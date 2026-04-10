백악관, 직위 활용한 예측 시장 베팅 경고…이란 휴전 예측 적중, 대규모 원유 선물 거래 의혹

백악관이 직원들에게 직위를 활용해 예측 시장에서 타이밍을 노린 베팅을 하지 말라고 경고했다. 이란 휴전 시점 예측 적중, 트럼프 전 대통령 게시물 전 원유 선물 대규모 체결 등 의혹 제기

휴전 시점을 예측하고 베팅하는 미래 예측 시장 과 관련하여 미국 백악관 이 직원들에게 경고를 발령했다. 월스트리트저널(WSJ)의 9일(현지시간) 보도에 따르면, 백악관 운영팀은 지난달 24일 직원들에게 이메일을 통해 직위를 활용한 예측 시장 에서의 베팅을 자제할 것을 촉구했다. 이러한 조치는 도널드 트럼프 전 대통령이 소셜미디어에 이란 관련 게시물을 올리기 직전 원유 선물 시장에서 대규모 거래가 체결되고, 최근 미래 예측 베팅 사이트에서 이란 휴전 시점을 정확히 맞춰 막대한 수익을 올린 사례들이 발생한 데 따른 것이다. 구체적으로, 트럼프 전 대통령이 지난달 23일 오전 7시 23분경 이란 에너지 시설 공격 유예 관련 게시물을 올리기 약 15분 전, 원유 선물 시장에서 7억 6천만 달러(약 1조 1260억원) 이상의 계약이 체결되었다.

또한 미래 예측 베팅 사이트 폴리마켓에서는 3개의 계정이 이번 주 이란 휴전 시점을 정확히 예측하여 60만 달러(약 9억원) 이상의 수익을 거둔 것으로 알려졌다. 백악관 측은 현재까지 정보 유출이나 행정부 인사의 내부 정보 이용 혐의에 대한 증거는 발견되지 않았다고 밝혔지만, 이러한 상황에 대한 우려가 커지고 있다. 백악관의 이번 경고는 정부 직원들의 윤리 규정 준수를 강조하는 한편, 잠재적인 이해 상충 가능성을 사전에 차단하려는 의도로 풀이된다. 연방 윤리 규정은 정부 건물 내 도박을 금지하고 있으며, 공적 정보를 사적 이익에 사용하는 것을 엄격히 제한하고 있다. 백악관 고위 관계자는 WSJ에 “의심스러운 거액 베팅이 화제가 되는 만큼 이번 경고는 시의적절한 재확인”이라고 언급하며, 직원들의 주의를 당부했다. \이번 사태는 미래 예측 시장의 윤리적 문제와 규제 필요성에 대한 논쟁을 촉발시켰다. 특히 민주당 의원들은 현재의 윤리 규정만으로는 익명성을 악용한 불법 행위를 근절하기에 충분하지 않다고 주장하며, 추가적인 규제 마련의 필요성을 강조하고 있다. 리처드 블루먼솔 연방 상원의원은 미래 예측 시장이 “전쟁을 카지노 게임으로 만들고, 국가 안보 정보 유출 시장을 만들고 있다”고 비판하며, 앤디 김 상원의원과 함께 전쟁 및 군사 행동 관련 예측 시장 상품을 전면 금지하는 법안을 발의했다. 이러한 움직임은 미래 예측 시장의 투명성 확보와 정보 유출 방지를 위한 노력을 보여준다. 예측 시장은 다양한 분야의 미래를 예측하는 데 활용될 수 있지만, 정보의 불균형과 익명성을 악용한 불법 행위의 위험성을 내포하고 있다. 특히 국가 안보와 관련된 정보가 유출될 경우 심각한 결과를 초래할 수 있으므로, 엄격한 규제와 감시 체계 구축이 시급하다. 이번 백악관의 경고와 민주당 의원들의 법안 발의는 미래 예측 시장의 건전한 발전을 위한 중요한 시사점을 제시하고 있다. 향후 관련 규제가 강화되고, 시장 참여자들의 윤리 의식이 제고될 수 있을지 주목된다.\미래 예측 시장의 성장과 함께 관련 규제의 중요성은 더욱 커지고 있다. 익명성을 보장하는 베팅 플랫폼의 특성상 내부 정보를 이용한 불법 행위를 적발하기 어렵다는 점이 문제로 지적된다. 현재의 윤리 규정은 공적 정보의 사적 사용을 금지하고 있지만, 징계 수위가 낮고 감시의 사각지대가 존재하여 실효성에 대한 의문이 제기되고 있다. 민주당 의원들이 주장하는 것처럼, 추가적인 법적, 제도적 장치 마련을 통해 정보 유출을 사전에 방지하고, 시장의 투명성을 확보해야 한다. 또한, 시장 참여자들의 윤리 의식을 높이기 위한 교육 및 홍보 활동도 병행되어야 한다. 미래 예측 시장은 다양한 분야의 미래를 예측하고 혁신을 촉진하는 데 기여할 수 있지만, 동시에 위험성 또한 간과해서는 안 된다. 이번 백악관의 경고와 민주당 의원들의 움직임은 이러한 위험성에 대한 경각심을 일깨우고, 보다 안전하고 투명한 시장 환경을 조성하기 위한 노력의 일환으로 평가할 수 있다. 정부는 관련 법규를 정비하고, 시장 감시 체계를 강화하며, 시장 참여자들의 윤리 의식을 함양하는 등 다각적인 노력을 기울여야 할 것이다. 미래 예측 시장의 건전한 발전을 위해서는 규제와 혁신의 균형을 이루는 것이 중요하다





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백악관 예측 시장 베팅 이란 윤리 규정 원유 선물

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