밴스 부통령, 이란 전쟁이 공화당 중간선거 패배 원인이라 주장

제이디 밴스 부통령이 이란 전쟁을 공화당 중간선거 패배의 핵심 원인으로 지적하며 트럼프 대통령과의 갈등을 드러냈다. 이 발언은 2028년 대선 준비와 내부 분열을 가속화한다.

제이디 밴스 부통령은 최근 트럼프 대통령과의 갈등을 공개적으로 드러내며, 이란 전쟁 이 공화당 의 2024년 중간선거 패배 원인이라고 주장했다. 이 발언은 2028년 대선 후보로 부상 중인 밴스의 정치적 입지를 흔들고, 트럼프 행정부 내부의 분열을 가속화했다.

이란 전쟁이 공화당 패배의 핵심 원인

밴스 부통령은 '우리가 선거에서 패배한 이유는 바로 전쟁 때문'이라며, 트럼프 대통령이 이란 전쟁을 주도한 점을 비판했다. 그는 '전쟁이 6년간 상원 주도권을 내준 것이라면 그만한 가치가 있었다면 말해라'는 식으로 비난했다. 이 발언은 트럼프 행정부 내부에서 전쟁의 비용과 효과를 재검토하도록 촉구했다.

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백악관의 한 고위 자문관은 밴스의 게시글을 '대통령과의 외교 정책적 결별'로 해석하며, 전쟁이 미국 국내 경제에 미친 파급력을 공개적으로 인정한 사건이라고 전했다. 이는 내부 관리들 사이에서 전쟁의 정당성을 재고하도록 만드는 계기가 되었다.

트럼프 대통령의 방어와 차기 대선 논의

트럼프 대통령은 밴스의 발언에 대해 '대체로 사실'이라고 인정하면서도, 전쟁이 필요한 조치였다고 방어했다. 그는 '우리는 그들이 핵무기를 갖는 것을 저지했다'라며 전쟁 수행 결정을 정당화했다. 이후 그는 차기 대선 후보 문제로 전환하며, '누가 출마할지 나는 모른다'라며 밴스가 출마하지 않을 수도 있다고 언급했다.

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밴스는 공화당 지지자들이 투표장에 나오지 않은 것이 패배의 원인이 아니라며, '주요 문제는 2024년에 트럼프/밴스 표를 던졌던 많은 유권자들이 2026년에는 민주당을 찍었다'는 점을 지적했다. 그는 이란 전쟁, 높은 생활비와 인플레이션, 그리고 이스라엘과의 관계 등에 대해 정부에 분노하고 있다고 밝혔다.

내부 반응과 2028년 대선 준비

백악관 내부의 일부 관리들은 밴스 부통령이 글을 올리기 전 내용을 전달받았다고 전하며, 대부분의 고위 참모진이 기습적인 게시글에 큰 충격을 받았다고 밝혔다. 한 관계자는 밴스의 발언이 '2028년 대선 캠페인의 시작을 알리는 신호탄'일 수 있다고 평가했다.

밴스 부통령은 2025년까지 이란 전쟁을 조기에 종결해야 한다는 권고안을 제시했으며, 이는 그가 트럼프 행정부 내에서 가장 무용성 논쟁을 주도한 인물임을 보여준다. 그의 이번 발언은 2028년 대선 준비와 내부 분열을 동시에 가속화하는 중요한 전환점이 될 전망이다.