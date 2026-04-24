배현진 의원, 윤리위원회에 재제소…당내 갈등 심화

국민의힘 배현진 의원이 장동혁 대표 비판 발언 등을 이유로 당 윤리위원회에 다시 제소되었습니다. 이번 제소는 당내 갈등이 격화되는 가운데 이루어졌으며, 배 의원 측은 제소 이유가 허위 사실이라고 반박하고 있습니다. 운영비 문제, 공천 협의 중단 등 다양한 의혹이 제기되면서 논란이 커지고 있습니다.

국민의힘 배현진 의원이 다시 한번 당 윤리위원회 에 제소되는 상황이 발생하며 당내 갈등이 심화되고 있다. 이번 제소는 장동혁 대표가 당내 '해당 행위'에 대한 강력한 조치를 예고한 직후 이루어져 더욱 주목받고 있다.

배 의원 측은 제소 이유가 허위 사실이나 황당한 내용으로 가득하다고 강력하게 반박하며, 정치적 의도에 따른 공격이라고 주장하고 있다. 이번 윤리위 제소는 서울 광역·기초의원 및 출마 예정자 등 20여명이 공동으로 제소한 형태로, 최근 배 의원의 장 대표에 대한 비판 발언을 주요 문제점으로 지적하고 있다. 배 의원은 지난 23일 장 대표를 향해 “최악의 해당 행위는 장 대표의 모든 선택들”이라며 날선 비판을 가했고, 이에 장 대표는 “해당 행위는 강력하게 조치하고 후보자라도 즉시 교체하겠다”고 맞서면서 갈등이 격화되었다.

제소자들은 배 의원이 SNS와 방송을 통해 장 대표에 대한 지속적인 비난과 조롱으로 당원들의 지방선거 투표 참여 의지를 저해하고 있다고 주장하며, 당의 화합을 해치는 행위라고 비판했다. 뿐만 아니라, 배 의원의 지역구인 송파을 운영위원회의 운영비 모금 및 집행 과정의 불투명성, 그리고 서울시당 위원장으로서 금품 수수 의혹을 받는 조정훈 의원 등과의 공천 협의 중단 사실도 제소 이유에 포함되었다. 이러한 의혹들은 배 의원의 공정성과 책임감에 대한 의문을 제기하며 논란을 증폭시키고 있다. 장동혁 대표와 배현진 의원의 갈등은 단순한 의견 충돌을 넘어 당의 기강과 미래에 대한 근본적인 문제로 비화되고 있다.

장 대표는 전날 “기강이 무너진 군대로는 전투에서 절대 이길 수 없다”며 당내 비판에 대한 강한 불만을 표출했고, 서울시당이 추천한 김길성 서울 중구청장 후보에 대한 공천안을 이중 당적 논란 등을 이유로 보류하면서 갈등이 더욱 심화되었다. 이에 배 의원은 최고위의 반려에도 불구하고 시도당 재의결로 후보 승인이 가능하다는 점을 강조하며 장 대표의 겁박이라고 반발했다. 배 의원 측은 이번 징계 요청에 대해 운영비 모금 및 집행 문제는 당원협의회 사무실이 없어 운영비를 모금할 이유가 없으며, 위원 식사비를 각출한 것일 뿐 사적으로 유용하지 않았다고 해명했다.

또한, 공천 협의 중단에 대해서는 경찰 수사에 들어간 조정훈 의원 등과의 공천 과정에서 발생할 수 있는 ‘공천 헌금’ 문제를 방지하기 위한 불가피한 조치였다고 주장했다. 배현진 의원은 과거에도 당원권 정지 1년 징계를 받았지만, 법원의 효력정지가처분 인용 결정으로 서울시당위원장 직에 복귀한 바 있어, 이번 윤리위 제소 결과에 따라 정치적 운명이 다시 한번 중대 기로에 놓일 것으로 예상된다. 이번 사태는 국민의힘 내부의 갈등이 얼마나 깊어지고 있는지 보여주는 단적인 예시이며, 향후 당의 화합과 미래를 위한 해결책 마련이 시급한 상황이다





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