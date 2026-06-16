프랑스어에서 유래된 백만장자와 억만장자 용어의 역사와 조선 시대 김득신의 독서 전통을 바탕으로 현대 독서량을 고찰한다

성석제 소설가가 어릴 적부터 궁금해 했던 질문은 바로 백만장자 가 어떤 사람인지였다. 백만장자 라는 말은 프랑스어 Millionnaire에서 유래했으며, 18세기 프랑스에서 100만을 의미하는 Million에 사람을 뜻하는 접미사 ~aire가 붙어 처음 사용되었다고 전해진다. 1720년 프랑스에서는 존 로라가 이끈 미시시피 주식회사의 주식 투기 열풍이 일어나 주가가 급등하면서 하룻밤 사이에 부를 축적한 사람들을 'Millionnaire'라 불렀다.

비록 이 열풍은 '미시시피 버블'이라 불리는 거품으로 막을 내렸지만, 그 단어는 살아남아 1820년대 영미권으로 퍼져 전 세계적으로 통용되었다. 당시 100만 프랑은 현재와는 비교할 수 없을 정도로 거대한 가치였으며, 평생 일하지 않아도 풍요로운 삶을 영위할 수 있는 절대적인 부를 상징하는 말이 되었다. 그 다음 단계인 억만장자라는 용어는 19세기 말 산업혁명과 자본주의의 발달 속에서 등장했다. 석유왕 존 D. 록펠러와 같은 인물들의 막대한 자산을 표현하기 위해 10억을 의미하는 Billion에 접미사 ~aire를 붙여 Billionaire라는 단어가 만들어졌다.

이 단어를 동양에 적합하게 번역하려는 논의가 있었는데, 서양은 3자리 단위(천, 백만, 십억…)로 숫자를 세지만 동양은 4자리 단위(만, 억, 조…)를 사용한다는 차이가 있었다. 번역가들은 '십억장자'보다는 동양에서 옛날부터 큰 수를 비유할 때 쓰던 '억만'이라는 표현을 차용해 '억만장자'로 번역했고, 이 단어는 압도적인 부를 의미하는 고유명사로 자리 잡았다. 한자 문화권에서는 일, 십, 백, 천, 만, 억, 조, 경, 해 등으로 숫자를 세며, 억은 10만, 조는 100만, 경은 1000만에 해당한다. 이러한 전통적인 수 체계는 '억만금'이라는 표현에서도 나타나며, 이는 10의 9제곱, 즉 오늘날의 10억에 해당한다.

조선 시대 문인 김득신은 서재 이름을 억만재라 지으며 '책을 억만 번 읽는다'는 뜻을 담았다. 그는 학문 습득이 늦었음에도 같은 글을 수천, 수만 번 반복해서 읽으며 독수기를 남겼고, 사기·백이열전 등을 무려 1억1만3000번 읽었다는 기록을 남겼다. 이를 현대식으로 해석하면 11만3000번에 해당하지만, 이미 '억'이라는 발음이 들어가며 그의 독서는 어마어마한 양이었다. 김득신은 여러 고전들을 1만 번 이상 읽어 총합이 1조 번을 넘을지도 모른다고 전한다.

이러한 전통은 우리 민족이 '억만장자'를 넘어 '1조 독서인', 나아가 '1경 독서인'이라는 위대한 선인을 갖고 있음을 보여준다. 성석제는 어린 시절 책을 구하기 어려웠지만 옥루몽, 노인과 바다, 햄릿 등 다양한 작품을 최소 백 번 이상 읽으며 독서량을 늘렸다. 20대에 무협소설과 만화를 포함한 3000여 권을 읽은 뒤, 그 총합은 대략 3만 권에 달한다는 추정이 나온다. 그는 만 권을 읽은 뒤 두보와 추사 김정희의 말을 떠올리며, 독서는 마치 만 리를 여행하는 것과 같다고 믿었다.

오늘날 국제구호개발기구의 보고서에 따르면 전 세계 성인 인구의 상위 1%{약 8000만 명}가 전체 금융 자산의 59%를 차지하고, 하위 50%{약 40억 명}는 전체 부의 2% 미만에 불과하다. 조만인간이라는 개념은 아직 현실에 없지만, 이러한 불균형 속에서 성석제는 결국 '조만인간'이 되기보다는 만 권 독서를 목표로 삼겠다고 다짐한다





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