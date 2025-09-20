백현석 전 4기동단장, '12.3 비상계엄 당시 군 투입 보고에 '내란' 생각' 증언

12.3 비상계엄 당시 국회 봉쇄 지시를 받았던 백현석 전 4기동단장이 윤석열 내란 우두머리 혐의 재판에서 군 투입을 확인하고 '내란이라고 생각했다'고 증언했다. 그는 당시 계엄의 문제점을 인지하고 조지호 청장 등에게 배신감을 느꼈다고 밝혔으며, 국회 봉쇄 지시를 거부하고 기동대 출동을 늦춘 과정을 상세히 설명했다. 변호인단의 반대 심문에도 불구하고 백 단장은 자신의 판단과 기억을 굽히지 않으며, 당시 상황에 대한 자신의 생각을 명확히 밝혔다.

12.3 비상계엄 당시 국회 봉쇄 지시를 받았던 백현석 서울지방경찰청 4기동단 장(총경)이 군 투입을 확인한 순간 '내란이라고 생각했다'고 증언했다. 그는 과거 전두환의 내란재판을 직접 봤던 경험을 바탕으로 계엄의 문제점을 인식하고 있었으며, 조지호 청장 등에게 '배신감을 느꼈다'고 토로했다. 백 단장은 19일 서울중앙지방법원 형사합의25부 심리로 열린 윤석열 씨 내란 우두머리 혐의 재판에 증인으로 출석하여, 당시의 상황을 상세히 증언했다. 백 단장은 12월 3일 밤 자택에서 비상계엄 선포 소식을 접하고, '국회로 빨리 나가야 된다'는 지시를 받았으나, 본인이 사무실에 도착하기 전까지는 기동대 출동을 보류하도록 지시했다. 그는 계엄 선포 후 인터넷 검색을 통해 국회의 계엄 해제 요구 권한을 인지하고, 포고령의 내용을 확인하며 상황의 심각성을 인지했다. '군인들이 국회에 왜 갔겠나... 내란이라고 생각했다'는 그의 증언은 당시 상황에 대한 백 단장의 심경을 잘 드러낸다.

그는 '계엄 자체가 받아들이기 어려웠고, 국회의원을 보호하라는 이유로 불러내는 것 같지도 않았다. 나가면 틀림없이 국회 통제, 봉쇄가 이루어질 것으로 생각했다'고 회상했다. 그는 4기동단이 불법 행위에 가담하는 것을 막기 위해 본인이 직접 지휘할 수 있는 기동대장이 도착한 후에 출동하도록 조치했다. 그 결과, 4기동단은 12월 4일 새벽 국회에 도착했으며, 당시 서울청은 국회 출입을 전면 차단하고 있었다. 백 단장은 현장에서 '국회 완전 출입 차단'이라는 임무를 받고, 국회 외곽 출입문을 통제하며 언론 보도를 통해 상황을 주시했다. 특히 군인들이 국회 의사당 안에서 활동하는 모습을 보고 '내란'이라고 판단했다는 그의 증언은 재판 과정에서 중요한 쟁점이 되었다. 그는 군인들의 복장이 경찰특공대와 유사하다는 점, 특전사 대테러 부대의 투입 사실 등을 근거로 자신의 판단을 설명했다. 윤석열씨 변호인단은 그의 증언에 대해 비판적인 입장을 보였으나, 백 단장은 자신의 판단에 대한 확신을 드러냈다. 그는 '계엄 해제 의결을 막기 위해 군인들이 국회에 갔을 것'이라고 추측하며, 당시 상황에 대한 자신의 생각을 명확히 밝혔다. 백 단장은 당시 고립된 전술지휘차량에 탑승한 군인을 체포하고 싶었으나, 지휘 체계상의 문제로 체포하지 못했던 상황도 설명했다. 그는 '4기동단은 바빠서 갈 여력이 안 된다고 하라'고 지시하여, 상황을 회피하려 했다고 증언했다. 백 단장은 변호인단의 반대 신문 과정에서 법적 지식과 기억 왜곡에 대한 질문을 받았다. 그는 경찰 공무원으로서 계엄의 적법성을 판단할 수 있다고 주장하며, 체포 권한에 대해서도 언급했다. 그는 검찰 조사 당시 진술 내용에 대해 '있는 그대로 진술했다'고 반박했으며, 5.18 재판 당시 경험을 예시로 들어 자신의 기억에 대한 신뢰성을 강조했다. 백 단장은 변호인단의 '내란' 평가에 대한 문제 제기에 대해, 국회의 계엄 해제 요구 권한을 다시 한번 강조하며 자신의 판단이 정당하다고 주장했다. 그는 또한, 당시 대한민국 치안에 문제가 없었다는 점을 들어, 국회에 경찰력이나 군인이 필요한 경우 국회의장의 요청이 우선되어야 한다고 강조했다. 백 단장은 조지호 경찰청장과 김봉식 전 서울청장이 계엄 선포 전에 '삼청동 안가 회동'에 참석한 사실에 대해 배신감을 느꼈다고 밝혔다. 그는 국회의원과 사무처 직원의 국회 출입을 막는 것은 기본 업무를 모르는 행위라고 비판하며, 계엄으로 인해 분노와 부끄러움을 느꼈다고 토로했다





