인다. 협상 결과에 따라 중동 지역의 지정학적 구도가 크게 변화할 수 있으며, 이는 전 세계적인 안보 및 경제에까지 영향을 미칠 수 있다. 따라서 이번 협상은 단순한 종전 협상을 넘어, 중동 지역의 평화와 안정을 위한 중요한 전환점이 될 수 있을지 귀추가 주목된다. 미국의 적극적인 외교적 노력과 이란의 진지한 자세, 그리고 관련 국가들의 건설적인 역할 수행이 성공적인 협상의 필수 조건으로 여겨진다. 과연 이번 협상을 통해 40년 넘게 지속된 미국과 이란의 적대적 관계가 종식되고, 중동 지역에 평화의 바람이 불어올 수 있을지 세계가 주목하고 있다





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