백기완 선생의 정신으로 함께 걷는 '한바탕' - 청계광장에서의 민중예술 행사

백기완 선생의 정신과 예술로 함께 걷는 '제1회 백기완 문화예술 한바탕'이 4월 30일 청계광장에서 열립니다. 이 행사는 단순한 추모제가 아닌, 거꾸로 돌아가는 시대에 예술이 먼저 치고 나가겠다는 다짐의 자리입니다. 250여 명의 예술가들이 참여하며, 시민들과 함께 만드는 행사로, 노동절 전야에 일터에서 곧장 오셔도 좋고, 가족과 친구의 손을 잡고 오셔도 좋습니다. 이 행사는 권력과 자본의 언어로 뒤덮인 진실을 노래와 예술로 드러내고, 함께 한 발씩 떼어가는 자리입니다.

백기완 선생이 이 땅을 떠난 지 다섯 해가 지났습니다. 선생이 평생 꿈꾸셨던 '노나메기 세상'은 아직 오지 않았습니다. 모든 사람이 일하고, 모든 사람이 잘사는 세상은 여전히 먼 미래에 있습니다. 그러나 선생의 정신은 여전히 우리 곁에 있습니다. 2021년 선생의 장례식 때 문화예술가들이 마련한 추모 문화제의 제목이 '혁명이 늪에 빠지면 예술이 앞장서나니'였습니다.

이 연장선에서 오는 4월 30일 저녁 7시, 청계광장에서 '제1회 백기완 문화예술 한바탕'이 열립니다. 이 행사는 단순한 추모제가 아닙니다.

'한바탕'은 마당에서 벌어지는 한 판, 흥과 분노와 울음과 웃음이 뒤엉켜 터져 나오는 자리입니다. '한바탕'은 선 자리에서 땅을 구르며 그 슬픔과 분노를 흥으로 뒤집는 자리입니다. 이 행사는 거꾸로 돌아가는 세상, 늪에 빠진 시대에 예술이 먼저 치고 나가겠다는 다짐의 자리입니다. 선생의 시는 권력의 말, 자본의 말로는 결코 담아낼 수 없는 분노와 희망을 가락에 실어 온 땅의 민중을 위로하고 용기를 주었습니다.

AD 영국의 비평가 존 버거는 '권력과 자본의 언어가 이중 언어로 진실을 뒤덮는 시대에는 산문이 아니라 노래가 지금 이 순간의 삶을 껴안을 수 있다'고 했습니다. 진실이 입을 잃었을 때 노래는 자기 몸을 지닌 채 역사적 시간을 양팔로 감싸 안아, 진실이 입을 잃은 자리에서 역사를 음악으로 기록하고 여전히 저항한다는 의미일 것입니다.

이 땅의 민중예술은 진실을 잃은 자리에서 한 번도 비켜선 적이 없었습니다. 1987년 민주화를 부르짖던 거리에서, 구로의 공장 마당에서, 용산 남일당 앞에서, 강정과 밀양과 한진중공업 85호 크레인 아래에서, 팽목항과 촛불의 광장에서, 권력의 말이 진실을 덮을 때마다 민중의 노래와 걸개그림과 풍물 가락은 그 덮개를 한 겹씩 들춰 왔습니다. 권력과 자본이 시민을 위협하는 자리에 민중예술이 있었습니다. 앞으로도 그럴 것입니다. 노동자와 민중의 싸움이 이어지는 한, 민중예술은 그 싸움의 옆자리에서 함께 춤추고 노래하며 함께 걸을 것입니다.

이번 한바탕에는 노래하는 이들과 풍물패, 춤꾼과 시인, 미술가와 연극인, 영상과 미디어 작업자에 이르기까지 250여 명의 예술가가 한데 모였습니다. 장르도, 세대도, 활동 무대도 제각각인 이들이 한 자리에 서기까지의 과정은 결코 쉽지 않았습니다. 안정적인 실내공간에서 공연할 수도 있었습니다. 그러나 누군가 말했습니다.

'선생님은 늘 광장에 계셨잖아요. ' 우리는 늘 하늘 아래 광장에서 만났고 함께 걸었습니다. 그래서 우리는 청계광장으로 갑니다. 시민 여러분이 촛불을 들고 만났던 그 자리, 진실이 가려진 시대마다 사람들이 먼저 모이던 그 광장으로.

선생은 살아 계실 때 자주 말씀하셨습니다.

'마냥 쓰러질 것만 같애도 눈깔을 똑바로 뜨고 곧장 앞으로, 앞으로. ' '한바탕'을 여는 마음입니다. 사람보다 이윤을 먼저 챙기는 시대, 우리 모두 자주 쓰러질 것만 같은 시절입니다. 그러나 두 눈을 똑바로 뜨고 곧장 앞으로 한 발을 떼는 것, 혼자 하면 너무 두렵지만, 손을 맞잡고 함께 하면 한결 용기가 납니다.

'한바탕'은 바로 그 어깨를 거는 자리입니다. 시민 여러분을 모십니다. 4월 30일 저녁 7시, 청계광장입니다. 한바탕은 250명의 예술가가 만들어 놓고 시민이 구경하는 자리가 아닙니다. 여러분이 같이 만드는 자리입니다.

노동절 전야, 일터에서 곧장 오셔도 좋고, 가족과 친구의 손을 잡고 오셔도 좋습니다. 혼자 오셔도 좋습니다. 광장이 여러분을 기다리고 있습니다. 쓰러질 것 같은 시절에, 두 눈을 똑바로 뜨고 한 발 떼기 위해, 4월 30일 청계광장에서 뵙겠습니다. 한바탕 잘 놀아 봅시다. 그리고 한 발, 함께 떼어 보길 청합니다





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백기완 민중예술 청계광장 한바탕 노동절

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