백기완 선생 5주기 기념 ‘백기완 문화예술 한바탕’ 개최…추모 넘어 실천으로

백기완 선생 5주기를 맞아 노동절 전야제의 정신을 되살리고 민중문화예술의 새로운 지평을 열고자 하는 ‘제1회 백기완 문화예술 한바탕’이 4월 30일 서울 청계광장에서 개최됩니다. 음악, 시, 춤, 연극, 영상, 미술 등 다양한 장르가 융합된 참여형 예술제로, 과거를 기념하는 것을 넘어 현재의 사회적 문제에 대한 문화적 대응을 시도합니다.

백기완 선생 5주기를 맞아 단순한 추모를 넘어 실천적인 문화예술 행사가 시작된다. 노동절 전야제의 정신을 되살리고 민중 문화예술 의 새로운 지평을 열고자 하는 ‘제1회 백기완 문화예술 한바탕’이 4월 30일 서울 청계광장에서 개최된다.

음악, 시, 춤, 연극, 영상, 미술 등 다양한 장르가 융합된 참여형 예술제로 배우 권해효가 사회를 맡는다. 추진위원회는 이번 행사를 통해 과거를 기념하는 것을 넘어 현재의 차별과 배제 속에서 고통받는 이들과 연대하는 새로운 문화적 실천의 시작을 알리고자 한다. 기자간담회에서 참석자들은 예술이 시대의 방향을 제시해야 한다며 노동, 민중, 청년이 함께하는 ‘광장의 문화’ 복원을 강조했다. 백기완재단 이종회 이사는 형식적인 추모에 대한 문제의식에서 출발하여 백기완 선생의 삶과 뜻을 이어가는 ‘문화예술 한바탕’이라는 형식을 선택하게 되었다고 밝혔다.

백기완 선생은 억압받는 사람들의 삶을 독특하게 표현하며 ‘민중미학’을 창조했으며, 이번 행사는 이러한 전통을 이어받아 과거를 기념하는 것을 넘어 현재의 사회적 문제에 대한 문화적 대응을 시도한다. 김창남 전 성공회대 교수는 올해가 ‘근로자의 날’에서 ‘노동절’로 명칭이 환원된 첫 해라는 점을 강조하며, 1970~90년대 민주화운동 시기 예술가들의 집단적 문화행동과 백기완 선생의 연설이 예술이자 퍼포먼스였음을 상기시켰다. 그는 이번 행사가 과거의 복원이 아닌 새로운 문화적 실천을 고민하는 자리라고 평가했다.

미술 영역의 확장을 강조한 김준기 전 광주시립미술관 관장은 백기완 선생의 말 자체가 예술이며 아카이브 가치가 있다고 주장하며, 재단 공간을 도서관, 아카이브, 뮤지엄 기능을 결합한 ‘라키비움’ 형태로 발전시켜야 한다고 제안했다. 또한, 민중미술이 낡은 것이 아니라 한국 현대사를 증언하는 중요한 예술이며, 노동의 가치를 재발견하는 과정에 예술이 함께해야 한다고 강조했다. 명필름 이은 대표는 이번 행사가 오랜 논의 끝에 시작되었으며 앞으로 10년간 노동절 전야제로 이어갈 계획이라고 밝혔다.

민주노총 김진억 서울본부장은 63년 만에 ‘노동절’이라는 이름을 되찾았지만 특수고용·플랫폼 노동자 등은 여전히 노동자로 인정받지 못하고 있다는 점을 지적하며, 이번 행사가 전야제를 복원하고 평등 사회를 향한 방향을 제시하는 계기가 될 것이라고 밝혔다. 공연기획자 이사라와 박민희는 이번 행사를 20년 만에 여러 장르가 결집하는 큰 문화판이라고 평가하며, 백기완 선생의 우리말, 저항 정신, ‘노나메기’ 정신을 계승하고 청년 세대의 참여를 확대하고자 한다고 밝혔다.

주최 측은 이번 행사가 자본과 권력에 타협하지 않는 예술의 역할을 되새기고, 노나메기 세상을 향한 공동의 길을 여는 출발점이 될 것이라고 강조했다





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백기완 문화예술 노동절 민중문화 추모

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