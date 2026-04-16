백화점 3사, 봄 패션 매출 ‘활짝’… 팝업 스토어·체험형 콘텐츠로 고객 몰이

롯데, 현대, 신세계 백화점이 봄 시즌 패션 부문 매출 성장세를 이어가기 위해 팝업 스토어 운영과 체험형 콘텐츠 강화를 통해 고객 잡기에 총력을 기울이고 있다. 각 백화점은 브랜드별 단독 팝업, 대규모 패션 행사, 이색 클래스 등을 선보이며 소비자들의 발길을 유도하고 있다.

봄 시즌을 맞아 백화점 3사의 패션 부문이 눈에 띄는 성장세를 기록하며 활기를 띠고 있습니다. 살아난 소비 심리를 선점하고 고객들의 발길을 사로잡기 위해 롯데 백화점 , 현대 백화점 , 신세계 백화점 은 팝업 스토어 운영과 다채로운 체험형 콘텐츠 강화를 통해 경쟁력을 높이고 있습니다. 업계에 따르면 롯데 백화점 은 올해 1월부터 3월까지 패션 부문 매출이 약 25% 증가하는 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 현대 백화점 역시 같은 기간 패션 매출에서 21.3%의 신장률을 보이며 뜨거운 시장 반응을 증명했습니다. 신세계 백화점 또한 남성 및 여성 패션 부문에서 각각 15% 안팎의 높은 증가율을 기록하며 봄 시즌 패션 시장의 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다. 이러한 성장세를 이어가기 위해 롯데 백화점 은 오는 18일부터 29일까지 잠실 에비뉴엘 지하 1층에서 폴로 랄프 로렌 단독 팝업 스토어 를 특별하게 선보입니다.

이번 팝업 스토어는 폴로 랄프 로렌의 상징적인 아이템인 폴로 셔츠를 비롯하여, 2026년 봄/여름(S/S) 시즌 신상품과 함께 브랜드의 감성을 담은 ‘폴로 플레이’ 가방 컬렉션을 한자리에서 만날 수 있는 기회를 제공합니다. 특히, 미니 크로스바디 백과 토트백 등 고객들에게 꾸준히 사랑받는 인기 제품들과 함께, 팝업 스토어만을 위해 특별히 제작된 한정판 베어 참(Bear Charm)도 선보여 소장 가치를 더했습니다. 단순한 상품 진열을 넘어, 남프랑스의 매력적인 항구 도시를 테마로 한 이국적인 공간 연출은 고객들의 시선을 사로잡고, 마련된 포토존과 엽서 제작 체험 공간은 고객들이 머무르는 시간을 더욱 풍요롭게 만들어 줄 것으로 기대됩니다. 또한, 구매 고객에게는 금액대별 상품권 제공 및 가방 구매 시 특별 한정 사은품 증정 등 다양한 혜택을 마련하여 쇼핑의 즐거움을 배가시킬 예정입니다. 신세계백화점은 전 점포에서 ‘맨즈위크 & 우먼스위크’라는 이름으로 160여 개 브랜드가 참여하는 대규모 패션 행사를 동시에 진행합니다. 이번 행사는 단순히 브랜드를 모아놓는 것을 넘어, 고객들이 직접 참여하고 경험할 수 있는 요소를 적극적으로 결합한 것이 특징입니다. 특히 남성 고객들을 위해서는 산토리 위스키 프라이빗 클래스를 마련하여 특별한 경험을 제공하고, 행사 기간 중 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 참여 기회를 부여합니다. 물론, 브랜드별 파격적인 할인과 개인의 스타일에 맞는 맞춤형 정장 제안과 같은 전통적인 혜택도 함께 제공하여 실질적인 만족도를 높입니다. 여성 고객들을 위한 우먼스위크에서는 미샤, 띠어리, A.P.C. 등 인기 브랜드들이 최신 신상품을 대거 공개하며 트렌드를 선도할 예정입니다. 주목할 만한 점은 강남점에서는 상하이의 떠오르는 디자이너 브랜드인 슈슈통(SHUSHU TONG) 팝업 스토어를 열어 MZ세대 고객층을 공략하며 신선한 바람을 불어넣고 있습니다. 현대백화점 역시 각 점포의 특성을 살린 할인 행사와 팝업 스토어를 통해 봄 시즌 패션 수요를 적극적으로 공략하고 있습니다. 판교점에서는 스타일리시한 가방 브랜드 ‘벨류엣(VALEUET)’의 팝업 스토어를 열고, 마리백, 플레논 백 등 대표적인 인기 상품을 최대 10% 할인된 가격으로 선보입니다. 신촌점에서는 오는 19일까지 남성복 브랜드 ‘본(BON)’의 단독 할인전을 진행하며, 니트, 트렌치코트, 셔츠 등 다양한 상품에 대해 최대 50% 할인이라는 파격적인 혜택을 제공하여 합리적인 쇼핑 기회를 제공합니다. 이처럼 백화점 3사는 각기 다른 전략으로 고객들의 니즈를 충족시키고, 다채로운 경험을 제공하며 봄 시즌 패션 시장을 뜨겁게 달구고 있습니다





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백화점 패션 팝업 스토어 체험형 콘텐츠 매출 성장

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