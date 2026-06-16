백악관 UFC 대회 겨냥 테러 음모 미국 당국 사전 저지, 5명 체포

미국 수사당국이 백악관에서 열린 UFC 프리덤 250 대회를 겨냥한 대규모 조직적 테러 음모를 사전에 차단하고 용의자 일부를 체포했다. FBI와 비밀경호국은 드론 공격과 저격수 배치 등 치밀한 계획을 밝혀냈으며, JD 밴스 부통령은 이날 고도로 조직된 테러 모의라고 규탄했다.

지난 15일 미국 워싱턴 D.C. 백악관 남쪽 잔디밭에서 열린 UFC 프리덤 250 대회를 겨냥한 대규모 조직적 테러 음모가 미국 수사당국에 의해 사전에 차단됐다. 이번 사건은 도널드 트럼프 대통령의 80세 생일과 미국 건국 250주년을 기념해 백악관 에서 열린 사상 초유의 이종격투기 대회를 표적으로 한 것이었다.

미국 연방수사국(FBI) 국장 캐시 파텔은 자신의 SNS 계정을 통해 법무부 및 다른 법집행 기관들과의 긴밀한 다자간 합동 작전으로 계획된 공격을 저지하고 다수의 용의자를 체포해 구금 중이라고 발표했다. 트럼프 대통령을 포함한 고위 인사들의 경호를 담당하는 비밀경호국(SS) 션 커런 국장도 FBI와 긴밀히 공조해 수사에 협력했으며, 주말 내내 24시간 대응 체제를 가동해 배후를 추적했다고 전했다. 당국은 지난 10일 수도권 외부 인물들이 연루된 암살 및 테러 위협을 처음 인지한 뒤 오하이오주 신시내티에서 첫 용의자를 검거했다.

이후 보안 메신저 시그널의 단체 채팅방을 은밀히 추적한 결과 최소 23명이 가담한 대형 테러 네트워크의 존재를 밝혀냈다. 조사 결과 이들 중 일부는 실제 공격을 실행하기 위해 지난 12~13일경 워싱턴DC 인근 버지니아주 프레더릭스버그로 이동하려 했던 정황이 포착됐다. 현재까지 이들 중 5명이 체포되어 구금된 상태이며, 추가 수사가 진행 중이다. 폭스뉴스는 당국자들을 인용해 이들의 범행 계획이 매우 치밀했음을 보도했다.

지난 14일 수천 명의 관람객과 행정부 고위층이 백악관 남쪽 잔디밭에 모인 UFC 프리덤 250 행사 도중, 폭발물을 탑재한 드론으로 인근 건물을 공격해 현장을 혼란에 빠뜨릴 계획이었다. 이후 대규모 대피 행렬이 발생하면 미리 배치한 저격수 팀을 통해 군중을 무차별 사격하고, 연이어 백악관 정문을 습격하는 2차 전면 공격까지 구상했던 것으로 알려졌다. 현장에 참석했던 JD 밴스 부통령은 테러 음모를 보고받은 후 폭스뉴스에 출연해 "23명이나 되는 인원이 상당한 자금과 조직력 없이 이런 일을 벌이는 것은 불가능하다"며 "이것은 단순한 돌출 행동이 아니라 고도로 조직화된 테러 모의"라고 규탄했다.

또한 "워싱턴의 민주당 동료들은 거울을 보며 왜 이토록 많은 정치적 폭력이 자신들의 진영 스펙트럼에서 비롯되는지 자문해 보아야 한다"며 야당을 비판했다. FBI와 비밀경호국은 조만간 구체적인 수사 내용과 증거들을 법원에 공식 제출할 예정이다





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