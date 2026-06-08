백성현 논산시장, 첫 공식 일정에 나서 "시민과의 약속을 더 큰 변화와 성과로 보여드리겠다"고 밝혔다

백성현 논산시장은 8일 첫 공식 일정에 나서며 "시민과의 약속을 더 큰 변화와 성과로 보여드리겠다"고 밝혔다. 그는 출근길 가장 먼저 대한노인회 논산시지회를 찾아 지역 어르신들에게 감사의 뜻을 전한 뒤, 시청에서 첫 간부티타임을 열고 민선 9기 시정 방향과 주요 현안을 점검했다.

백성현 논산시장 은 8일 첫 공식 일정에 나서며 " 시민과의 약속 을 더 큰 변화와 성과로 보여드리겠다"고 밝혔다. 그는 출근길 가장 먼저 대한노인회 논산시지회를 찾아 지역 어르신들에게 감사의 뜻을 전한 뒤, 시청에서 첫 간부티타임을 열고 민선 9기 시정 방향 과 주요 현안 을 점검했다.

백 시장은 "지난 4년은 논산의 발전과 시민의 행복을 위해 추진해 온 일들이 시민들에게 평가받는 시간이었다"며 "논산시민들께서 보내주신 기대와 성원에 감사드리며, 더욱 무거운 책임감으로 시정을 이끌어 가겠다"고 말했다. 그는 특히 "논산이 잘사는 도시, 살고 싶은 도시, 가치 있는 도시로 완성되기 위해서는 지금까지 추진해 온 사업들을 성공적으로 마무리하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다. 이어 "시민들의 염원을 겸허히 받들고, 시민과의 약속이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 모든 열정을 다하겠다"고 밝혔다.

백 시장은 "앞으로 논산세계딸기산업엑스포를 비롯해 논산의 미래를 결정짓는 굵직한 사업들이 남아 있다"며 전 부서의 긴밀한 협업과 차질 없는 추진을 주문했다. 간부 공직자들에게는 공급자 중심 행정이 아니라 시민이 피부로 느낄 수 있는 체감형 변화를 만들어야 한다고 당부했다. 중앙선거관리위원회 개표 결과, 백 시장은 3만 995표(52.64%)를 얻어 재선에 성공했다. 선거 과정에서 그는 국방국가산업단지와 방산기업 유치, 2027 논산세계딸기산업엑스포, 체류형 관광도시 조성 등을 주요 과제로 내세웠다.

이날 대한노인회 논산시지회 방문에서 백 시장은 선거 기간 보내준 성원에 감사 전하고, 앞으로도 시민과 함께 만드는 시정을 펼쳐가겠다는 뜻을 다시 한 번 강조했다. 백 시장은 "새로운 논산의 변화를 만들어 가는 힘은 공직자의 열정과 책임감에서 나온다"며 공직사회 내부의 분발도 주문했다. 아이들이 희망을 키우고, 청년이 돌아오며, 어르신이 행복한 논산을 만들기 위해서는 행정조직 전체가 같은 목표를 향해 뛰어야 한다는 것이다. 덧붙이는 글 | 이 기사는 충청24시뉴스에도 실립니다





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백성현 논산시장 시민과의 약속 민선 9기 시정 방향 주요 현안

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