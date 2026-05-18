백 년의 시간을 넘어 이어지는 달콤한 망설임, 경성의 빙수 평론가 파영생 이야기

1929년 경성 시대의 잡지 별건곤에 실린 빙수 평론을 통해, 시대를 초월한 디저트에 대한 취향과 미식의 기준, 그리고 변하지 않는 인간의 욕망을 살펴봅니다.

무더운 여름이 찾아오면 우리는 습관처럼 빙수 가게 앞에 멈춰 서게 된다. 현대의 빙수는 단순한 여름철 간식을 넘어 하나의 거대한 미식의 영역이 되었다. 딸기부터 망고, 말차, 흑임자, 복숭아, 수박에 이르기까지 선택지는 끝이 없고, 최근에는 보라색 참마를 활용한 우베 빙수나 새콤한 맛을 강조한 토마토 빙수처럼 이색적인 메뉴들이 소셜 미디어를 통해 빠르게 확산하고 있다.

얼음의 입자가 얼마나 고운지, 우유 베이스인지 물 베이스인지, 연유의 양은 어느 정도가 적당한지 고민하는 시간은 현대인들에게 하나의 작은 즐거움이자 동시에 선택의 고통이 되기도 한다. 이러한 메뉴판 앞에서의 망설임은 단순한 결정 장애가 아니라, 최선의 맛을 찾으려는 인간의 본능적인 욕구라고 할 수 있다. 놀랍게도 이러한 미식적 고민은 100년 전 경성에서도 똑같이 일어났다. 1929년 여름, 잡지 별건곤 22호에는 파영생이라는 필명의 필자가 쓴 빙수라는 글이 실려 있다. 그는 당시의 빙수 선택지였던 딸기물, 바나나물, 오렌지물 사이에서 깊은 고뇌를 거친 뒤, 아주 단호하게 자신의 취향을 선언했다.

그에게 있어 진정한 빙수의 맛은 바로 샛빨간 딸기물에 있었다. 그는 딸기 빙수의 맛을 사랑하는 이의 부드러운 혀끝 맛에 비유하며, 온몸이 녹아내릴 듯 상큼하고 달콤한 그 감각을 매우 세밀하게 묘사했다. 혀끝을 가만히 담그고 두 눈을 감으며 그 맛을 향유하는 모습은, 백 년 전의 사람이 썼다고 믿기 힘들 정도로 현대적인 감각의 음식 에세이를 보는 듯한 착각을 불러일으킨다. 이 글을 쓴 파영생이 아동문학의 개척자 방정환일 가능성이 높다는 연구 결과는 더욱 흥미롭다.

아이들의 순수한 마음을 사랑했던 그가 정작 자신은 빙수라는 단순한 디저트 앞에서 누구보다 열정적인 미식가의 면모를 보였다는 점이 미소 짓게 만든다. 파영생의 글은 단순한 맛 평가에 그치지 않고 당시 경성의 빙수집들을 낱낱이 파헤치는 맛집 리뷰의 형태로 이어진다. 그는 종로 광충교 옆의 환대상점을 경성에서 조선 사람이 운영하는 집 중 얼음을 가장 곱게 갈아주는 최고의 집으로 꼽았다. 얼음의 결이 곱다는 점을 중요하게 생각한 그의 기준은 오늘날 우리가 눈꽃 빙수를 선호하는 마음과 정확히 일치한다.

반면 효자동이나 서대문 인근에서 팔던 색동빙수, 즉 여러 색의 시럽을 뿌린 빙수에 대해서는 가엽게 보일 정도의 눈속임이라며 냉정하게 일축했다. 이는 겉모습만 화려하고 내실이 없는 현대의 일부 인스타그래머블한 음식들에 대해 우리가 느끼는 비판적 시각과 닮아 있다. 또한 소격동의 어느 집이 건포도를 얹어준 것에 대해서는 성의는 인정하지만 다소 뜬금없다는 반응을 보였고, 맹물을 타서 양을 늘리거나 설탕 덩어리를 그대로 넣은 집들에 대해서는 분노에 가까운 비판을 쏟아냈다. 이처럼 파영생이 보여준 빙수에 대한 기준은 매우 명확했다.

얼음은 입자가 고와야 하며, 시럽은 진하고 순수해야 하고, 재료를 다루는 마음에는 성의가 깃들어 있어야 한다는 것이다. 이는 시대를 막론하고 좋은 음식이 갖춰야 할 기본 원칙이며, 소비자가 느끼는 만족감의 핵심이다. 100년 전의 경성과 지금의 서울, 도시의 풍경은 완전히 변했고 얼음을 가는 도구와 시럽의 종류는 훨씬 다양해졌지만, 정직한 맛을 원하는 소비자의 마음과 최상의 미식 경험을 추구하는 열망은 조금도 변하지 않았다. 이제 광충교는 사라지고 그 자리는 청계천의 광교가 대신하고 있다.

하지만 우리가 점심시간에 청계천 변을 걷다가 빙수 카페의 메뉴판 앞에서 잠시 멈춰 서는 행위는, 1929년 파영생이 딸기물과 바나나물 사이에서 갈등하던 그 순간과 본질적으로 같다. 다리의 이름이 바뀌고 시대의 옷이 바뀌었어도, 시원한 얼음 한 그릇에 행복을 느끼고 그 안에서 최고의 취향을 찾으려는 인간의 마음은 영원히 반복되는 여름의 풍경이다. 우리는 그렇게 백 년 전의 미식가와 연결되어 오늘도 달콤한 망설임을 즐기고 있는 것이다





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빙수 경성시대 파영생 방정환 미식

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