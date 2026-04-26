백악관 출입기자단 만찬 중 총격 사건 발생… 트럼프 대통령 안전

미국 워싱턴 D.C.에서 열린 백악관 출입기자단 만찬 도중 총격 사건이 발생했습니다. 도널드 트럼프 대통령은 안전하며, 용의자 1명이 체포되었습니다. 당국은 정확한 사건 경위를 조사 중입니다.

미국 워싱턴 D.C. 에서 발생한 백악관 출입기자단 만찬 총격 사건 은 미국 사회에 큰 충격을 안겨주었습니다. 현지시각 25일, 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관 출입기자단(WHCA) 연례 만찬 도중 갑작스러운 총성이 울리면서 행사장은 순식간에 아수라장으로 변했습니다.

당시 행사에는 도널드 트럼프 미국 대통령과 영부인 멜라니아 트럼프를 비롯한 주요 인사들이 참석하고 있었으며, 총성 직후 경호원들은 즉각적으로 대응하여 대통령 부부를 안전한 곳으로 대피시키는 등 신속한 조치를 취했습니다. 미국 비밀경호국은 사건 발생 직후 성명을 발표하고, 행사장 주요 출입구 금속탐지기 구역 인근에서 총격 사건이 발생했음을 확인했습니다. 또한 워싱턴 경찰과 협력하여 사건 조사를 진행 중이며, 대통령과 영부인을 포함한 모든 경호 대상자는 안전하다는 점을 강조했습니다. 현재 용의자 1명이 체포되었으며, 부상자 여부는 아직 확인되지 않았습니다.

사건 당시 현장 상황은 매우 혼란스러웠습니다. 아에프페(AFP) 기자가 촬영한 영상에는 총격으로 추정되는 폭발음이 들린 직후, 무장 요원들이 무대 쪽으로 신속하게 이동하며 의자를 넘어가는 모습이 담겨 있습니다. 참석자들은 테이블 아래로 몸을 숨기거나 긴급 대피하는 등 극도의 공포에 휩싸였습니다. 백악관 기자단 간사인 웨이지아 장 미국 시비에스(CBS) 백악관 출입기자는 법 집행기관의 요청에 따라 모든 참석자에게 즉시 대피를 요청했으며, 트럼프 대통령은 약 30분 뒤 백악관에서 브리핑을 진행할 예정이라고 공지했습니다.

장 기자는 또한 대통령이 행사를 계속 진행하길 원했지만, 보안 프로토콜에 따라 행사가 중단되었으며, 모든 인원이 안전하다는 점을 강조했다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 사건 발생 약 40분 뒤 소셜미디어를 통해 사건에 대한 입장을 밝혔습니다. 그는 “큰일이 있었던 밤이지만 비밀경호국과 사법당국이 신속하고 용감하게 대응했다”며 감사를 표하고, 용의자가 체포된 상태라고 밝혔습니다. 또한 행사를 계속 진행하길 원했지만 당국의 판단을 따를 것이라고 덧붙였습니다.

현재 당국은 총격의 정확한 경위와 범행 동기, 단독 범행 여부 등을 집중적으로 조사하고 있습니다. 이번 사건은 미국 대통령이 참석한 공식 행사에서 발생했다는 점에서 그 파장이 매우 큽니다. 특히 최근 미국 내 총기 관련 사건이 빈번하게 발생하고 있는 상황에서, 이번 사건은 다시 한번 총기 규제에 대한 논쟁을 불러일으킬 것으로 예상됩니다. 또한 백악관 경호 시스템에 대한 점검 요구도 제기될 것으로 보입니다.

이번 사건을 통해 미국 사회는 다시 한번 안전에 대한 불안감을 느끼게 되었으며, 정부는 철저한 조사와 함께 재발 방지 대책 마련에 힘써야 할 것입니다. 이번 사건은 단순한 범죄 사건을 넘어 미국 사회 전체의 안전 의식과 시스템에 대한 근본적인 질문을 던지고 있습니다. 앞으로 당국의 조사 결과와 함께 관련 논의가 어떻게 진행될지 귀추가 주목됩니다. 또한 이번 사건이 향후 미국 정치와 사회에 어떤 영향을 미칠지도 중요한 관심사입니다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

미국 백악관 총격 사건 도널드 트럼프 비밀경호국

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

尹대통령 '워싱턴 '추모의 벽', 한미혈맹 강고함 상징' | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 정아란 기자=윤석열 대통령은 미국 워싱턴 D.C. 한국전 참전용사 기념공원에 '미 한국전 전사자 추모의 벽'이 완공된 데 ...

Read more »

철자 틀리고, 이름 빠지고…美한국전쟁 추모의 벽 '무더기 오류' | 연합뉴스(뉴욕=연합뉴스) 고일환 특파원=지난해 미국 워싱턴 D.C. 한국전참전용사기념공원에 세워진 추모의 벽에 일부 전사자들의 이름이 잘못 새겨지는...

Read more »

'오류투성이 한국전쟁 추모의벽' 보도에 보훈처 '철저 검증해 시정'국가보훈처는 미국 워싱턴 D.C.에 설치된 '한국전 전사자 추모의 벽'에서 오류가 무더기로 발견됐다는 외신보도와 관련해 신속히 확인해 오류를 시정하겠다고 밝혔습니다. 보훈처는 오늘...

Read more »

철자 틀리고, 이름 빠지고…美한국전쟁 추모의 벽 '무더기 오류'(종합) | 연합뉴스(뉴욕·서울=연합뉴스) 고일환 특파원 임미나 기자=지난해 미국 워싱턴 D.C. 한국전참전용사기념공원에 세워진 추모의 벽에 일부 전사자들의 이...

Read more »

DCEU의 새 출발 '플래시', 알고 보면 더 재밌다영화 '플래시'가 DCEU(DC Extended Universe: DC 확장 유니버스)의 기념비적인 작품으로 기대를 받고 있는 가운데 알고 보면 더 재밌을 영화의 1mm를 공개한다.

Read more »

백악관 앞에서 울려 퍼진 '한반도 전쟁 그만! 평화는 바로 지금!'한반도 평화행동, 뉴욕과 워싱턴 D.C.에서 동포간담회와 백악관 앞 집회 열어

Read more »