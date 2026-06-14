백악관 앞 'UFC 프리덤 250' 대회, 축제와 논란이 교차하는 하루 전날

워싱턴 D.C. 백악관 앞에 설치된 특설 경기장에서 열리는 UFC 프리덤 250 대회가 독립 250주년 축하와 트럼프 대통령 팔순을 둘러싼 정치적 논쟁을 동시에 불러일으키고 있다. 현장 보안 강화, 관객들의 열기, 그리고 다양한 시위와 인터뷰를 통해 축제와 사회적 갈등이 얽힌 모습을 조명한다.

미국 워싱턴 D.C. 백악관 앞에 설치된 특설 경기장에서 ' UFC 프리덤 250 ' 대회가 하루 앞두고 계체식이 진행됐다. 이번 행사는 미국 독립 250주년 을 기념하는 역사적 축제라는 평가와 트럼프 대통령 80세 생일을 맞춘 정치적 이벤트라는 비판이 교차한다.

백악관 주변에는 검은색 철제 펜스와 콘크리트 방호벽이 2중·3중으로 설치되고, 주 방위군과 경찰이 출입을 통제하며 경계 근무를 서고 있다. 대회와 동시에 콘크리트 방호벽 사이에 설치된 옥타곤 형태의 경기장은 수천 명의 관중이 모여들어 북적이고, 주변 도로는 '아메리카 250' 현수막과 성조기가 휘날리며 축제 분위기로 가득했다. 대회 전날부터 백악관 남쪽 잔디밭인 사우스론을 가로지르는 컨스티튜션 애비뉴와 펜실베이니아 애비뉴 일대는 차량 통제 구역으로 지정돼 사람들의 이동이 제한되었다.

그럼에도 불구하고 버지니아·메릴랜드 등 인근 주에서 온 관객들은 '프리덤 250' 문구가 새겨진 반소매 셔츠와 모자를 쓰고 지하철을 타고 몰려들었다. 메트로는 평소 일요일이라면 한산했지만, 이날은 승객들로 붐비며 거의 만석이었다. 현장에는 '아메리카 250'이라는 대형 현수막이 연방청사 외벽을 장식하고, 관광객들은 이를 배경으로 기념사진을 즐겼다. 행사 현장에서는 정치적 목소리도 크게 울렸다.

트럼프 대통령의 팔순을 기념한다는 시각에 반발하는 시위자 조셉 밀러는 '트럼프는 독재자가 되기를 원한다'는 피켓을 들고 1인 시위를 벌였으며, 고등학교 교사 사라 하워드는 UFC와 백악관 결합이 교육적 메시지에 부정적이라고 비판했다. 반면 트렌트 윌리엄스와 브랜던 코리는 백악관이 정치인 전용 공간이 아니라는 점을 강조하며, 이번 대회가 미국을 기념하는 가장 미국적인 축제 방식이라 주장했다. 같은 시기에 백악관 북쪽 라파예트 공원에서는 이란 정권 교체를 요구하는 집회가 열렸고, 스테판 배리 등 이란 출신 시위자들은 트럼프 정부가 이란 정권을 축출하기를 촉구했다.

이와 동시에 전쟁 종식을 요구하는 목소리도 커졌으며, 젊은 층과 서민들은 상승하는 유가와 생활비에 대한 불만을 토로했다. 이러한 다채로운 현장은 'UFC 프리덤 250'이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 정치·사회적 논쟁의 무대가 되고 있음을 여실히 보여준다





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UFC 프리덤 250 백악관 트럼프 대통령 미국 독립 250주년 이란 정권 교체

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