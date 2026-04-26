백악관 기자단 만찬장 총격 사건…트럼프 대통령 긴급 대피

백악관 출입기자단 만찬 행사 중 총격 사건이 발생, 트럼프 대통령을 비롯한 참석자들이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌습니다. 용의자는 체포되었으며, 사건 경위 및 경호 체계에 대한 논의가 이어질 것으로 보입니다.

미국 백악관 출입 기자단 만찬 행사 중 총격 사건 이 발생하여 한순간에 아수라장이 펼쳐졌다. 25일(현지시간) 워싱턴 힐튼호텔에서 열린 만찬에 총기를 소지한 남성이 난입하려 하자 비밀경호국 요원들이 즉각 대응하며 총을 빼들었다.

도널드 트럼프 대통령은 행사 도중 총성을 듣고 긴급 대피했으며, 현장에 있던 기자들과 내각 인사들도 안전을 위해 몸을 숨겼다. 트럼프 대통령은 처음 총성을 접했을 때 접시가 떨어지는 소리인 줄 알았다고 언급했다. 총격 사건 발생 직후 현장은 경찰과 헬리콥터로 에워싸였으며, 기자들은 취재를 위해 경찰에 연락하거나 생중계를 시작했다. 용의자는 캘리포니아 출신의 콜 토머스 앨런(31)으로 밝혀졌으며, 산탄총, 권총, 칼 등 여러 무기를 소지하고 있었다.

트럼프 대통령은 사건 직후 SNS를 통해 비밀경호국과 법 집행기관의 신속한 대응을 칭찬하며 용의자가 체포되었다고 밝혔다. 또한, 30일 이내에 행사를 다시 개최할 예정이라고 덧붙였다. 이번 사건은 백악관 경호 체계의 적정성에 대한 논의를 불러일으킬 것으로 예상된다. 호텔 입구에 금속탐지기가 설치되지 않았다는 점이 지적되었으며, 백악관 출입기자단 만찬은 1921년부터 언론의 자유를 상징하며 역대 대통령들이 꾸준히 참석해왔다.

트럼프 대통령은 1기 집권 기간 동안 이 행사에 불참했으나, 2기 출범 후 처음으로 참석했다가 이번 총격 사건을 겪게 되었다. 사건 당시 현장에는 스티븐 밀러, 캐시 파텔, 로버트 케네디 주니어 등 고위 관리들과 스콧 베선트, 털시 개버드, 숀 더피 등도 함께 자리하고 있었다





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