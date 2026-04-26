백악관 만찬장 총격 용의자 체포…트럼프 대통령, 정신 문제 의심

미국 백악관 출입기자단 만찬장에서 발생한 총격 사건의 용의자 콜 토머스 앨런(31)이 체포되었습니다. 트럼프 대통령은 용의자의 정신 건강 문제를 의심하며, 단독 범행 가능성에 무게를 두고 있습니다. 용의자는 과거 민주당 해리스 캠프에 기부한 기록이 있으며, 칼텍 출신의 공학도로 알려졌습니다.

미국 백악관 출입기자단 만찬장에서 발생한 총격 사건 의 용의자 는 31세의 콜 토머스 앨런으로 확인되었습니다. 앨런은 캘리포니아주 토런스에 거주하며, 교사이자 비디오게임 개발자로 활동해왔습니다.

그는 캘리포니아공과대학(칼텍)에서 기계공학 학사, 캘리포니아주립대 도밍게스힐스 캠퍼스에서 컴퓨터공학 석사 학위를 취득했습니다. 칼텍 재학 시절에는 휠체어용 비상 제동장치 시제품을 개발하여 지역 뉴스에 소개되기도 했습니다. 앨런은 2024년 10월 카멀라 해리스 민주당 대선 후보 캠프에 25달러를 기부한 기록도 있습니다. 미 법무부는 앨런이 트럼프 행정부 당국자들을 겨냥한 것으로 보인다고 밝혔으며, 워싱턴 경찰청은 그가 워싱턴 힐튼호텔의 투숙객이었음을 확인했습니다.

트럼프 대통령은 용의자가 정신적으로 심각한 문제를 겪고 있는 것으로 보이며, 단독 범행일 가능성이 크다고 언급했습니다. 또한, 이번 사건이 이란과 관련이 있다고 보지는 않으며, 수사를 통해 더 많은 사실이 밝혀질 것이라고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령은 지난 2년간 총 3차례 총격 위험에 노출된 바 있습니다. 2024년 7월에는 펜실베이니아주 버틀러에서 유세 중 총격을 받았고, 9월에는 플로리다주 웨스트팜비치 골프장에서 총기 위협을 받았습니다. 사건이 발생한 워싱턴 힐튼호텔은 과거에도 1981년 로널드 레이건 전 대통령 암살 시도가 있었던 장소입니다.

당시 존 힝클리 주니어는 레이건 전 대통령에게 총격을 가했으며, 레이건 전 대통령은 가슴에 총상을 입고 병원으로 이송되어 수술을 받았습니다. 이 사건 이후 호텔 측은 대통령 동선을 최소화하고 보안을 강화하는 조치를 취했습니다. 앨런은 링크드인 프로필에 따르면 C2 에듀케이션에서 시간제 교사로 근무했으며, 2024년 12월 ‘이달의 교사’로 선정되기도 했습니다. 캘리포니아주립대 도밍게스힐스 캠퍼스의 빈 탕 교수는 앨런이 뛰어난 학생이었으며, 항상 강의에 집중하고 질문을 자주 했다고 회상했습니다.

현재 범행 동기는 아직 확인되지 않고 있으며, 당국은 수사를 진행 중입니다. 이 사건은 미국 사회에 큰 충격을 안겨주고 있으며, 정치적 배경과 용의자의 정신 건강 상태에 대한 추가적인 조사가 필요할 것으로 보입니다. 특히, 과거 유사한 사건이 발생했던 장소에서 다시 총격 사건이 발생했다는 점은 보안 시스템의 강화 필요성을 제기하고 있습니다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

미국 백악관 총격 사건 트럼프 용의자 앨런 정신 건강 카멀라 해리스 칼텍

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

당뇨병 치료제서 발암 추정물질...제조·판매 잠정 중단메트포르민 성분 당뇨병 치료제 31개 품목 / 국내 환자 26만 명, 해당 의약품 복용 중 / 메트포르민, 당뇨병 치료에 쓰이는 의약품 성분 / 31개 품목, 발암 추정물질 ’NDMA’ 기준 넘게 검출

Read more »

코로나19 신규 확진 127명…나흘째 세자리중앙방역대책본부는 31일 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자는 127명으로 국내 발생 신규 확진자는 96명, 국외유입 사례는 31명이라고 밝혔다. 이에 따른 국내 코로나19 누적 확진자는 2만6511명이다.

Read more »

[영상] '말레이시아에 유성우'…알고 보니 중국 로켓 잔해지난 31일(현지시간) 말레이시아 곳곳에서 중국 로켓 잔해물이 추락하는 장면이 목격됐다. 〈영상=Nazri sulaiman 트위터 캡처〉31..

Read more »

‘계곡살인’ 이은해 ‘남편 심리지배 살해’ 무죄인데…무기징역, 왜?‘계곡살인’ 등 혐의로 기소된 이은해씨에게 무기징역, 조현수씨에게 징역 30년 형이 선고됐습니다. 법원은 이들이 계곡에서 다이빙한 피해자를 방치해 사망에 이르게 한 점 등을 유죄로 인정했습니다. 🔽자세히 알아보기

Read more »

'노동자를 소모품으로 생각하는 기업 안 돼... 쿠팡 바로 세워야'강민욱 전국택배노조 부위원장이 31일 오후 176차 촛불집회 발언을 통해 '쿠팡의 불법적 행태'를 주장했다.쿠팡 로켓배송 택배노동자인 강민욱 전국택배노조 부위원장은 31일 오후 4시부터 서울 서초구 대법원 주변에서 촛불행동 주최로

Read more »

[단독] 31년 만의 ‘포스트 5·31 교육개혁안’ 추진···청와대가 직접 챙긴다지난 30년간 한국 교육의 근간이 되었던 5·31 교육개혁안을 평가하고 인공지능(AI) 시대에 적합한 ‘포스트 5·31 교육개혁안’(가칭)...

Read more »