백건우 피아니스트 자서전 출간, 데뷔 70주년 맞아 해외 생활 회고

피아니스트 백건우가 데뷔 70주년을 기념해 자서전을 펴내고 해외 활동과 음악 교육에 대한 생각을 밝혔다. 다음 달 2일 예술의전당 무대에서는 젊은 피아니스트들과 함께 공연한다.

피아니스트 백건우 가 데뷔 70주년 을 맞아 자서전을 펴냈다. 백건우 는 10일 서울 영등포구 신영체임버홀 에서 열린 기자간담회에서 해외에서 살아온 65년의 기록이 한국 음악사의 일부이기도 하다고 말했다. 올해 80세인 그는 자서전 출간 을 앞두고 이날 기자들과 만나 자신의 삶과 음악 여정을 직접 소개했다.

백건우는 기자간담회에서 자신이 글을 쓰는 사람은 아니라면서 처음 해보는 작업이라 어색한 부분이 많을 것이라고 밝혔다. 이어 해외에서 활동하며 겪은 일들이 국내에는 잘 알려져 있지 않아 그 경험을 전하고 싶었다고 설명했다. 이번 자서전은 연합인포맥스를 통해 출간된다.

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뉴욕 유학과 호로비츠 공연의 기억

백건우는 15세에 미국으로 건너갔고, 1960년대 뉴욕에서 공부하던 시기에 세계적인 음악가들의 공연을 직접 접했다. 그는 블라디미르 호로비츠가 카네기홀 무대에 12년 만에 복귀했을 때의 연주를 현장에서 들었다고 회상했다. 그날의 충격으로 그는 이후 여러 해 동안 스크랴빈의 음악에 깊이 빠져들었다.

그는 뉴욕 유학에서 얻은 가장 큰 행운은 줄리아드음악원에서 배운 내용보다도 그런 공연을 실제로 들을 수 있었던 점이라고 말했다. 공연을 직접 체험한 경험이 연주자로서의 방향을 잡는 데 큰 영향을 미쳤다는 설명이다. 그는 이러한 경험이 자서전의 중요한 축이라고 덧붙였다.

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해외 활동 과정에서 겪은 어려움도 자서전에 담겼다. 백건우는 해외 공연을 준비할 때 한국 여권을 제시하면 비자를 받기 어려워 미국 영주권 카드를 내야 했던 경험을 전했다. 그럼에도 국적을 바꾸는 것은 한 번도 고민하지 않았다고 밝혔다. 그는 한국 외에 다른 나라의 국민이라고 느낀 적이 없다고 강조했다.

음악 교육과 부모에게 전하는 메시지

백건우는 자서전에서 음악가를 키우는 부모에게 전하는 메시지를 별도의 장으로 구성했다. 그는 가장 가까운 부모조차 음악을 추구하는 일이 얼마나 힘든지 잘 이해하지 못하는 경우가 많다고 지적했다. 그는 부모가 자녀를 더 잘 이해하고 받아들이기를 바라는 마음에서 이 장을 썼다고 설명했다.

그는 젊은 시절 자신도 해결되지 않은 문제를 혼자 짊어져야 했던 경험이 많았다고 털어놓았다. 음악 교육의 본질에 대해서는 의문을 제기했다. 백건우는 음악을 가르칠 수 있는지에 대해 의문을 가져왔다고 말했다. 기본기는 가르칠 수 있지만 결국 자신만의 음악은 스스로 찾아야 한다는 것이다.

다만 그는 이것이 교사의 역할이 작다는 뜻은 아니라고 강조했다. 연주 기술보다 앞서 어린 음악가가 놓인 환경을 세심하게 살펴야 한다고 말했다. 부모와의 관계, 사회생활, 심리 상태가 모두 여기에 포함된다는 설명이다. 그의 스승인 로지나 레빈도 수업을 시작할 때 학생의 안부와 고민부터 묻곤 했다고 그는 회상했다. 백건우는 이러한 것들이 모두 합쳐져 음악이 된다고 말했다.

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다음 달 예술의전당 무대와 젊은 연주자들

백건우는 다음 달 2일 예술의전당 무대에서 젊은 피아니스트들과 함께 공연한다. 공연 제목은 Kun-Woo and Young Friends이다. 후배들과 함께 호흡을 맞추고 음악적 교류를 나누기 위해 마련한 무대라고 그는 소개했다.

이번 무대에는 김홍기, 김도현, 박진형, 선율, 강동휘, 홍석영, 이주언 등 7명의 젊은 피아니스트가 함께한다. 타악기 연주자로는 심선민과 김승수가 무대에 오른다. 피아니스트 백건우가 젊은 연주자들과 한 무대에 서는 이번 공연은 세대 간 음악 교류의 장이 될 전망이다.